Concorso Comune di Caivano, 31 posti vari profili: come partecipare

Pubblicati sul portale InPA i due bandi del Concorso Comune di Caivano per il reclutamento di un totale di 31 unità a tempo indeterminato. In particolare, il primo bando riguarda 15 posti nella Polizia Locale e prevede il reclutamento di:

Il secondo bando è riservato ai laureati e copre invece un totale di 16 posti di vari profili, così suddivisi:

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti richiesti dai bandi, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Comune di Caivano 2023.

Concorso Comune di Caivano, 31 posti: requisiti

I requisiti generali comuni a tutti i profili del Concorso Comune di Caivano sono i seguenti:

cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso di riferisce.

Per quanto riguarda i posti nella Polizia Locale, è necessario possedere anche:

requisiti di cui al regolamento del Corpo di polizia municipale di Caivano approvato con delibera della Commissione straordinaria n. 1 del 9 novembre 2023 e al decreto del Ministero della salute 28 aprile 1998 per il porto d’armi per uso personale;

possesso della patente di guida di categoria B e anche di categoria A, se la patente di categoria B è stata conseguita dopo il 25 aprile 1988;

essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza) e precisamente godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di detenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici.

Per quanto riguarda i titoli di studio, eccezion fatta per il profilo professionale di istruttore di vigilanza (Codice POL/C) che richiede il possesso del diploma, per la partecipazione a tutti gli altri profili è richiesta la laurea. Per l’elenco completo dei titoli di studio accettati si rimanda ai rispettivi bandi.