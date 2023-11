Concorso Asst Pavia, 28 Infermieri: come partecipare

n.4 presso l’Ospedale di Varzi,

n.4 presso l’Ospedale di Mede

n.10 presso l’Ospedale di Broni-Stradella.

Quest’ultima selezione darà luogo a tre distinte graduatorie, una per ogni sede, e chi vuole partecipare dovrà indicare durante la fase di presentazione della domanda, solo una delle suddette sedi. Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove. A questo indirizzo tutti i concorsi per infermieri.

Concorso Asst Pavia, 28 Infermieri: requisiti Per poter partecipare alle selezioni occorrerà essere in possesso, entro il termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di

uno dei Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a

partecipare anche: i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

Godimento dei diritti politici.

Titolo di studio: laurea in Infermieristica, ovvero diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario conseguito ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di Infermiere e dell’accesso ai pubblici uffici.

Iscrizione all’Albo Professionale. Non saranno ammissibili alla presente procedura concorsuale coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Concorso Asst Pavia, 28 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione al Concorso Asst Pavia andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma concorsi dell’Azienda sanitaria, collegandosi all’indirizzo asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it e registrandosi tramite e-mail, o in alternativa accedendo tramite SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, nella voce “Selezioni”, sarà possibile scegliere la selezione alla quale si intende partecipare. Come anticipato, i candidati che intendono partecipare alla selezione per 18 posti dovranno indicare la sede di destinazione. Sarà possibile fare domanda fino al 4 dicembre 2023. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 25 euro, non rimborsabile.

Concorso Asst Pavia, 28 Infermieri: prove Per entrambe le selezioni sono previste: Una prova scritta;

Una prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla o sintetica sulle seguenti materie: legislazione sanitaria e disciplina del lavoro nel SSN,

legislazione e organizzazione della professione infermieristica clinica generale e specialistica,

norme in materia di sicurezza sul lavoro,

norme in materia di anticorruzione e privacy,

etica e deontologia professionale,

metodi e strumenti della disciplina Infermieristica,

tecniche infermieristiche,

aspetti organizzativi e relazionali della disciplina Infermieristica,

controllo delle infezioni ospedaliere e regole di igiene. La prova orale verterà sulle materie della prova scritta, a cui si aggiungerà l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni e apparecchiature informatiche.

Concorso Asst Pavia, 28 Infermieri: calendario prove Nei bandi sono già elencate le date delle prove di entrambe le selezioni. In particolare: La prova scritta si terrà mercoledì 20 dicembre 2023 , presso il Selexi Test Center, Via Gerolamo Vida 11, 20127 Milano, come da dettaglio “Diario delle prove d’esame” che verrà pubblicato in data 6 dicembre 2023 dalle ore 17.00, al link concorsi.asst-pavia.it. Allo stesso indirizzo saranno pubblicati i risultati a partire dal 22 dicembre 2023.

La prova orale si terrà a partire da martedì 9 gennaio 2024, come da dettaglio che verrà pubblicato unitamente agli esiti della prova scritta.

Concorso Asst Pavia, 28 Infermieri: come prepararsi Per la preparazione alle prove del concorso si consigliano i seguenti volumi: “L’infermiere“, un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

“Quiz dei concorsi per Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario“, uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6500 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

