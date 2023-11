Concorso Ministero Giustizia 2023, 107 Funzionari Contabili DAP: come partecipare

diploma di laurea (DL) in Economia e commercio;

laurea (L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche;

laurea magistrale (LM): LM-56 scienze dell’economia, LM-77 scienze economico-aziendali;

laurea specialistica (LS): 64/S scienze dell’economia, 84/S scienze economico-aziendali

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.