Concorso Regione Valle d’Aosta, 86 amministrativi diplomati: come partecipare

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il bando del Concorso Regione Valle d’Aosta per il reclutamento di 86 collaboratori (Categoria C, posizione C2), nel profilo di assistente amministrativo-contabile. Dei posti messi a concorso:

53 unità da assegnare all’amministrazione regionale;

33 unità da assegnare agli altri Enti del comparto unico della Valle d’Aosta, di cui 2 a tempo parziale.

Per partecipare è necessario il possesso di qualsiasi diploma valido per l’iscrizione all’università, nonché la conoscenza del francese che sarà accertata prima dello svolgimento delle prove.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso Regione Valle d’Aosta per 86 amministrativi.

Concorso Regione Valle d’Aosta, 86 amministrativi: suddivisione posti Gli 86 posti messi a concorso sono così ripartiti: 53 posti agli organici dell’Amministrazione regionale (Giunta regionale, Consiglio regionale e Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione), di cui 15 posti riservati al personale interno all’Amministrazione regionale;

agli organici dell’Amministrazione regionale (Giunta regionale, Consiglio regionale e Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione), di cui 15 posti riservati al personale interno all’Amministrazione regionale; 33 posti agli organici dei seguenti Enti del Comparto unico della Valle d’Aosta: 3 posti da assegnare al Comune di Aosta; 1 posto da assegnare al Comune di Avise; 2 posti assegnare al Comune di Ayas; 1 posto da assegnare al Comune di Bard; 1 posto assegnare al Comune di Bionaz; 2 posti assegnare al Comune di Brusson; 1 posto assegnare al Comune di Challand-Saint-Victor; 1 posto, a tempo parziale a 18 ore settimanali, da assegnare al Comune di Chamois; 1 posto da assegnare al Comune di Cogne; 2 posti assegnare al Comune di Courmayeur; 1 posto da assegnare al Comune di Donnas (disponibile dall’11/12/2024); 1 posto da assegnare al Comune di Etroubles; 1 posto da assegnare al Comune di Gignod; 1 posto, a tempo parziale a 18 ore settimanali, da assegnare al Comune di GressoneySaint-Jean; 1 posto da assegnare al Comune di Hône; 1 posto da assegnare al Comune di Introd; 1 posto da assegnare al Comune di La Salle; 1 posto da assegnare al Comune di La Thuile; 1 posto da assegnare al Comune di Morgex; 1 posto da assegnare al Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses; 1 posto da assegnare al Comune di Valsavarenche; 1 posto da assegnare al Comune di Verrayes; 1 posto da assegnare al Comune di Verrès; 1 posto da assegnare all’organico dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura; 1 posto da assegnare all’organico della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales; 1 posto da assegnare all’organico del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea (BIM); 1 posto da assegnare all’organico dell’Office Régional du Tourisme – Ufficio Regionale del Turismo; 1 posto da assegnare all’organico dell’Unité des communes valdôtaines Mont-Emilius.

Concorso Regione Valle d’Aosta, 86 amministrativi: requisiti Come anticipato, per poter partecipare al concorso è necessario il diploma. Gli altri requisiti richiesti sono i seguenti: essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; o in alternativa familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

aver raggiunto il 18° anno di età;

avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi.

conoscere le lingue italiana e francese;

non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.

Concorso Regione Valle d’Aosta, 86 amministrativi: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma concorsi della Regione, collegandosi all’indirizzo regione-vda.iscrizioneconcorsi.it e accedendo tramite SPID, CIE o CNS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 28 dicembre 2023. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di un contributo di 10 euro, non rimborsabile, da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando.

Concorso Regione Valle d’Aosta, 86 amministrativi: accertamento linguistico Come anticipato, i candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere una prova di accertamento linguistico, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso per lo svolgimento della prova preselettiva e delle prove d’esame. L’accertamento consisterà in una prova scritta e in una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale. Occorrerà ottenere almeno 6/10 in ogni prova per accedere alla prova preselettiva. Sono esonerati dall’accertamento linguistico: coloro che hanno conseguito il diploma di maturità valido per l’iscrizione all’università in una scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/99, qualora la sezione riservata all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;

coloro che sono in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria C – posizioni C1 e C2” o per la “categoria D/qualifica dirigenziale”;

coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria C – posizioni C1 e C2” o per la “categoria D/qualifica dirigenziale”, successivamente alla data del 13 marzo 2013;

coloro che sono in possesso del diploma DELF B2 (Diplôme d’études en langue française) e DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française);

coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12.

Concorso Regione Valle d’Aosta, 86 amministrativi: prove Chi supera l’accertamento linguistico, nonché chi ne è esonerato, dovrà sostenere le seguenti prove: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale. La prova preselettiva consiste in un test a risposta multipla sulle materie d’esame delle successive prove. Accedono alla prova scritta i candidati che hanno superato la prova preselettiva collocati nei primi 300 posti in

graduatoria. Sono esonerati dalla preselezione i candidati con una invalidità pari o superiore all’80%. La prova scritta verterà su: Elementi di diritto amministrativo: atto, procedimento amministrativo e diritto di accesso (normativa statale e regionale);

Elementi di contabilità pubblica armonizzata, con riferimento al Titolo I, al Titolo III e all’allegato 1 (Principi generali o postulati) del d.lgs. 118/2011. La prova orale verterà su una o più materie della prova scritta, a cui si aggiungono: Ordinamento della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

Norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti del Comparto unico della Valle d’Aosta (legge regionale 23 luglio 2010, n. 22);

Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta (legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54). Il 9 febbraio 2024 saranno pubblicati, sul sito istituzionale della Regione, il diario e la sede delle prove concorsuali.

