Concorso Comune di Roma 2025, pubblicato il nuovo Regolamento: bandi in arrivo

Sono in arrivo i nuovi bandi del Concorso Comune di Roma 2025. Ad anticiparlo è l’assessore al personale Giulio Bugarini, a margine dell’approvazione del nuovo regolamento che disciplina i concorsi pubblici per la Capitale.

“Si tratta di un testo che ci consente di rendere più chiare, snelle ed efficaci le procedure di selezione, riducendo i costi e tutelando i diritti e la parità di genere – ha dichiarato l’Assessore Bugarini – Adesso abbiamo lo strumento che ci serviva per poter procedere con i concorsi che abbiamo annunciato nelle scorse settimane e che bandiremo a brevissimo”

Quali saranno i profili interessati dal Concorso Comune di Roma 2025? Oltre allo scorrimento di graduatorie già vigenti e stabilizzazione del personale, sono previsti nuovi bandi per profili tecnici e amministrativi, sia funzionari (laureati) che istruttori (diplomati). A questi si aggiungono profili professionali afferenti alla tutela del verde pubblico (Funzionari/Operatori Servizi Ambientali), e profili a supporto dei progetti del PNRR.

Vediamo nei prossimi paragrafi nel dettaglio come funzioneranno i prossimi bandi e tutte le novità sul Concorso Comune di Roma 2025, in attesa della pubblicazione dei bandi.

Concorso Comune di Roma 2025: cosa prevede il nuovo regolamento

Come anticipato, il Comune di Roma ha approvato il nuovo regolamento per l’accesso agli impieghi pubblici, introducendo importanti novità per i bandi di concorso previsti nel 2025. Con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 166 del 30 aprile 2025, Roma Capitale aggiorna le modalità di selezione del personale, recependo le riforme normative nazionali e puntando su semplificazione, digitalizzazione e trasparenza.

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dal nuovo regolamento dei concorsi del Comune di Roma 2025 spicca la possibilità per l’Amministrazione Capitolina di scegliere, in base alla natura dei profili richiesti, fra quattro diverse tipologie di selezione:

il concorso per soli esami;

quello per titoli ed esami, che valorizza anche l’esperienza e i titoli di servizio;

il corso-concorso, articolato in prove intermedie e finali;

e, per i profili che richiedono solo l’assolvimento dell’obbligo scolastico, la selezione attraverso i centri per l’impiego.

Le prove concorsuali comprenderanno sempre almeno una prova scritta, anche teorico-pratica, e una prova orale, con la possibilità di aggiungere test pratici e attitudinali in relazione alle competenze richieste. Per i concorsi nella Polizia Locale, saranno previste anche prove di efficienza fisica e visite preassuntive. In caso di parità di punteggio, avranno precedenza candidati con servizio civile (anche non universale) o appartenenti al genere meno rappresentato nel profilo.

Il regolamento introduce inoltre misure specifiche per tutelare le candidate in gravidanza o allattamento, come la possibilità di svolgere prove in modalità asincrona o di usufruire di spazi dedicati per l’allattamento. L’intero iter concorsuale sarà gestito in forma digitale tramite il portale InPA, con garanzia di trasparenza e tracciabilità; in caso di malfunzionamenti del sistema informatico, è prevista la proroga automatica dei termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Infine, viene confermata la possibilità di bandi unici per area professionale (es. Area Istruttori, Area Funzionari), che permetteranno di selezionare più profili all’interno dello stesso procedimento, differenziando requisiti e materie d’esame, ma semplificando l’organizzazione e riducendo i costi.

Scarica qui il nuovo regolamento dei concorsi per il Comune di Roma