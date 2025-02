Concorsi in scadenza a febbraio 2025: bandi per oltre 4mila posti

Quali sono i concorsi in scadenza a febbraio 2025? Sono tantissime le opportunità per chi si vuole affacciare al mondo della Pubblica Amministrazione: nelle scorse settimane sono stati pubblicati infatti diversi bandi per la copertura di un totale di oltre 4mila posti in diversi profili professionali.

Si tratta di occasioni per diplomati e laureati, per lavorare sia in Enti statali come l’INPS sia in Enti locali come la Regione Lazio e la Provincia Autonoma di Bolzano, passando per le Forze Armate.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i Concorsi in scadenza a febbraio 2025 a cui è ancora possibile partecipare, con indicazioni su come fare domanda e come prepararsi.

Concorsi in scadenza a febbraio 2025: 55 Guardiaparco nel Lazio Ultime ore per partecipare al nuovo Concorso Regione Lazio 2025 per il reclutamento di 55 Guardiaparco a tempo pieno e indeterminato. Questo bando rappresenta un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel settore della vigilanza ambientale e della tutela delle aree protette.

I nuovi assunti saranno inquadrati nell’Area degli Istruttori, con posizione economica C1, all’interno del comparto Funzioni Locali. La partecipazione al concorso richiede l’invio della domanda esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale InPA collegandosi alla pagina dedicata al Concorso. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o altri sistemi di identità digitale riconosciuti.

Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato al 4 febbraio 2025. La domanda è considerata valida solo se accompagnata dal pagamento della tassa di partecipazione di 10,33 euro, effettuabile tramite il sistema PagoPA. Tutti i dettagli sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza a febbraio 2025: 58 amministrativi Bolzano La Provincia Autonoma di Bolzano ha indetto un nuovo concorso pubblico per la selezione e l’assunzione a tempo indeterminato di 58 ispettori amministrativi (VIII qualifica funzionale). I posti disponibili prevedono sia contratti a tempo pieno che part-time, con la maggior parte delle sedi di servizio a Bolzano e un’opportunità a Silandro. Le mansioni che si andranno a svolgere comprendono attività di natura amministrativa, organizzativa e progettuale. I compiti riguardano, tra gli altri, la redazione di studi, pareri o proposte normative, la gestione di eventi, manifestazioni e convegni, il coordinamento di progetti, la pianificazione di sopralluoghi e molte altre attività di rilievo. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 12:00 del 14 febbraio 2025. Tutti i dettagli su come partecipare sono disponibili nell’articolo dedicato al concorso.

Concorsi in scadenza a febbraio 2025: 3246 Allievi Agenti Polizia Penitenziaria È stata indetta per il 2025 la selezione per il reclutamento di 3246 allievi agenti della Polizia Penitenziaria. I posti sono così suddivisi: 1947 posti (1771 uomini; 176 donne), riservati ai:

(1771 uomini; 176 donne), riservati ai: volontari in ferma iniziale (VFI) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso



VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale;



volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

1299 posti (1181 uomini; 118 donne), aperto a tutti i cittadini italiani. Si tratta quindi di un’importante occasione anche per i civili in possesso del diploma. Sarà possibile fare domanda fino al 14 febbraio 2025. Per tutti i dettagli sul concorso e sulla preparazione si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza a febbraio 2025: 20 amministrativi ASL Benevento L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Benevento ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 20 posti a tempo pieno e indeterminato per Collaboratori Amministrativi Professionali. Per la partecipazione è richiesta la laurea in discipline giuridiche o economiche. La procedura informatica sarà attiva fino al 20 febbraio 2025. È richiesto il pagamento di una tassa di partecipazione di 15 euro, non rimborsabile. Abbiamo parlato approfonditamente del concorso in questo articolo.

Concorsi in scadenza a febbraio 2025: 43 Avvocati INPS Arrivano importanti novità sul Concorso Avvocati INPS 2025 pubblicato alla fine dello scorso anno. Inizialmente il bando prevedeva il reclutamento di 16 professionisti legali di I livello, ma dopo la pubblicazione del DPCM del 17 dicembre 2024 che autorizza ulteriori unità, i posti salgono a 43. Il concorso, che prevede un contratto a tempo indeterminato, rappresenta un’importante opportunità per gli avvocati che desiderano entrare a far parte dei ruoli dell’INPS e contribuire alla gestione delle attività legali dell’Istituto. Per effetto del predetto provvedimento, i termini per la presentazione delle domande sono prorogati fino al 26 febbraio 2025, anche se restano valide le domande già presentate. Per ulteriori dettagli sul concorso si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza a febbraio 2025: 69 Vice direttori Vigili del Fuoco È stato indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione di 69 vice direttori logistico-gestionali per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La selezione si rivolge a laureati in discipline giuridiche ed economiche e per partecipare è richiesta la Laurea Magistrale. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, raggiungibile a questo indirizzo o tramite il Portale InPA.

Per accedere alla procedura occorrerà possedere delle credenziali SPID o CIE. Il portale per l’invio delle domande sarà attivo dal 29 gennaio e fino alle 23:59 del 27 Febbraio 2025. Leggi anche “Concorso Vigili del Fuoco 2025, bando 69 vice direttori logistico-gestionali: come partecipare”

Concorsi in scadenza a febbraio 2025: abilitazione Guide Turistiche Dopo anni dall’ultimo esame, e con il nuovo regolamento che riforma la disciplina della professione di guida turistica, è stato pubblicato il bando del nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica. La selezione è aperta anche ai candidati in possesso di diploma, e prevede, oltre alla prova scritta e alla prova orale, una prova tecnico-pratica che costituisce una delle novità del regolamento aggiornato. Sarà possibile fare domanda sul portale InPA collegandosi a questo indirizzo e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 27 febbraio 2025. Qui il volume consigliato per la preparazione.

Concorsi in scadenza a febbraio 2025: 24 Fisioterapisti Veneto Azienda Zero ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 24 fisioterapisti, destinati a coprire posizioni in diverse aziende sanitarie della Regione Veneto. I posti sono così suddivisi: Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: 6 posti

6 posti Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: 9 posti

9 posti Azienda Ulss n. 3 Serenissima: 1 posto

1 posto Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: 1 posto

1 posto Azienda Ulss n. 5 Polesana: 1 posto

1 posto Azienda Ulss n. 6 Euganea: 1 posto

1 posto Azienda Ulss n. 8 Berica: 3 posti

3 posti Azienda Ulss n. 9 Scaligera: 1 posto

1 posto Azienda Ospedale-Università Padova: 1 posto La domanda va presentata esclusivamente online, tramite la piattaforma dedicata, entro il 27 febbraio 2025, e per partecipare è previsto il versamento di un contributo spese non rimborsabile pari a €15,00. Scarica qui il bando.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Foto di copertina: iStock/marekuliasz