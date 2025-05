Concorso MIT 2025, 105 posti Elevate Professionalità: come partecipare

Dopo la selezione per 300 Funzionari, arriva un nuovo Concorso MIT 2025. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un nuovo concorso pubblico per il 2025 finalizzato al reclutamento di 105 unità di personale non dirigenziale. I vincitori saranno inquadrati nell’Area delle Elevate Professionalità (EP) e destinati alle sedi centrali e periferiche del Ministero. Il bando, pubblicato sul portale “inPA”, rappresenta una delle selezioni più ampie e articolate degli ultimi anni per questa fascia professionale. I candidati avranno tempo fino alle ore 23:59 del 7 giugno 2025 per inviare la propria candidatura.

Concorso MIT 2025, 105 posti Elevate Professionalità: suddivisione posti I 105 posti messi a concorso sono suddivisi in 12 profili, ciascuno relativo a specifiche famiglie professionali e specializzazioni. Di seguito la ripartizione completa: Famiglia amministrativo-giuridico-legale:

EPAGL-01: 10 posti (diritto amministrativo e contrattualistica pubblica)



EPAGL-02: 4 posti (diritto civile e societario)



EPAGL-03: 4 posti (diritto UE e concorrenza)



EPAGL-04: 2 posti (urbanistica ed edilizia)



EPAGL-05: 2 posti (diritto ambientale)



EPAGL-06: 1 posto (diritto del lavoro e pubblico impiego)

Famiglia economico-contabile-finanziaria:

EPECF: 7 posti

Famiglia comunicazione e relazioni:

EPCIRI: 2 posti

Famiglia tecnica – informatica:

EPI: 7 posti

Famiglia tecnica – ingegneria civile e lavori pubblici:

EPT-01: 31 posti

Famiglia tecnica – ingegneria trasporti terrestri, aerei e marittimi:

EPT-02: 32 posti

Famiglia vigilanza, controllo e audit:

EPVCA: 3 posti Sono inoltre previste riserve di posti pari complessivamente al 50% del totale, distribuite tra volontari delle Forze Armate (30%), volontari del Servizio Civile Universale (15%) e personale interno del Ministero (25%).

Concorso MIT 2025, 105 posti Elevate Professionalità: requisiti Per partecipare al concorso MIT 2025, 105 posti Elevate Professionalità, è necessario possedere una laurea magistrale coerente con il profilo scelto, un’esperienza professionale di almeno 3 anni, oltre ad altri titoli specialistici richiesti. Cittadinanza italiana o status equiparati ai sensi del d.lgs. 165/2001

Età non inferiore a 18 anni

Godimento dei diritti civili e politici

Idoneità fisica

Assenza di condanne penali e procedimenti in corso

Regolare posizione rispetto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile)

Conoscenza certificata della lingua inglese almeno a livello B2 Per quanto riguarda i requisiti specifici, ogni codice concorsuale prevede: Laurea magistrale (LM) in discipline attinenti (giuridiche, economiche, ingegneristiche, comunicazione, informatica, ecc.)

Master, dottorato o diploma di specializzazione in discipline correlate (facoltativi, ma sostitutivi dell’esperienza)

Esperienza di almeno 3 anni in attività specialistiche o di responsabilità, anche in ambito privato, pubblico, internazionale o libero professionale

Abilitazione e iscrizione all’albo professionale per i codici EPT-01 e EPT-02 Si rimanda al bando per tutti i dettagli per ogni profilo.

Concorso MIT 2025, 105 posti Elevate Professionalità: domanda La domanda di partecipazione al concorso MIT 2025, 105 posti Elevate Professionalità, deve essere presentata online tramite il portale “inPA” entro le ore 23:59 del 7 giugno 2025. È necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNE o eIDAS, registrarsi e compilare il curriculum vitae in formato digitale. Ogni candidato può concorrere per un solo codice tra quelli previsti. La candidatura, che include l’autocertificazione dei requisiti e dei titoli posseduti, si perfeziona con il pagamento di una quota di 10 euro. Al termine della procedura, viene rilasciata una ricevuta a conferma dell’avvenuta iscrizione. È inoltre obbligatorio essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o di un domicilio digitale, attraverso il quale ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Concorso MIT 2025, 105 posti Elevate Professionalità: prove La selezione per il concorso MIT 2025, 105 posti Elevate Professionalità si articolerà in: Prova scritta

Prova orale

Valutazione dei titoli La prova scritta consisterà in 60 quesiti a risposta multipla, da completare in 70 minuti, sulle materie specifiche del profilo scelto. La prova si svolgerà in modalità digitale e informatizzata, anche in sedi decentrate. La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri: Risposta corretta: +0,50

Risposta errata: -0,10

Risposta omessa: 0

Punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale: 21/30 La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle stesse materie d’esame della prova orale. Sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. Anche in questo caso, il punteggio minimo per superare la prova è 21/30. Per la valutazione dei titoli potranno essere attribuiti fino a 10 punti aggiuntivi, secondo il seguente schema: Dottorato: 3 punti

Specializzazione: 2 punti

Master II livello: 2 punti

Master I livello: 1 punto

Altre lauree aggiuntive: 1 punto

Abilitazione: 1 punto La valutazione avverrà solo per i candidati che superano la prova orale.

Concorso MIT 2025, 105 posti Elevate Professionalità: materie d’esame Nella tabella seguente sono elencate tutte le materie d’esame suddivise per profilo.

Codice Concorso Profilo Professionale Materie d’Esame EPAGL-01 Specialista giuridico-legale (diritto amministrativo e contrattualistica pubblica) Diritto civile; Normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, tutela dei dati personali;

Diritto costituzionale; Diritto amministrativo; Diritto processuale amministrativo;

Appalti pubblici; Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche EPAGL-02 Specialista giuridico-legale (diritto civile e societario) Diritto civile; Normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, tutela dei dati personali;

Diritto privato; Diritto commerciale, industriale e societario; Principi contabili e di bilancio EPAGL-03 Specialista giuridico-legale (diritto UE e concorrenza) Diritto civile; Normativa trasparenza e anticorruzione; Diritto dell’Unione europea;

Regolazione UE trasporti e infrastrutture; Normativa su aiuti di Stato e antitrust EPAGL-04 Specialista giuridico-legale (urbanistica ed edilizia) Diritto civile; Normativa trasparenza e privacy; Normativa urbanistica ed edilizia;

Pianificazione territoriale; Espropri per pubblica utilità EPAGL-05 Specialista giuridico-legale (ambiente) Diritto civile; Normativa su trasparenza e privacy; Normativa ambientale;

Rifiuti e recupero materiali; Paesaggio e beni culturali; Innovazione e sostenibilità EPAGL-06 Specialista giuridico-legale (lavoro, sindacati e pubblico impiego) Diritto civile; Normativa trasparenza e privacy; Diritto del lavoro; Diritto sindacale;

Previdenza; Normativa pubblico impiego; Contenzioso del lavoro; Economia pubblica EPECF Specialista economico-finanziario Contabilità pubblica; Statistica; Matematica finanziaria; Metodi quantitativi;

Micro e macroeconomia; Politica economica; Finanza pubblica; Economia aziendale;

Controllo di gestione; Valutazione investimenti pubblici EPCIRI Specialista della comunicazione Sociologia della comunicazione; Teorie e tecniche della comunicazione; Web marketing;

Comunicazione digitale e social media; Comunicazione giornalistica; Relazioni internazionali;

Diritto dei media e social media; Trasparenza e privacy; Costituzionale e sistema politico EPI Specialista informatico Ingegneria del software; DevOps, Security & Privacy by Design; ICT cloud/on-premise;

Database e Big Data; Sviluppo ambienti cloud; AI, Machine Learning, IoT; Cybersecurity;

BI e Data Mining; Amministrazione digitale; NIS; Trasformazione digitale PA EPT-01 Specialista ingegnere (civile e lavori pubblici) NTC 2018; Normativa edilizia; Urbanistica; Paesaggio e beni culturali; Ambiente e acque;

Espropri; Progettazione sbarramenti e infrastrutture idriche; Appalti pubblici;

Monitoraggio investimenti pubblici; Costruzioni e geotecnica; Costruzioni idrauliche e marittime EPT-02 Specialista ingegnere (trasporti) Sicurezza ferroviaria; Tecnica ed economia del trasporto ferroviario; Circolazione ferroviaria;

NTC 2018; Sicurezza stradale e infrastrutture; Manutenzione infrastrutture;

Appalti pubblici; Monitoraggio investimenti; Costruzioni e geotecnica;

Regolazione traffico aereo; Codice e regolamenti navigazione EPVCA Specialista internal auditor / ispettore societario Contabilità e controllo; Contabilità pubblica; Economia aziendale; Economia pubblica;

Controllo di gestione; Metodi quantitativi; Analisi dei processi; Programmazione e spesa pubblica;

Internal auditing; Compliance; Project management; Risk management;

Normativa trasparenza, privacy, anticorruzione; Società pubbliche; Statistica

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: