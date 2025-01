Concorso Vigili del Fuoco 2025, bando 69 vice direttori logistico-gestionali: come partecipare

Arriva un nuovo Concorso Vigili del Fuoco 2025. È stato indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione di 69 vice direttori logistico-gestionali per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La selezione si rivolge a laureati in discipline giuridiche ed economiche e per partecipare è richiesta la Laurea Magistrale.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come fare domanda e come funzioneranno le prove d’esame del Concorso Vigili del Fuoco 2025 per il reclutamento di 69 Vice direttori logistico–gestionali. Per aggiornamenti in tempo reale sul concorso e consiglio per lo studio è inoltre disponibile il Gruppo Telegram dei Concorsi Vigili del Fuoco.

Concorso Vigili del Fuoco 2025, 69 vice direttori logistico-gestionali: riserve Al concorso si applicano le seguenti riserve di posti: 25% dei posti per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soddisfi i requisiti indicati nel bando, esclusi i limiti di età.

per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soddisfi i requisiti indicati nel bando, esclusi i limiti di età. 10% dei posti per il personale volontario del Corpo, iscritto negli elenchi da almeno 7 anni e con almeno 200 giorni di servizio.

per il personale volontario del Corpo, iscritto negli elenchi da almeno 7 anni e con almeno 200 giorni di servizio. 15% dei posti per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale.

per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. 2% dei posti per gli ufficiali delle Forze Armate che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale. Non potrà usufruire della riserva (25% e 10%) il personale del Corpo che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Chi intende avvalersi della riserva dovrà indicarlo esplicitamente nella domanda di partecipazione. Gli eventuali posti riservati non coperti saranno assegnati ai candidati idonei presenti in graduatoria.

Concorso Vigili del Fuoco 2025, 69 vice direttori logistico-gestionali: requisiti Per partecipare al concorso è necessario soddisfare i seguenti requisiti: Cittadinanza italiana.

Godimento dei diritti politici.

Non aver compiuto il 45° anno di età al momento della scadenza delle domande di partecipazione (limite elevabile di massimo 3 anni per i candidati che abbiano prestato servizio militare). Tale limite non si applica al personale del Corpo che concorre per la riserva del 25%.

al momento della scadenza delle domande di partecipazione (limite elevabile di massimo 3 anni per i candidati che abbiano prestato servizio militare). Tale limite non si applica al personale del Corpo che concorre per la riserva del 25%. Idoneità fisica, psichica e attitudinale, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’Interno n. 166/2019.

Titolo di studio: laurea magistrale in uno dei seguenti ambiti:

in uno dei seguenti ambiti: Giurisprudenza (LMG/01).



Scienze dell’economia (LM-56).



Scienze della politica (LM-62).



Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63).



Scienze economico-aziendali (LM-77).



Titoli di studio equivalenti, purché equiparati secondo le normative vigenti.

Qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Concorso Vigili del Fuoco 2025, 69 vice direttori logistico-gestionali: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, raggiungibile a questo indirizzo o tramite il Portale InPA. Per accedere alla procedura occorrerà possedere delle credenziali SPID o CIE. Il portale per l’invio delle domande sarà attivo dal 29 gennaio e fino alle 23:59 del 27 Febbraio 2025. Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell’ultima domanda inviata entro la scadenza.

Concorso Vigili del Fuoco 2025, 69 vice direttori logistico-gestionali: prove La selezione si articolerà in: Prova preselettiva;

Due prove scritte;

Prova orale. La prova preselettiva si svolgerà solo se il numero di domande sarà superiore di almeno dieci volte il numero dei posti disponibili. Questa potrà tenersi anche in sedi decentrate e consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove d’esame. Accedono alle prove successive i primi 690 candidati, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova non può essere inferiore a 6/10. Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi. Il 3 aprile 2025 saranno pubblicate le informazioni sulla preselettiva. La prima prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato sul diritto amministrativo. La prova si svolgerà senza l’ausilio di strumenti informatici. La seconda prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato sulla contabilità di stato e anche questa si svolgerà senza l’ausilio di strumenti informatici. Accedono alla prova orale i candidati che hanno ottenuto almeno 21/30 su ciascuna prova scritta. La prova orale consisterà in un colloquio vertente, oltre che sulle materie della prova scritta, anche su: diritto costituzionale;

diritto dell’Unione Europea;

scienza delle finanze;

ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

conoscenza della lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso Vigili del Fuoco 2025, 69 vice direttori logistico-gestionali: graduatoria La graduatoria finale sarà formata sulla base della somma dei punteggi ottenuti nelle prove scritte e orali. In caso di parità, saranno considerati i titoli preferenziali indicati nel bando, tra cui: Abilitazioni professionali correlate alle Lauree richieste per la partecipazione (3 punti).

Dottorato di ricerca afferente alla Lauree richieste per la partecipazione (2 punti).

Lauree magistrali ulteriori rispetto a quella richiesta (1 punto). Se il punteggio rimane uguale, la preferenza sarà data al candidato più giovane di età.

Foto di copertina: iStock/ChiccoDodiFC