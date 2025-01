Concorso ASL Benevento 2025, bando 20 Amministrativi laureati: come partecipare

Nuovo Concorso ASL Benevento 2025 per 20 amministrativi laureati. L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Benevento ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 20 posti a tempo pieno e indeterminato per Collaboratori Amministrativi Professionali.

Di questi, 6 posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate e 4 posti al personale interno dell’ASL. Tuttavia, le eventuali riserve non coperte verranno assegnate ai candidati idonei in base alla graduatoria finale.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare al Concorso Asl Benevento 2025, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove d’esame.

Concorso ASL Benevento 2025, 20 Amministrativi laureati: requisiti Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti entro la scadenza del bando: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE (o appartenere a una delle categorie indicate dall’art. 38 del del D.Lgs. n. 165/2001).

Godimento dei diritti civili e politici.

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Assenza di condanne penali o procedimenti pendenti che possano impedire la costituzione di rapporti di pubblico impiego.

Idoneità fisica all’impiego. Inoltre, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Tipologia di Laurea Classe di Laurea/Indirizzo Ordinamento Diploma di Laurea (DL) Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, o titoli equipollenti Ordinamento previgente al DM 509/1999 Laurea Specialistica (LS) 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economico-aziendali, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 60/S Relazioni internazionali, 70/S Scienze della politica, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo, 89/S Sociologia, 99/S Studi europei DM 509/1999 Laurea Magistrale (LM) LMG/01 Giurisprudenza, LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-52 Relazioni internazionali, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-90 Studi europei DM 270/2004 Laurea Triennale (L) L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-33 Scienze economiche DM 270/2004

Concorso ASL Benevento 2025, 20 Amministrativi laureati: domanda La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale dedicato: https://aslbenevento1.iscrizioneconcorsi.it. Non saranno accettate domande inviate con modalità diverse. La procedura informatica sarà attiva fino al 20 febbraio 2025. È richiesto il pagamento di una tassa di partecipazione di 15 euro, non rimborsabile, da versare tramite bonifico seguendo le istruzioni indicate nel bando.

Si consiglia di completare la procedura con largo anticipo per evitare problemi tecnici dovuti al sovraccarico del sistema. Cliccando qui è possibile scaricare le istruzioni per l’invio della domanda.

Concorso ASL Benevento 2025, 20 Amministrativi laureati: prove La selezione si articolerà in: Preselezione;

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La preselezione si svolgerà in caso di un numero elevato di domande ricevute. Questa potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso. La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o

multipla, o anche nella combinazione totale o parziale delle suddette modalità. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. La prova pratica consisterà nell’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche o nella predisposizione di

atti connessi alla qualificazione professionale richiesta ovvero risoluzione di un caso pratico. La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta con le stesse modalità previste per la prova scritta. Il punteggio massimo è 20 punti, con una soglia minima di 14 per accedere alla prova successiva. La prova pratica potrà essere effettuata lo stesso giorno della prova scritta. La prova orale, infine, consisterà in un colloquio sulle materie previste per la prova scritta e su argomenti attinenti la posizione da ricoprire. Saranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Anche qui il punteggio massimo è 20 punti, con una soglia minima di 14.

Concorso ASL Benevento 2025, 20 Amministrativi laureati: come prepararsi Le prove verteranno sulle seguenti materie: Diritto Amministrativo;

Legislazione Sanitaria Nazionale e di organizzazione delle Aziende Sanitarie;

Disciplina del rapporto di lavoro nel S.S.N;

Nozioni generali in tema di documentazione amministrativa e accesso agli atti.

Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, trasparenza ed anticorruzione;

Principi in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie pubbliche;

Normativa in materia di contratti pubblici;

La Responsabilità Civile, Penale, Amministrativa e Contabile del dipendente pubblico;

Concorso ASL Benevento 2025, 20 Amministrativi laureati: valutazione titoli Oltre alle prove d’esame, saranno valutati i titoli inseriti dai candidati durante la presentazione della domanda. La Commissione avrà a disposizione un massimo di 30 punti, così ripartiti: Titoli di carriera : massimo 15 punti.

: massimo 15 punti. Titoli accademici : massimo 3 punti.

: massimo 3 punti. Pubblicazioni scientifiche : massimo 2 punti.

: massimo 2 punti. Curriculum professionale: massimo 10 punti.

