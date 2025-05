Concorso SNA 2025, online il bando per 144 allievi dirigenti: come partecipare

È stato pubblicato sul portale InPA il bando del Concorso SNA 2025, finalizzato all’ammissione di 144 allievi all’XI corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Il percorso formativo è finalizzato al reclutamento di 120 nuovi dirigenti di seconda fascia da inserire in diverse amministrazioni dello Stato e in enti pubblici non economici.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per chi aspira a un ruolo apicale nella Pubblica Amministrazione. Il concorso si colloca nel quadro delle politiche di rafforzamento della capacità amministrativa e del rinnovamento della dirigenza pubblica.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come fare domanda e quali saranno le prove del Concorso SNA 2025.

Concorso SNA 2025, 144 allievi dirigenti: suddivisione dei posti Il concorso SNA 2025 144 allievi dirigenti prevede l’ammissione al corso di 144 candidati vincitori, ma solo 120 di essi verranno poi nominati dirigenti nelle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri: 2 posti

Consiglio di Stato: 1 posto

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2 posti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 3 posti

Ministero del turismo: 4 posti

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 1 posto

Ministero dell’economia e delle finanze: 6 posti

Ministero dell’interno: 20 posti

Ministero dell’istruzione e del merito: 5 posti

Ministero dell’università e della ricerca: 3 posti

Ministero della cultura: 5 posti

Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: 6 posti

Ministero della giustizia – Organizzazione giudiziaria: 15 posti

Ministero della giustizia – Archivi notarili: 1 posto

Ministero della salute: 2 posti

Ministero delle imprese e del made in Italy: 6 posti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 4 posti

Agenzia delle dogane e dei monopoli: 4 posti

Agenzia delle entrate: 10 posti

Agenzia nazionale ANBSC: 1 posto

Agenzia ANSFISA: 1 posto

ISTAT: 1 posto

INAIL: 2 posti

INPS: 15 posti

Concorso SNA 2025, 144 allievi dirigenti: requisiti Per partecipare al concorso SNA 2025 144 allievi dirigenti, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali entro la data di scadenza del bando: Cittadinanza italiana;

Idoneità fisica;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di condanne penali o procedimenti in corso che impediscano l’assunzione in una PA. Sarà inoltre necessario possedere i seguenti titoli di studio: Laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento), unitamente a uno dei seguenti titoli:

uno dei seguenti titoli: Dottorato di ricerca



Master universitario di secondo livello



Diploma di specializzazione rilasciato da scuole individuate dal DPCM 27 aprile 2018, n. 80

Per i candidati già dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni si potrà partecipare con Laurea come sopra, e almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni che richiedono il possesso del titolo.

Concorso SNA 2025, 144 allievi dirigenti: domanda Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale “inPA”, collegandosi alla pagina dedicata al concorso, disponibile cliccando qui, e autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine perentorio per l’invio della domanda è fissato al 19 giugno 2025 alle ore 23:59:59

I candidati devono disporre di un indirizzo PEC personale o di un domicilio digitale. Il sistema rilascia una ricevuta che certifica la data di presentazione. È previsto il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro, da versare secondo le modalità indicate nel portale “inPA”.

Concorso SNA 2025, 144 allievi dirigenti: prove La selezione del concorso SNA 2025 144 allievi dirigenti si articola in: Prova preselettiva;

Tre prove scritte;

Prova orale. La prova preselettiva sarà attivata se le domande superano il triplo dei posti. Questa consiste in 60 quesiti a risposta multipla così suddivisi: 12 quesiti situazionali su competenze manageriali

12 di logica e ragionamento verbale

32 domande disciplinari (diritto, economia, management, politiche pubbliche)

6 quesiti di inglese (livello B2) Saranno ammessi alle prove scritte i primi 432 classificati (più ex aequo). Il punteggio non influisce sulla graduatoria finale. Le prove scritte saranno così strutturate: Prima prova scritta – 5 ore – Risposte a 4 quesiti complessi multidisciplinari:

– Risposte a 4 quesiti complessi multidisciplinari: 1 di diritto (costituzionale, amministrativo, UE)



1 di economia (politica, pubblica, amministrazioni)



1 di management e innovazione



1 di analisi delle politiche pubbliche

Seconda prova – 2 ore

Prova “in-basket” su casi pratici per valutare 6 competenze manageriali chiave.

Terza prova – 2 ore e 30 minuti

Relazione in inglese su tema legato alla PA, redatta su dossier fornito in sede d’esame. Sono ammessi all’orale i candidati con almeno 70/100 in ogni prova scritta. La prova orale, infine, consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle stesse materie delle prove scritte, verifica del livello B2 di inglese e valutazione delle 8 competenze manageriali secondo il modello delle “Linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica”.

Scarica le linee guida in pdf Linee guida per l’accesso alla Dirigenza Pubblica (DM 28 settembre 2022) 8 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso SNA 2025, 144 allievi dirigenti: materie d’esame Le prove valuteranno conoscenze e capacità in: Diritto costituzionale

Diritto amministrativo

Diritto dell’Unione europea

Economia politica e politica economica

Economia delle amministrazioni pubbliche

Management pubblico e innovazione digitale

Analisi delle politiche pubbliche

Lingua inglese (livello B2) Inoltre, le competenze comportamentali richieste includono: problem solving, sviluppo collaboratori, gestione delle relazioni, promozione del cambiamento, orientamento al risultato, tenuta emotiva e auto-sviluppo.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: