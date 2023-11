Concorso Città Metropolitana Palermo, 36 Istruttori amministrativi: come partecipare

Si riaprono i concorsi in Sicilia. È stato infatti pubblicato il bando del Concorso Città Metropolitana Palermo per il reclutamento di 36 Istruttori Amministrativo-contabili – Area Istruttori del Comparto Funzioni Locali.

“La città metropolitana di Palermo finalmente torna ad assumere e, dopo molti anni di fermo, riacquista la sua capacità assunzionale. Lo dimostra questo concorso che rappresenta un primo decisivo passo verso il rinnovamento dell’amministrazione, ad oggi troppo povera di risorse umane per investire nello sviluppo e nel miglioramento dei servizi resi al cittadino. Sono certo che questo concorso possa rispondere positivamente all’evidente necessità di nuovo personale in questa macchina amministrativa ed offrire così importanti opportunità a tanti giovani in cerca di occupazione. E’ un risultato importante al quale abbiamo lavorato lungamente e con grande determinazione, grazie al quale sarà possibile puntare ad ambiziosi obiettivi di efficienza e di crescita del territorio metropolitano“. Queste le parole del Direttore Generale Nicola Vernuccio riportate dal comunicato stampa dell’Ente.

Per poter partecipare è richiesto il diploma. Vediamo nei prossimi paragrafi gli altri requisiti necessari, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorso Città Metropolitana Palermo, 36 Istruttori amministrativi: requisiti Come anticipato, uno dei requisiti necessari per la partecipazione al Concorso Città Metropolitana Palermo per 36 istruttori amministrativi-contabili è il possesso di qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. Gli altri requisiti, da possedere entro la scadenza del termine per l’invio delle domande, sono i seguenti: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il concorso si riferisce; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.

Concorso Città Metropolitana Palermo, 36 Istruttori amministrativi: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro il 23 dicembre 2023. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10,33 euro, da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato, o di un domicilio digitale. Qui la guida alla creazione di un indirizzo PEC.

Concorso Città Metropolitana Palermo, 36 Istruttori amministrativi: prove La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi: una prova scritta;

una prova orale. La prova scritta consisterà in una serie di 40 quesiti a risposta multipla per un punteggio massimo attribuibile di 30, con punteggio minimo di 21/30. La prova si svolgerà mediante utilizzo di strumenti digitali e avrà una durata di 60 minuti, salvo modifiche a seguito di successivi interventi legislativi. Accedono alla prova orale i primi 180 candidati, nonché i candidati classificatisi ex aequo rispetto all’ultima posizione valida per l’ammissione alla successiva prova. Non ci sarà la pubblicazione della banca dati prima della prova. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta, a cui si aggiunge l’accertamento della lingua inglese e dell’informatica. Anche in questo caso la valutazione finale è espressa in trentesimi e supereranno la prova i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30. Le materie d’esame sono le seguenti: elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

elementi di diritto e ordinamento degli enti locali;

elementi di diritto penale limitatamente agli aspetti di rilevanza penale dell’attività della Pubblica Amministrazione;

nozioni sul Codice dei contratti;

nozioni sull’ordinamento contabile e tributario degli enti locali;

fonti legali e contrattuali in materia di rapporto di pubblico impiego;

nozioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Concorso Città Metropolitana Palermo, 36 Istruttori amministrativi: come prepararsi Per la preparazione alle prove del concorso si consigliano i seguenti volumi: “Concorso Collaboratore professionale e Istruttore Area amministrativa e contabile Cat. B e C negli Enti locali“, che espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell’area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.

“Quiz commentati per impiegato negli enti locali“, che raccoglie numerose batterie di quiz a risposta multipla svolti e commentati sulle materie comuni a tutti i profili richieste dai concorsi indetti dagli enti locali.

