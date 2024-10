Concorsi ottobre 2024: tutti i bandi in scadenza

Concorsi ottobre 2024, quali sono i bandi in scadenza questo mese? Nelle scorse settimane sono stati pubblicati diversi concorsi pubblici per la copertura di centinaia di posti a tempo indeterminato, una grande occasione per l’accesso alla pubblica amministrazione.

Diversi bandi, rivolti a diplomati e laureati, in diversi ambiti: dalla sanità all’amministrazione, passando per il settore tecnico e contabile. I concorsi ottobre 2024 prevedono posti sia nei Ministeri che in amministrazioni locali, oltre che in Aziende Sanitarie.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i concorsi in scadenza a ottobre, come partecipare e come prepararsi alle prove.

Concorsi ottobre 2024: 10 amministrativi Università Bicocca L’Università degli Studi di Milano “Bicocca” ha pubblicato sul portale InPa il bando di un concorso pubblico per esami, per la copertura di 10 posti appartenenti all’Area dei collaboratori settore professionale amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso la Piattaforma PICA di Cineca, collegandosi alla pagina riservata al concorso e accedendo tramite SPID. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente copia di un documento d’identità in corso di validità e il versamento di un contributo pari a 10 Euro da effettuare attraverso PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell’applicazione informatica. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 13:00 del 10 ottobre 2024. Per approfondire: “Concorso Università Milano Bicocca 2024, 10 amministrativi diplomati: come partecipare”

Concorsi ottobre 2024: 4 posti Libero Consorzio di Caltanissetta Arriva una nuova opportunità per laureati in Sicilia per l’accesso alla pubblica amministrazione. È stato infatti pubblicato il bando di un concorso pubblico per la copertura di 4 unità di personale a tempo indeterminato, profilo professionale di “Funzionario Amministrativo-contabile” presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la pagina dedicata alla selezione sul Portale InPa, raggiungibile a questo indirizzo, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Occorrerà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 10:50 del 17 ottobre 2024. Leggi qui l’approfondimento.

Concorsi ottobre 2024: 150 Assistenti Tecnici Ministero Giustizia Dopo il bando per 1000 autisti arriva una nuova opportunità per diplomati al Ministero della Giustizia. È stato infatti pubblicato il bando di un nuovo Concorso per 150 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato, a cui è possibile accedere con qualsiasi diploma di maturità, destinati al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. La selezione prevede una sola prova scritta. Sarà possibile fare domanda attraverso la pagina dedicata alla selezione sul Portale InPa, raggiungibile a questo indirizzo, fino alle 23:59 del 18 ottobre 2024. Cosa fa un assistente tecnico al Ministero della Giustizia – DAP? Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Concorsi ottobre 2024: 400 posti Asl Salerno Concorso Asl Salerno 2024: sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania due importanti bandi di concorso per il reclutamento complessivo di 400 unità a tempo indeterminato. In particolare saranno assunti: 200 Infermieri, di cui:

150 da assegnare alle macrostrutture della ASL Salerno;



50 da assegnare alle strutture territoriali interessate all’infermieristica di famiglia o comunità.

200 OSS, di cui:

100 da assegnare alle macrostrutture ospedaliere e dipartimentali della Asl Salerno;



100 da assegnare alle strutture territoriali. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica, registrandosi al link https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it. Per la partecipazione sarà richiesto il pagamento di un contributo di 10 euro da effettuarsi mediante bonifico seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. Sarà possibile fare domanda fino al 20 ottobre 2024.

Concorsi ottobre 2024: 10 tecnici Università Bicocca Milano L’Università di Milano-Bicocca ha pubblicato un secondo bando di concorso, oltre a quello per amministrativi, destinato alla copertura a tempo indeterminato di 10 posti appartenenti all’Area dei collaboratori (ex categoria C) settore professionale tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso la Piattaforma PICA di Cineca, collegandosi alla pagina riservata al concorso e accedendo tramite SPID. Anche in questo caso è previsto il pagamento di un contributo di 10 euro. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 13:00 del 25 ottobre 2024. Per approfondimenti sulle prove e sui requisiti di partecipazione si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi ottobre 2024: 50 Contabili Ministero Giustizia Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 50 Contabili, da inserire a tempo indeterminato nell’area degli Assistenti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. La selezione prevede una sola prova scritta con quesiti a risposta multipla. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la pagina dedicata alla selezione sul Portale InPa, raggiungibile a questo indirizzo, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine per l’invio delle domande scade alle 23:59 del 29 ottobre 2024.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: