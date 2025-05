Concorso CSM 2025, bando per 9 amministrativi diplomati: requisiti, domanda, prove

Arriva un nuovo Concorso CSM 2025 per diplomati. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha pubblicato un nuovo bando per l’assunzione di 9 assistenti amministrativi diplomati, nell’ambito del proprio ruolo organico, area II, livello economico 1.

Il concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 20 maggio 2025, rappresenta una concreta opportunità di inserimento lavorativo nel settore pubblico per candidati in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 19 giugno 2025. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i dettagli per partecipare, chi può fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove con il Manuale dedicato.

Preparati con il Manuale dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso CSM (Consiglio superiore della magistratura) 9 Assistenti amministrativi Questo volume è un ottimo strumento di preparazione alle prove del bando di concorso indetto dal Consiglio superiore di Magistratura per 9 Assistenti amministrativi.Il bando di concorso prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova preselettiva: test sulle materie indicate dal bando;- prova scritta: quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate dal bando;- colloquio orale.Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie oggetto delle prove, ovvero:- Elementi di Diritto amministrativo;- Elementi di Diritto costituzionale;- Ordinamento giudiziario;- Regolamenti CSM.Nella sezione online collegata al volume, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al testo, sarà disponibile il Tutor Digitale per il ripasso degli argomenti e la simulazione delle prove.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025 27.55 € Scopri di più

Concorso CSM 2025, 9 posti: riserve e sede di lavoro Dei 9 posti messi a concorso, 4 sono riservati al personale di ruolo in servizio presso il CSM appartenente all’area I. Tutti i posti hanno sede presso Roma.

Concorso CSM 2025, 9 posti: requisiti Per partecipare al concorso CSM 2025 per 9 assistenti amministrativi, è necessario il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado. Per titoli conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza valida alla data di scadenza del bando. Oltre al titolo di studio, è richiesto uno dei seguenti requisiti specifici: Almeno due anni consecutivi di esperienza in area II in ambito amministrativo negli ultimi cinque anni;

Essere personale di ruolo presso il CSM – area I ;

; Essere in comando o collaborazione presso il CSM per almeno 12 mesi continuativi nell’attuale consiliatura. I requisiti generali richiesti sono invece i seguenti: Cittadinanza italiana o di Stato UE;

Godimento dei diritti politici;

Idoneità fisica all’impiego;

Età inferiore ai 55 anni (con eccezioni per personale interno);

Qualità morali richieste per l’accesso alla magistratura ordinaria;

Regolare posizione rispetto alla leva obbligatoria;

Conoscenza della lingua inglese o francese.

Concorso CSM 2025, 9 posti: come fare domanda La domanda di partecipazione andrà inviata per via telematica attraverso il portale concorsi del CSM, all’indirizzo concorsi.csm.it, previa registrazione. Questi i passi da seguire: Registrazione al portale;

Compilazione del modulo telematico;

Pagamento del contributo di 10 euro (IBAN nel bando);

(IBAN nel bando); Caricamento in PDF (max 2 MB) della domanda firmata, ricevuta e documento. Il termine per l’invio delle domande è il 19 giugno 2025. In caso di problemi negli ultimi tre giorni, è possibile l’invio via raccomandata A/R.

Concorso CSM 2025, 9 posti: prove La selezione si articolerà nelle seguenti prove: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva se le domande superano quota 300. Consiste in quiz a risposta multipla sulle materie d’esame. Saranno ammessi alla prova scritta i primi 180 candidati, più ex aequo. Il personale interno è esentato. La prova scritta consisterà in 4 quesiti a risposta sintetica su: Diritto amministrativo;

Diritto costituzionale;

Ordinamento giudiziario;

Regolamenti del CSM (interno, contabilità, personale). La prova avrà una durata di 4 ore, e il punteggio minimo per accedere alla prova orale sarà di 21/30. È permessa solo la consultazione di testi non commentati. La prova orale consisterà in un colloquio su: Le materie della prova scritta;

Discussione dei quesiti scritti;

Lingua straniera (inglese o francese);

Conoscenza di strumenti informatici. Anche in questo caso il punteggio minimo per superare la prova è di 21/30. La valutazione dei titoli sarà effettuata sui candidati che hanno superato entrambe le prove. Saranno valutati: Esperienza lavorativa specifica: fino a 5 punti (0,5 per anno);

(0,5 per anno); Titoli di studio aggiuntivi: fino a 1 punto (laurea triennale 0,5 – magistrale 1 punto).

Concorso CSM 2025, 9 posti: come prepararsi

Il Manuale Concorso CSM (Consiglio superiore della magistratura) 9 Assistenti amministrativi tratta in maniera completa tutte le materie richieste per superare le prove del concorso. Nella sezione online collegata al volume, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al testo, sarà disponibile il Tutor Digitale per il ripasso degli argomenti e la simulazione delle prove. Il testo è disponibile anche su Amazon.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: iStock/Nicola Forenza