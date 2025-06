Concorsi in scadenza a giugno 2025: bandi per oltre 1300 posti

Quali sono i concorsi in scadenza a giugno 2025? Sono tantissime le opportunità per chi si vuole affacciare al mondo della Pubblica Amministrazione: nelle scorse settimane sono stati pubblicati infatti diversi bandi per la copertura di un totale di oltre 1300 posti in diversi profili professionali.

Si tratta di occasioni per diplomati e laureati, per lavorare sia in Ministeri che in grandi Comuni, passando per la Dirigenza pubblica e per la Camera dei Deputati.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi i principali Concorsi in scadenza a giugno 2025 a cui è ancora possibile iscriversi, con indicazioni su come fare domanda e come prepararsi.

Concorsi in scadenza a giugno 2025: 808 posti Comune di Roma C’è tempo fino alle 23:59 del 4 giugno per partecipare al Concorso Comune di Roma 2025. Si tratta in totale di 808 posti a tempo indeterminato in tre diverse aree: 286 Funzionari, per cui è richiesta la laurea;

450 Istruttori, con diploma;

72 Operatori Esperti, con assolvimento dell’obbligo scolastico ed eventuali certificazioni o patenti. Il concorso prevede una prova preselettiva unica, una prova scritta e una prova orale. Tutti i dettagli sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza a giugno 2025: 6 bibliotecari a Pistoia Il Comune di Pistoia ha indetto un nuovo concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 6 Istruttori di Biblioteca nell’ambito dell’Area degli Istruttori. Il bando rappresenta un’interessante opportunità per diplomati che desiderano intraprendere un percorso professionale all’interno del sistema bibliotecario comunale.

Il concorso si rivolge a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e prevede l’impiego presso le sedi della Biblioteca San Giorgio e della Biblioteca Forteguerriana. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23:59 del 4 giugno 2025. La selezione si articolerà in una prova scritta da remoto e una prova orale. Per ulteriori dettagli si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza a giugno 2025: 65 Segretari Parlamentari Camera È stato pubblicato il bando del Concorso Camera dei deputati 2025 per l’assunzione di 65 Segretari parlamentari, codice C15. Il concorso, formalizzato con il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1488 del 23 aprile 2025, si inserisce nel piano di potenziamento dell’organico della Camera e rappresenta una delle più rilevanti selezioni pubbliche bandite nel 2025, aperta ai diplomati. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, accessibile anche dal sito istituzionale della Camera. Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato alle ore 18:00 del 5 giugno 2025. La selezione si articola nelle seguenti fasi: Prova selettiva (preselezione)

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale. Abbiamo parlato di tutte le info utili per il concorso nel nostro articolo FAQ.

Concorsi in scadenza a giugno 2025: 105 esperti al MIT Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un nuovo concorso pubblico per il 2025 finalizzato al reclutamento di 105 unità di personale non dirigenziale. I vincitori saranno inquadrati nell’Area delle Elevate Professionalità (EP) e destinati alle sedi centrali e periferiche del Ministero. Il bando, pubblicato sul portale “inPA”, rappresenta una delle selezioni più ampie e articolate degli ultimi anni per questa fascia professionale. I candidati avranno tempo fino alle ore 23:59 del 7 giugno 2025 per inviare la propria candidatura. Ecco qui tutti i dettagli.

Concorsi in scadenza a giugno 2025: 19 Agenti Polizia Locale Trieste Il Comune di Trieste ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di 19 Agenti di Polizia Locale, categoria PLA, a tempo pieno e indeterminato. L’iniziativa rientra nel piano di potenziamento del Corpo di Polizia Locale e si configura come una concreta opportunità per quanti intendano intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione con funzioni operative e di controllo del territorio. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente in via telematica attraverso il Portale del Reclutamento inPA – collegandosi alla pagina dedicata al concorso e disponibile cliccando qui – entro le ore 23:59 dell’11 giugno 2025. La selezione prevede una prova scritta, una prova orale e una prova di efficienza fisica. Per maggiori dettagli sul concorso e su come prepararsi si rimanda all’articolo dedicato.

Concorsi in scadenza a giugno 2025: 180 posti Ministero del Turismo Il Ministero del Turismo ha infatti pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di 180 unità di personale, così suddivise: 140 posti nell’Area dei Funzionari

40 posti nell’Area degli Assistenti. Si tratta di un’ottima occasione di accesso alla pubblica amministrazione, con una selezione che prevede una eventuale prova preselettiva, una prova scritta e la valutazione dei titoli, non ci saranno prove orali. La sede di lavoro sarà Roma. La scadenza per l’invio delle domande è fissata alle 23:59 del 16 giugno 2025. Leggi anche: “Concorso Ministero Turismo 2025, 180 posti per diplomati e laureati: cosa sapere”

Concorsi in scadenza a giugno 2025: 144 Allievi Dirigenti SNA È stato pubblicato sul portale InPA il bando del Concorso SNA 2025, finalizzato all’ammissione di 144 allievi all’XI corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Il percorso formativo è finalizzato al reclutamento di 120 nuovi dirigenti di seconda fascia da inserire in diverse amministrazioni dello Stato e in enti pubblici non economici. Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale “inPA”, collegandosi alla pagina dedicata al concorso, disponibile cliccando qui, e autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Il termine perentorio per l’invio della domanda è fissato al 19 giugno 2025 alle ore 23:59. La selezione prevede: Prova preselettiva;

Tre prove scritte;

Prova orale. Per maggiori dettagli si rimanda all’articolo dedicato al Concorso SNA.

Concorsi in scadenza a giugno 2025: 9 diplomati al CSM Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha pubblicato un nuovo bando per l’assunzione di 9 assistenti amministrativi diplomati, nell’ambito del proprio ruolo organico, area II, livello economico 1.

Il concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 20 maggio 2025, rappresenta una concreta opportunità di inserimento lavorativo nel settore pubblico per candidati in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 19 giugno 2025. La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. Tutti i dettagli sul concorso e sulla preparazione sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza a giugno 2025: 8 bibliotecari Comune di Milano Il Comune di Milano ha indetto un nuovo concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 8 Istruttori dei Servizi di Biblioteca nell’ambito dell’Area degli Istruttori. Il bando rappresenta un’interessante opportunità per diplomati che desiderano entrare a far parte del sistema bibliotecario comunale milanese. Per partecipare al concorso è necessario possedere il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La selezione prevede: Prova scritta da remoto;

Prova orale in presenza; Scadenza domanda: entro le ore 12:00 del 22 giugno 2025.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: