Concorso Comune di Trieste, 20 posti per diplomati: profili, domanda, prove

Sono stati pubblicati sul portale InPa e sul sito istituzionale dell’Ente due diversi bandi del Concorso Comune di Trieste per il reclutamento di un totale di 20 unità a tempo indeterminato, così suddivise:

Per ogni bando da 10 posti:

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare alla selezione, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso.

Concorso Comune di Trieste, 20 posti: prove

Per entrambi i bandi la selezione si articolerà in:

una prova scritta;

una prova orale.

La prova scritta sarà effettuata da remoto per via telematica e consisterà in una serie di 30 quesiti a risposta multipla da risolvere in 30 minuti. Si accede alla prova orale se si ottiene un punteggio non inferiore a 42/60. Si rimanda ai bandi per l’elenco completo delle materie d’esame.

La prova orale potrà svolgersi in presenza o da remoto, e consisterà in un colloquio individuale teorico/pratico sulle materie di esame. Il colloquio potrà avvenire alla presenza dello psicologo del lavoro, che contribuirà a valutare le attitudini inerenti la sfera delle conoscenze tecniche applicate all’esercizio professionale. L’accertamento di tali attitudini potrà avvenire integrando il colloquio individuale con un colloquio di gruppo o con altre modalità di colloquio idonee in ogni caso a verificare le singole attitudini dei candidati a coprire il posto (ad es. mediante colloqui selettivi semi strutturati, dinamiche di gruppo e analisi di casi di studio, ecc.). Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 42/60.