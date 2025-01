Concorso Regione Lazio 2025, bando per 55 Guardiaparco: come partecipare

Arriva un0importante occasione per diplomati con il nuovo Concorso Regione Lazio 2025 per il reclutamento di 55 Guardiaparco. La Regione Lazio ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 55 Guardiaparco a tempo pieno e indeterminato. Questo bando rappresenta un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel settore della vigilanza ambientale e della tutela delle aree protette.

I nuovi assunti saranno inquadrati nell’Area degli Istruttori, con posizione economica C1, all’interno del comparto Funzioni Locali.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni necessarie sul concorso, inclusi i requisiti di partecipazione, le modalità di invio della domanda e le prove previste, oltre al Manuale consigliato per la preparazione.

Preparati al meglio con il Kit dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso Regione Lazio 55 Istruttori vigilanza Guardiaparco Questo kit è un utile strumento per la preparazione alle prove del Concorso indetto dalla Regione Lazio per 55 Istruttori di Vigilanza Guardiaparco. Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova scritta: quiz a risposta multipla o a risposta aperta sugli argomenti previsti dal bando;- prova orale: colloquio sugli argomenti della prova scritta e verifica della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. Il kit per la preparazione contiene 2 volumi:› manuale “L’Agente di Polizia provinciale” contenente gli argomenti richiesti per la prova scritta, con mappe concettuali-operative, sanzionari, una selezione di quiz, 80 modelli per la redazione degli atti, una selezione di sentenze della Cassazione Penale e Civile e del Consiglio di Stato;› Tavole a colori: fascicolo a colori dedicato alle varie specie di flora e fauna selvatica.Nella sezione online collegata al libro sono disponibili:- simulatore di quiz- teoria e quiz di inglese e informatica- appendice legislativa regionale.Damiano CappellariLaureato in giurisprudenza all’università degli studi di Trento, è Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Verona. Damiano Cappellari | 38.00 € Scopri di più

Concorso Regione Lazio 2025, 55 Guardiaparco: requisiti Possono partecipare al concorso i candidati e le candidate in possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana;

Età minima di 18 anni e non superiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo.

Idoneità psico-fisica alle mansioni previste. È importante notare che alcune condizioni fisiche, come la cecità o la sordità, possono risultare incompatibili con le funzioni del Guardiaparco.

Godimento dei diritti civili e politici.

Diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o titolo equivalente riconosciuto.

conseguito in Italia o titolo equivalente riconosciuto. Possesso della patente di guida categoria B , in corso di validità.

, in corso di validità. Regolarità rispetto agli obblighi di leva, ove previsti.

Assenza di condanne penali definitive o di destituzioni da precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione.

Concorso Regione Lazio 2025, 55 Guardiaparco: domanda La partecipazione al concorso richiede l’invio della domanda esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale InPA collegandosi alla pagina dedicata al Concorso. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o altri sistemi di identità digitale riconosciuti.

Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato al 4 febbraio 2025. La domanda è considerata valida solo se accompagnata dal pagamento della tassa di partecipazione di 10,33 euro, effettuabile tramite il sistema PagoPA.

Concorso Regione Lazio 2025, 55 Guardiaparco: prove La selezione si articolerà in: Una prova scritta;

Una prova orale. La prova scritta si potrà svolgere anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali. Questa consisterà in una serie di quesiti a risposta aperta e sintetica oppure in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie d’esame indicate all’interno del bando. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta, a cui si aggiungerà la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Sia la prova scritta che la prova orale si intenderanno superate con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso Regione Lazio 2025, 55 Guardiaparco: come prepararsi

Il Kit Concorso Regione Lazio 55 Istruttori vigilanza Guardiaparco contiene 2 volumi:

– il Manuale contenente gli argomenti richiesti per le prove, con mappe concettuali-operative, sanzionari, una selezione di quiz, 80 modelli per la redazione degli atti, una selezione di sentenze della Cassazione Penale e Civile e del Consiglio di Stato;

– Tavole a colori: fascicolo a colori dedicato alle varie specie di flora e fauna selvatica.

Nella sezione online collegata al libro sono disponibili:

simulatore di quiz

teoria e quiz di inglese e informatica

appendice legislativa regionale.

Il Kit è disponibile anche su Amazon.

Concorso Regione Lazio 2025, 55 Guardiaparco: mansioni e stipendio I Guardiaparco svolgono un ruolo fondamentale nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio. Le principali mansioni includono: Sorveglianza del territorio per garantire il rispetto delle normative ambientali.

Collaborazione con altri enti di polizia per attività di prevenzione e repressione di reati ambientali.

Manutenzione di sentieri, segnaletica e infrastrutture.

Partecipazione a interventi di protezione civile, come la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.

Attività di educazione ambientale e supporto a visitatori e operatori locali.

Gestione di programmi di conservazione della fauna e della flora, compresi censimenti, abbattimenti e reintroduzioni. I vincitori saranno inquadrati nell’Area degli Istruttori, ex categoria C – posizione economica C1, del

C.C.N.L. del comparto Funzioni locali e con il profilo professionale di Istruttore Area vigilanza – Guardiaparco. Il trattamento economico d’ingresso è di 21.392,87 euro annuali lordi (1.782,73 euro lordi mensili), a cui si aggiunge la tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori indennità.

