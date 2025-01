Concorso Provincia Bolzano 2025, 58 amministrativi laureati: requisiti, domanda, prove

Nuovo Concorso Provincia Bolzano 2025, arriva un’importante occasione per laureati. La Provincia Autonoma di Bolzano ha indetto un nuovo concorso pubblico per la selezione e l’assunzione a tempo indeterminato di 58 ispettori amministrativi (VIII qualifica funzionale). I posti disponibili prevedono sia contratti a tempo pieno che part-time, con la maggior parte delle sedi di servizio a Bolzano e un’opportunità a Silandro.

Le mansioni che si andranno a svolgere comprendono attività di natura amministrativa, organizzativa e progettuale. I compiti riguardano, tra gli altri, la redazione di studi, pareri o proposte normative, la gestione di eventi, manifestazioni e convegni, il coordinamento di progetti, la pianificazione di sopralluoghi e molte altre attività di rilievo.

Scopriamo nel dettaglio i requisiti, le modalità di partecipazione, le prove d’esame e tutte le informazioni utili per partecipare al Concorso Provincia Bolzano 2025.

Concorso Provincia Bolzano 2025, 58 amministrativi laureati: suddivisione posti I 58 posti messi a concorso sono distribuiti in varie ripartizioni e sedi dell’amministrazione provinciale di Bolzano. Le sedi sono riepilogate nella tabella sottostante. Alcuni posti sono a tempo parziale mentre altri sono a tempo pieno.

Ripartizione e Sede Numero Posti Ripartizione e Sede Numero Posti Servizio Mercato del lavoro (Bolzano) 1 Servizio Mercato del lavoro (Silandro) 1 Servizi trasversali (Bolzano, Tempo Pieno) 3 Amministrazione istruzione e formazione (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Cultura tedesca (Bolzano, Tempo Parziale) 1 Europa (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Finanze (Bolzano, Tempo Pieno) 2 Finanze (Bolzano, Tempo Parziale) 2 Salute (Bolzano, Tempo Pieno) 5 Libro fondiario, catasto fondiario e urbano (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Edilizia e servizio tecnico (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Informatica (Bolzano, Tempo Pieno) 2 Innovazione, Ricerca, Università e Musei (Bolzano, Tempo Parziale) 1 Agricoltura (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Mobilità (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Personale (Bolzano, Tempo Pieno) 3 Presidenza (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Politiche sociali (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Sviluppo economico (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prestazioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata (Bolzano, Tempo Pieno) 3 Agenzia per i contratti pubblici ACP (Bolzano, Tempo Pieno) 8 Agenzia Demanio provinciale (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Ufficio per la cooperazione (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Istituto promozione lavoratori (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Azienda Musei provinciali (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Agenzia per la famiglia (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Area funzionale Turismo (Bolzano, Tempo Pieno) 2 Direzione Generale (Bolzano, Tempo Pieno) 2 Segreteria generale (Bolzano, Tempo Pieno) 1 Segreteria generale (Bolzano, Tempo Parziale) 1 Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima (Bolzano, Tempo Pieno) 2 Organismo pagatore provinciale (Bolzano, Tempo Pieno) 4

Concorso Provincia Bolzano 2025, 58 amministrativi laureati: requisiti Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di una Laurea almeno quadriennale con esclusione delle discipline tecniche e scientifiche. Per le equiparazioni si fa riferimento alla tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. Sono ammesse anche lauree di primo livello nelle medesime discipline, ma in questo caso i vincitori saranno inquadrati nella VII qualifica funzionale, con uno stipendio inferiore. Gli altri requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: Attestato di bilinguismo C1 (ex livello A) che comprovi la conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Per i candidati ladini, è richiesto anche l’esame di ladino C1.

Dichiarazione di appartenenza linguistica (con data di emissione non anteriore ai 6 mesi) I posti sono riservati al gruppo linguistico tedesco e ladino. Al concorso possono partecipare –indipendentemente dalla riserva linguistica ivi stabilita – anche coloro che appartengano ad un altro gruppo linguistico.

Concorso Provincia Bolzano 2025, 58 amministrativi laureati: domanda Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente in modalità online tramite il portale dedicato della Provincia Autonoma di Bolzano, disponibile a questo indirizzo. Occorrerà accedere tramite credenziali SPID, CIE o Carta Servizi. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 12:00 del 14 febbraio 2025. Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae aggiornato (non più vecchio di sei mesi)

Concorso Provincia Bolzano 2025, 58 amministrativi laureati: prova d’esame L’esame consisterà in una sola prova orale, che avrà luogo a partire dal 10 marzo 2025. I candidati saranno convocati seguendo l’ordine alfabetico del cognome a partire dalla lettera A. La prova dovrà essere sostenuta nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati (lingua italiana o

lingua tedesca). La regola non trova applicazione per gli appartenenti al gruppo linguistico ladino, per cui resta ferma la facoltà di sostenere la prova d’esame a scelta o nella lingua italiana o in quella tedesca. I candidati dovranno rispondere a una serie di domande estratte in modo casuale. La prova è valutata per un totale di 10 punti, e la sufficienza si raggiunge con un punteggio di almeno 6/10. La commissione esaminatrice può comunque adottare un diverso punteggio massimo se ritenuto più adatto.

Concorso Provincia Bolzano 2025, 58 amministrativi laureati: materie d’esame La prova verterà sulle seguenti materie: Disciplina del procedimento amministrativo (Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17).

Dichiarazioni sostitutive (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47).

Norme sulla revoca, nullità e annullabilità degli atti amministrativi (Legge 7 agosto 1990, n. 241).

Regolamento sull’accesso agli atti amministrativi e accesso civico (Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4).

Nozioni di base sulle procedure di affidamento, incluse le soglie economiche (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e Legge Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16).

Ordinamento dell’Amministrazione Provinciale (Statuto di Autonomia della Provincia Autonoma di Bolzano).

Codice di comportamento del personale della Provincia Autonoma di Bolzano. Alcuni di questi argomenti possono essere posti nel contesto di un esempio pratico di lavoro. Tra questi verranno valutati anche i metodi di pianificazione e la capacità di organizzazione del/la candidato/a.

