Concorso Emilia Romagna Polizia Locale: bando per 96 agenti

Concorso Emilia Romagna Polizia Locale. La Regione ha indetto un corso – concorso per agenti di polizia locale finalizzato alla copertura di 96 posti di lavoro. La procedura selettiva, rivolta a diplomati, prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno presso gli Enti locali del territorio regionale.



Sarà possibile presentare la domanda di ammissione fino al giorno 30 giugno 2023. Di seguito diamo tutte le informazioni utili su requisiti, selezione, come candidarsi e il bando da scaricare.

Concorso Emilia Romagna Polizia Locale: il bando

Concorso Emilia Romagna Polizia Locale: smistamento sedi Sarà possibile concorrere esclusivamente per i posti afferenti ad una sola tra le aree territoriali di seguito indicate: area territoriale Parma: 45 assunzioni;

45 assunzioni; area territoriale Reggio Emilia – Modena: 13 assunzioni in totale;

13 assunzioni in totale; area territoriale Bologna: 17 assunzioni in totale;

17 assunzioni in totale; area territoriale Ferrara – Ravenna: 10 assunzioni in totale;

10 assunzioni in totale; area territoriale Forlì Cesena – Rimini: 11 assunzioni in totale.

Concorso Emilia Romagna Polizia Locale: i requisiti Per la partecipazione al concorso Emilia Romagna Polizia Locale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI REQUISITI SPECIFICI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI cittadinanza italiana diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) visus 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno. un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all’assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa età non inferiore ad anni 18 patente di guida di categoria B, in corso di validità senso cromatico e luminoso normale un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni

comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell’umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri godimento dei diritti civili e politici funzione uditiva normale una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica quali la magrezza o l’obesità patologica avendo come criterio di riferimento l’Indice di massa corporea una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti

interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere non avere riportato condanne penali definitive per i reati contro la pubblica amministrazione non essere stati destituiti oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro non essere stati licenziati per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a concorso da meno di cinque anni e non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione non trovarsi in condizione di disabilità disponibilità incondizionata al porto e all’eventuale uso dell’arma e alla conduzione dei veicoli in dotazione al servizio di Polizia Locale non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati

Concorso Emilia Romagna Polizia Locale: le prove e il programma d’esame Lo svolgimento del concorso prevede: prova scritta di preselezione di cultura generale;

prova di preselezione a contenuti professionali;

prova fisica di preselezione;

prova di idoneità psico-attitudinale per le finalità di cui alla DGR 278/2005;

visita medica per le finalità di cui alla DGR 278/2005;

formazione mista (residenziale/a distanza) della durata di 180 ore complessive;

esame finale. L’ordine di svolgimento delle prove sarà definito sulla base dell’ordinamento alfabetico, a partire da una lettera sorteggiata. La seduta di sorteggio della lettera dell’alfabeto si è tenuta il 9 maggio 2023. Sono state estratte le seguenti lettere: lettera D – prova preselettiva di cultura generale;

– prova preselettiva di cultura generale; lettera C – preselezione a contenuti professionali;

– preselezione a contenuti professionali; lettera B – prova fisica di preselezione;

– prova fisica di preselezione; lettera Z – prova di idoneità psico-attitudinale per le finalità di cui alla DGR 278/2005;

– prova di idoneità psico-attitudinale per le finalità di cui alla DGR 278/2005; lettera S – visita medica per le finalità di cui alla DGR 278/2005;

– visita medica per le finalità di cui alla DGR 278/2005; lettera R – esame finale. PROVA PRESELETTIVA DI CULTURA GENERALE

Nel caso in cui saranno inviate oltre 700 domande di ammissione, nelle giornate del 17, 18 e 19 luglio 2023 potrà svolgersi una prova preselettiva di cultura generale con quesiti a risposta multipla finalizzati ad accertare le conoscenze di cultura generale integrate con quesiti relativi alla soluzione di problemi di tipo logico – deduttivo – numerico e comprensione di un testo scritto. Avverrà a distanza e il 7 luglio 2023, sul portale regionale, al link della procedura, verranno pubblicati i gruppi e i candidati presenti in ogni gruppo.

PROVA PRESELETTIVA A CONTENUTI PROFESSIONALI

La prova preselettiva a contenuto professionale riguarderà la verifica della conoscenza di base delle principali materie oggetto dell’attività di addetto alla polizia locale. La prova sarà espletata il 27 luglio 2023 in modalità a distanza, sulla base delle istruzioni contenute nell’allegato A al bando. Consisterà in un questionario composto da quesiti a risposta multipla sulle materie elencate nell’avviso pubblico.

PROVA FISICA DI PRESELEZIONE

La prova fisica si terrà il 4 agosto 2023, a partire dalle ore 7:00 a Modena, presso l’impianto sportivo la A.S.D La Fratellanza, via Piazza, 76. La prova consisterà in un percorso a piedi su distanza di 1000 metri piani che deve essere conclusa entro un tempo massimo pari a 5 minuti e 30 secondi per gli uomini e 6 minuti per le donne. La composizione dei gruppi, per sorteggio (lettera B), verrà pubblicata entro il giorno 1° agosto 2023, sul portale regionale, al link della procedura.

PROVA DI IDONEITÀ PSICO – ATTITUDINALE

Le prove psico – attitudinali si terranno nei giorni feriali dal 21 al 25 agosto 2023 presso la sede della Scuola Interregionale di Polizia Locale sito in Modena, via Busani, 14. I candidati verranno convocati in gruppi composti in ordine alfabetico partendo dalla lettera dell’alfabeto Z sorteggiata. Entro il giorno 11 agosto 2023, sul portale regionale, al link della procedura, sarà pubblicata la composizione dei gruppi.

VISITA MEDICA PER LE FINALITA’ DI CUI ALLA DGR 278/2005

I candidati ammessi saranno sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa regionale. Tali accertamenti si terranno tra il 4 e il 13 settembre 2023, a cura degli Ospedali privati di Forlì – sede di Villa Igea – Viale A. Gramsci 42/44 Forlì. I candidati verranno convocati in ordine alfabetico partendo dalla lettera dell’alfabeto S sorteggiata. La composizione dei gruppi verrà pubblicata entro il 31 agosto 2023, sul portale regionale, al link della procedura.

FORMAZIONE

La Commissione, preso atto dell’esito della prova fisica e dei giudizi di idoneità psicoattitudinale e di idoneità alla visita medica, formulerà l’elenco dei candidati che potranno accedere alla formazione di 180 ore complessive, in formula mista residenziale/a distanza. Tale elenco sarà trasmesso alla Scuola interregionale di polizia locale e verrà pubblicato sul portale regionale al link della procedura.



La formazione residenziale, della durata di 90 ore, comprensiva di vitto e alloggio, si svolgerà presso Aerat Casa Mirandola, via Cristoforo Colombo, 27, 47042 Cesenatico (FC) su due settimane così strutturate: 1° settimana dal 25/09/2023 al 30/09/2023;

2° settimana dal 23/10/2023 al 28/10/2023. La formazione a distanza, della durata di 90 ore, si terrà altresì dal 30 settembre 2023 al 22 ottobre 2023 e includerà:

lezioni in modalità sincrona, con la possibilità per i candidati di confrontarsi

direttamente col docente di ogni modulo formativo tramite apposite sessioni webinar;

lezioni didattiche asincrone, composte da videolezioni e dispense didattiche;

casi finali per la discussione nel corso dell’esame orale. Saranno ammessi all’esame finale i candidati che, cumulativamente: avranno completato il test di autovalutazione relativamente alle ore formazione a distanza;

avranno partecipato, per ciascuna settimana di formazione residenziale, almeno all’85% delle ore di formazione previste e almeno all’85% di pernottamenti. ESAME FINALE

Si svolgerà dal 13 novembre 2023 al 22 dicembre 2023 a partire dalla lettera dell’alfabeto R sorteggiata. L’esame finale consisterà in una prova orale, da sostenere in presenza, e sarà basato principalmente sulla risoluzione di casi pratici afferenti alle materie trattate durante il corso di formazione. Il calendario degli esami verrà pubblicato, insieme all’elenco dei candidati ammessi, entro il 31 ottobre 2023, sul portale regionale, al link della procedura.

Concorso Emilia Romagna Polizia Locale: la domanda La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con modalità

telematiche, entro e non oltre le ore 13:00 del 30 giugno 2023.

I candidati dovranno, a pena di esclusione dalla procedura: Accedere al portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna al link relativo alla presente procedura, raggiungibile da QUESTA PAGINA Selezionare “La domanda di candidatura è disponibile al link: https://candidatureconcorsi.it“ Registrarsi con SPID allegare la scansione in formato PDF di un documento di identità in corso di validità fornire un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC in corso di validità che dovrà rimanere attivo per tutta la durata della procedura dichiarare per quale, tra le aree territoriali indicate, il candidato sta concorrendo effettuare, entro il termine di presentazione della domanda, il pagamento della tassa di concorso di 15 euro recante come causale la dicitura “Corso Concorso PL – NOME E COGNOME DEL CANDIDATO” a favore della Tesoreria della Regione Emilia-Romagna tramite versamento sul C/C IBAN IT 15 H 02008 02435 000003010203 UNICREDIT SPA – FILIALE BOLOGNA VIA FRANCESCO RIZZOLI 34

