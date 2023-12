Concorsi dicembre 2023: tutti i bandi in scadenza

Concorsi dicembre 2023: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? Nelle scorse settimane sono stati banditi importanti concorsi pubblici per il reclutamento di centinaia di unità di personale da inserire all’interno delle varie amministrazioni pubbliche del nostro Paese.



Tante possibilità per laureati e diplomati, in diversi settori che vanno dalla sanità all’amministrazione passando per le forze armate.



Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi dicembre 2023 ancora aperti, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorsi dicembre 2023: 28 Infermieri Asst Pavia L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia ha indetto due diverse selezioni per il reclutamento di un totale di 28 unità di Infermiere, Area Professionisti della Salute e Funzionari. Le selezioni sono così articolate: Selezione per 10 posti , con destinazione funzionale inziale presso i presidi ospedalieri aziendali;

, con destinazione funzionale inziale presso i presidi ospedalieri aziendali; Selezione per 18 posti , con destinazione funzionale iniziale: n.4 presso l’Ospedale di Varzi, n.4 presso l’Ospedale di Mede n.10 presso l’Ospedale di Broni-Stradella.

, con destinazione funzionale iniziale: La domanda di partecipazione al Concorso Asst Pavia andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma concorsi dell’Azienda sanitaria, collegandosi all’indirizzo asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it e registrandosi tramite e-mail, o in alternativa accedendo tramite SPID, CIE o CNS. C’è tempo fino al 4 dicembre 2023. Per tutte le informazioni si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi dicembre 2023: 107 Funzionari Contabili DAP Ministero Giustizia È stato pubblicato sul sito istituzionale e sul portale InPA il bando del Concorso Ministero Giustizia 2023 per il reclutamento di 107 unità da inquadrare a tempo indeterminato, nell’area dei Funzionari – profilo professionale di Funzionario contabile, del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Tutti i dettagli sulla selezione sono contenuti nel nostro approfondimento. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo a questo indirizzo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine ultimo per l’invio è previsto per le ore 23.59 del 13 dicembre 2023.

Concorsi dicembre 2023: 1050 VFI Aeronautica Militare Per il 2024 è indetto il reclutamento nell’Aeronautica Militare di 1.050 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), di cui: 1.000 “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata;

50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)” La domanda di partecipazione può essere presentata dal 16 novembre 2023 al 15 dicembre

2023, per i nati dal 15 dicembre 1999 al 15 dicembre 2005, estremi compresi in possesso di licenza media. Per tutti i dettagli e il bando si rimanda all’avviso pubblicato sul Portale InPA.

Concorsi dicembre 2023: 31 posti Comune di Caivano Pubblicati sul portale InPA i due bandi del Concorso Comune di Caivano per il reclutamento di un totale di 31 unità a tempo indeterminato. In particolare, il primo bando riguarda 15 posti nella Polizia Locale e prevede il reclutamento di: 2 unità con il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza (Codice POL/D);

13 unità con il profilo professionale di istruttore di vigilanza (Codice POL/C). Il secondo bando è riservato ai laureati e copre invece un totale di 16 posti di vari profili, così suddivisi: 2 unità con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico (Codice TEC/D)

1 unità con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico ambientale (Codice AMB/D)

1 unità con il profilo professionale di istruttore direttivo informatico (Codice INF/D)

6 unità con il profilo professionale di istruttore direttivo assistente sociale (Codice SOC/D)

6 unità con il profilo professionale di educatore scolastico (Codice EDU/D) Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 16 dicembre 2023. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale, ed è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro. In questo articolo tutti i dettagli sulla procedura, il bando e come prepararsi.

Concorsi dicembre 2023: 20 posti Comune di Trieste Sono stati pubblicati sul portale InPa e sul sito istituzionale dell’Ente due diversi bandi del Concorso Comune di Trieste per il reclutamento di un totale di 20 unità a tempo indeterminato, così suddivise: 10 Istruttori Amministrativi/Contabili di Categoria C;

10 Istruttori Tecnici/Manutentivi di Categoria C. La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente online attraverso il Portale triesteconcorsi.it, accedendo tramite i link riportati in questo paragrafo, entro le seguenti date: Domanda 10 Istruttori Amministrativi/Contabili (Scadenza 18 Dicembre 2023 12:00)

12:00) Domanda 10 Istruttori Tecnici/Manutentivi (Scadenza 21 Dicembre 2023 12:00) Per approfondire: “Concorso Comune di Trieste, 20 posti per diplomati: profili, domanda, prove”

Concorsi dicembre 2023: 36 posti Città Metropolitana di Palermo La Città Metropolitana di Palermo ha indetto un concorso per il reclutamento di 36 istruttori amministrativo contabili. Per partecipare è richiesto il diploma. La domanda di partecipazione andrà inviata per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo a questo indirizzo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro il 23 dicembre 2023. Qui l’approfondimento dedicato al Concorso.

Concorsi dicembre 2023: 222 posti Comune di Napoli È stato pubblicato, dopo gli annunci delle scorse settimane, il bando del Concorso Comune di Napoli 2023 per assumere 222 unità di personale a tempo indeterminato nelle seguenti posizioni: agenti di Polizia locale, funzionari socio educativi, insegnanti di sostegno e funzionari tecnici. La procedura per l’invio delle domande del Concorso Comune di Napoli 2023 è esclusivamente telematica e per inviare la domanda occorrerà collegarsi al Portale InPA, accedendo a questo indirizzo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS entro le ore 23.59 del 27 dicembre 2023. Per tutti i dettagli sulla selezione si rimanda all’articolo di approfondimento.

Concorsi dicembre 2023: 86 posti Valle d’Aosta È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il bando del Concorso Regione Valle d’Aosta per il reclutamento di 86 collaboratori (Categoria C, posizione C2), nel profilo di assistente amministrativo-contabile. Dei posti messi a concorso: 53 unità da assegnare all’amministrazione regionale;

33 unità da assegnare agli altri Enti del comparto unico della Valle d’Aosta, di cui 2 a tempo parziale. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma concorsi della Regione, collegandosi all’indirizzo regione-vda.iscrizioneconcorsi.it e accedendo tramite SPID, CIE o CNS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 28 dicembre 2023. Tutti i requisiti e i dettagli sulla procedura sono trattati nell’approfondimento dedicato.

