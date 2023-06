– età: non inferiore agli anni 18;

– cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o altra categoria indicata nei bandi;

– godimento dei diritti politici. I/Le candidati/e cittadini/e degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

– idoneità fisica;

– posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i nati fino al 1985;

– non essere stati/e esclusi/e dall’elettorato politico attivo e di non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati/e dichiarati/e decaduti/e da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera D, del testo unico 10.1.1957 n.3.

23 posti area tecnica tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati:

Diploma di scuola superiore di secondo grado.



5 posti categoria D area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati portali e ambienti per la collaboration online:

Laurea (Triennale) o Laurea Magistrale o Specialistica ai sensi del D.M. 270/04 o del D.M. 509/99 o Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) previgente al D.M. 509/99.



Bando Universita Torino per 14 posti area amministrativa per i servizi di supporto alle procedure amministrative e contabili:

Diploma di scuola superiore di secondo grado.



17 posti area amministrativa per i servizi di supporto alle procedure amministrative e contabili:

Diploma di scuola superiore di secondo grado.