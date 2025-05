Concorso Bibliotecari Pistoia 2025, 6 posti per diplomati: requisiti, domanda, prove

Concorso Bibliotecari Pistoia 2025, arriva un nuovo importante bando per diplomati. Il Comune di Pistoia ha indetto un nuovo concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 6 Istruttori di Biblioteca nell’ambito dell’Area degli Istruttori. Il bando rappresenta un’interessante opportunità per diplomati che desiderano intraprendere un percorso professionale all’interno del sistema bibliotecario comunale.

Il concorso bibliotecari Pistoia 2025 si rivolge a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e prevede l’impiego presso le sedi della Biblioteca San Giorgio e della Biblioteca Forteguerriana. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23:59 del 4 giugno 2025.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti gli altri requisiti richiesti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove.

Per la preparazione: FORMATO CARTACEO Concorso per bibliotecario collaboratore e istruttore Questo volume, giunto alla seconda edizione, si presenta come una guida pratica e aggiornata sulla biblioteconomia, utile per quanti intendono partecipare ai concorsi pubblici per bibliotecari e collaboratori bibliotecari, ma anche per coloro che necessitano di una panoramica sulla formazione professionale e l’organizzazione bibliotecaria nel suo complesso. La prima parte del testo fornisce alcuni cenni sulla storia del libro, analizza il sistema bibliotecario in Italia, in particolare le varie tipologie degli istituti bibliotecari, l’articolazione e le competenze del Ministero della Cultura e l’amministrazione dei beni librari. Segue una sezione dedicata alle biblioteche pubbliche, in particolare sul personale, gli spazi, i servizi della biblioteca, la gestione delle collezioni, la catalogazione, la gestione degli eventi culturali. Questa nuova edizione contiene una sezione dedicata agli elementi di archivistica (l’archivio, il ciclo vitale, la gestione, la strutturale, le norme, l’organizzazione in Italia), il glossario, la bibliografia e un’appendice con materiali e documenti utili. L’ultima parte contiene alcuni elementi del Diritto amministrativo (gli atti, i provvedimenti e il procedimento amministrativi, il rapporto di pubblico impiego, l’anticorruzione e la trasparenza, la privacy, e l’ordinamento e servizi degli enti locali) e, infine, una selezione di prove ufficiali di concorsi già svolti. Ogni parte è corredata da una selezione di quiz con risposta commentata. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili: una breve sezione sui Contratti pubblici, un simulatore di quiz.Brunella GaraviniLaureata in Conservazione dei Beni Culturali, ha un Diploma in Archivistica, paleografia e diplomatica, svolge da vent’anni la professione di Bibliotecaria presso una biblioteca di ente locale. Brunella Garavini | Maggioli Editore 2024 37.05 € Scopri di più

Concorso Bibliotecari Pistoia 2025, 6 posti: riserve e tempi di assunzione Al concorso bibliotecari Pistoia 2025, che prevede la copertura di 6 posti totali, si applicano le seguenti riserve di posti: 2 posti sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 (categorie protette).

1 posto è riservato ai volontari delle Forze Armate, secondo quanto previsto dagli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010. Le assunzioni saranno distribuite su due anni, in base alla programmazione triennale del fabbisogno del personale del Comune di Pistoia: 2 unità assunte nel 2025 (con applicazione della riserva L. 68/1999);

4 unità assunte nel 2026 (di cui una con riserva ex D.Lgs. 66/2010). È inoltre prevista una frazione di riserva per i volontari del servizio civile universale, che potrà essere applicata a scorrimento della graduatoria finale cumulandosi con frazioni future.

Concorso Bibliotecari Pistoia 2025, 6 posti: requisiti Per partecipare al concorso bibliotecari Pistoia 2025, è necessario possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del bando: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE (ammessi anche familiari con diritto di soggiorno o cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo);

Età minima di 18 anni e non superiore a quella prevista per il pensionamento;

Godimento dei diritti civili e politici;

Patente di guida categoria B;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado valido in Italia;

Idoneità psico-fisica all’impiego per il profilo professionale;

Assenza di condanne penali e di procedimenti incompatibili con l’assunzione in una pubblica amministrazione;

Regolarità rispetto agli obblighi di leva (per i nati entro il 31/12/1985). I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere dichiarati equivalenti mediante apposita certificazione.

Concorso Bibliotecari Pistoia 2025, 6 posti: domanda La domanda di partecipazione al concorso bibliotecari Pistoia 2025 dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale Unico del Reclutamento (inPA), collegandosi alla pagina dedicata al concorso. Per accedere è necessario: Essere registrati al portale inPA;

Disporre di credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS;

Compilare il proprio curriculum vitae e successivamente la domanda di partecipazione;

Allegare eventuale documentazione aggiuntiva per categorie riservatarie, titoli esteri, o richieste di ausilio per DSA o disabilità;

Pagare la tassa di concorso di 10 euro tramite sistema PagoPA. Scadenza domanda: entro le ore 23:59 del 4 giugno 2025.

Concorso Bibliotecari Pistoia 2025, 6 posti: prove La selezione per il concorso bibliotecari Pistoia 2025 si articolerà in due fasi: prova scritta;

prova orale. La prova scritta si terrà martedì 17 giugno 2025 in modalità telematica da remoto. A discrezione della Commissione, potrà consistere nella redazione di un tema, relazione o pareri tecnici, oppure in una serie di quesiti a risposta multipla o sintetica, con un minimo di tre e un massimo di cinque opzioni di risposta per ciascun quesito. L’obiettivo è verificare le competenze teoriche e pratiche del candidato in relazione alle attività previste dal profilo, valutando anche la capacità di affrontare casi concreti. La prova scritta si intenderà superata con una votazione minima di 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio individuale che approfondirà le stesse materie oggetto della prova scritta, con l’aggiunta della valutazione delle cosiddette competenze trasversali, come la capacità di risolvere situazioni critiche, lavorare in gruppo e relazionarsi efficacemente con l’utenza. Durante il colloquio sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. Anche per la prova orale il punteggio massimo previsto è di 30 punti, con una soglia minima di superamento pari a 21/30.

Concorso Bibliotecari Pistoia 2025, 6 posti: materie d’esame e come prepararsi Le prove scritta e orale del concorso bibliotecari Pistoia 2025 verteranno sulle seguenti materie, trattate esaustivamente nel manuale consigliato per la preparazione: Organizzazione e gestione di biblioteche di conservazione;

Organizzazione e gestione di biblioteche di pubblica lettura;

Sistemi bibliotecari e cooperazione interbibliotecaria;

Catalogazione bibliografica (OPAC, SBN);

Gestione delle raccolte documentarie;

Promozione della lettura per varie fasce di pubblico;

Biblioteca digitale;

Ordinamento delle autonomie locali (TUEL, D.Lgs. 267/2000);

Diritto amministrativo (L. 241/1990);

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Privacy, trasparenza e anticorruzione (Regolamento UE 679/2016, D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012). Il Manuale “Concorso per Bibliotecario – Collaboratore e Istruttore” tratta tutte le materie richieste dal bando di concorso, oltre a presentare una selezione di prove ufficiali di precedenti concorsi. Ogni parte è corredata da una selezione di quiz con risposta commentata. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono inoltre disponibili una breve sezione sui Contratti pubblici e l’utilizzimo simulatore di quiz.

Concorso Bibliotecari Pistoia 2025, 6 posti: mansioni e stipendio I candidati vincitori del concorso bibliotecari Pistoia 2025 saranno assegnati al Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica del Comune di Pistoia e opereranno all’interno del Sistema Bibliotecario Comunale, in particolare presso la Biblioteca San Giorgio e la Biblioteca Forteguerriana. Le mansioni principali includono: assistenza al pubblico, consulenza, orientamento e suggerimenti di lettura;

gestione delle operazioni di prestito e restituzione, comprese le richieste di prestito interbibliotecario;

cura delle raccolte bibliografiche, inclusa la proposta di nuovi acquisti e scarti di materiale obsoleto;

catalogazione di documenti antichi e moderni attraverso il software Clavis NG;

partecipazione a progetti culturali e promozionali nell’ambito del Patto Locale per la Lettura e della rete REDOP;

attività di digitalizzazione dei fondi antichi e moderni a fini documentari e promozionali;

promozione della lettura per diverse fasce di pubblico;

promozione della lettura per diverse fasce di pubblico; supporto nella gestione degli inventari, degli spazi e delle attrezzature delle biblioteche;

compiti amministrativi, contabili, statistici e informativi legati ai servizi offerti dalle due biblioteche comunali. Dal punto di vista economico, i dipendenti assunti riceveranno il trattamento previsto dal CCNL del comparto Funzioni Locali per la posizione iniziale dell’Area degli Istruttori, pari a 21.392,87 euro lordi all’anno. A questo si aggiungono la tredicesima ed eventuali indennità di amministrazione e incentivi economici correlati alla performance individuale e organizzativa.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: