Concorso Roma Capitale 2025, prova preselettiva: come funziona e cosa studiare

C’è tempo fino al 4 giugno per partecipare al Concorso Roma Capitale 2025, il maxi-concorso che prevede il reclutamento di ben 808 unità a tempo indeterminato in diversi profili. I vincitori saranno assunti in tre Aree professionali diverse: Funzionari, Istruttori e Operatori Esperti. Questo vuol dire che ci saranno posti sia per laureati che per diplomati che per licenza media. Abbiamo parlato approfonditamente della selezione nell’articolo dedicato, disponibile qui.

Le prove d’esame prevedono delle materie specifiche per ogni profilo, con l’eccezione della prova preselettiva che verterà sulle stesse materie per tutti i profili, ovvero:

Ragionamento logico-deduttivo e matematico;

Diritto amministrativo;

Ordinamento degli enti locali.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio come funzionerà la prova, alcuni esempi di quiz e come prepararsi al meglio con il Manuale consigliato.

Concorso Roma Capitale 2025: tutti i profili richiesti Il concorso Comune di Roma 2025 prevede la seguente ripartizione dei posti con i rispettivi codici di concorso: 286 Funzionari :

: 125 Funzionari Amministrativi (RC/FA)



125 Funzionari Tecnici (RC/FT)



18 Funzionari Servizi Ambientali (RC/FSA)



18 Funzionari Gestione Servizi Informatici e Telematici (RC/FIT)

450 Istruttori :

: 225 Istruttori Amministrativi (RC/IA)



225 Istruttori Tecnici (RC/IT)

72 Operatori Esperti :

: 18 Operatori Servizi Supporto e Custodia (RC/OSSC)



18 Operatori Servizi Tecnici (RC/OSTC)



18 Operatori Servizi Ambientali (RC/OSAM)



18 Operatori Servizi Trasporto (RC/OSTR) È possibile partecipare sia a più profili della stessa Area, sia a più profili di aree diverse. Si dovrà pagare una tassa di concorso per ogni domanda inviata.

Concorso Roma Capitale 2025: titoli di studio per profilo Nella tabella sottostante sono elencati tutti i titoli di studio richiesti per ogni profilo previsto dai bandi del Concorso Roma Capitale 2025.

Profilo Professionale Titolo di Studio Richiesto Funzionario Amministrativo (RC/FA) Qualsiasi Laurea (triennale, magistrale o vecchio ordinamento) Funzionario Tecnico (RC/FT) Laurea in Architettura o Ingegneria (qualsiasi indirizzo) Funzionario Servizi Ambientali (RC/FSA) Laurea in discipline geologiche, ambientali, agrarie, forestali o ingegneria ambientale/civile/forestale Funzionario Servizi Informatici (RC/FIT) Laurea in Informatica, Statistica, Matematica, Fisica o Ingegneria informatica/elettronica/gestionale Istruttore Amministrativo (RC/IA) Qualsiasi Diploma di scuola secondaria di secondo grado Istruttore Tecnico (RC/IT) Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico o laurea assorbente Operatore Servizi Supporto e Custodia (RC/OSSC) Obbligo scolastico + qualifica professionale (qualsiasi) o diploma secondario Operatore Servizi Tecnici (RC/OSTC) Obbligo scolastico + qualifica professionale tecnica o diploma tecnico Operatore Servizi Ambientali (RC/OSAM) Obbligo scolastico + qualifica di giardiniere o vivaista + patente B Operatore Servizi Trasporto (RC/OSTR) Obbligo scolastico + patente B da almeno 3 anni + requisiti su sospensione patente

Concorso Roma Capitale 2025: prove Il Concorso Roma Capitale 2025 prevede le seguenti prove: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale.

Concorso Roma Capitale 2025: come funziona la preselettiva La prova preselettiva si svolgerà qualora le domande superino di dieci volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Il test preselettivo sarà a risposta multipla (40 quesiti in 60 minuti) su: Ragionamento logico-deduttivo e matematico;

Diritto amministrativo;

Ordinamento degli enti locali. La prova sarà comune a tutti i profili della stessa area. Questo vuol dire che se si partecipa a più profili della stessa area si sosterrà solo una prova preselettiva, mentre se si partecipa a più profili diversi di diverse aree (per esempio per Funzionario Amministrativo e per Istruttore Amministrativo), si sosterranno più prove. Almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova sarà pubblicata la banca dati dalla quale saranno poi estratte le domande oggetto della prova stessa.

Concorso Roma Capitale 2025: punteggi preselettiva A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: Risposta esatta: +0,75 punti;

Risposta mancante: 0 punti;

Risposta errata: -0,25 punti. Per ogni profilo sarà creato un elenco di candidati con il relativo punteggio ottenuto. Accederà alle prove successive un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso per ogni profilo, a cui si aggiungeranno i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio del candidato all’ultima posizione utile.

Concorso Roma Capitale 2025: chi è esonerato dalla preselettiva Fermo restando il requisito dell’idoneità fisica richiesto per la partecipazione, sono esentati dalla prova preselettiva i candidati e le candidate con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Concorso Roma Capitale 2025: come prepararsi alla preselettiva Il Manuale “Concorso Roma Capitale – 808 Funzionari Istruttori e Operatori esperti” tratta in maniera esaustiva tutte le materie previste per la preselettiva. Per ogni tipologia di quiz di logica il testo offre numerose batterie di esercizi, tratte anche da prove ufficiali, con le soluzioni e i commenti esplicativi che chiariscono il procedimento logico, forniscono consigli e spiegano le tecniche di risoluzione. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche: Tutor digitale come supporto di studio, ripasso e simulazioni di quiz,

Simulatore di quiz,

Banca dati ufficiale (dopo la pubblicazione da parte di Roma Capitale),

Videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo. Il volume è disponibile anche su Amazon.

