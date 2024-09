Concorso Tecnici Università Milano Bicocca, 10 posti per diplomati: requisiti e prove

Dopo la selezione per 10 amministrativi arriva una nuova opportunità per diplomati con il Concorso Tecnici Università Milano Bicocca 2024. L’Università degli Studi di Milano “Bicocca” ha pubblicato sul portale InPa il bando di un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di 10 posti appartenenti all’Area dei collaboratori (ex categoria C) settore professionale tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti di cui:

3 posti sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate;

2 posti sono prioritariamente riservati ai volontari che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come fare domanda e come funzionerà la selezione del Concorso Università Milano Bicocca 2024 per 10 tecnici diplomati.

Volume consigliato: FORMATO CARTACEO Manuale di legislazione universitaria – Profili Amministrativi e Contabili Il manuale racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.Ciò costituisce anche la logica conseguenza di una formazione scientifica e/o professionale acquisita a vario titolo dagli autori: funzionari, ricercatori, studiosi di diversi sistemi gestionali.Vengono trattati in maniera completa e mirata tutti gli aspetti giuridici, gestionali e contabili della vita di un Ateneo, compresa l’attività di diritto privato e l’impiego alle dipendenze delle amministrazioni universitarie: materie queste ultime di vitale importanza, improntate più di altre a un taglio critico e scientifico, anche in considerazione della loro delicatezza e delle non comuni difficoltà applicative.Il volume prevede la presenza a fine di ogni capitolo di una selezione di quiz a risposta multipla con soluzione commentata che permettono un veloce ripasso dell’argomento e una verifica della preparazione acquisita.La presente edizione è aggiornata al nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con un apposito capitolo aggiornato alle ultime novità normative e una selezione di quiz con commento, e contiene anche un capitolo dedicato alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione.Il testo, oltre a essere caratterizzato dalle finalità di approfondimento necessario per chi si accinge a partecipare a concorsi per la selezione o la progressione di carriera del personale universitario, costituisce uno strumento utile per chi svolge quotidianamente funzioni di gestione in ambito pubblico e ha necessità di documentarsi e aggiornarsi.a cura di Cesare MirielloDottore di Ricerca (PhD) in «Diritto Civile Persona e Mercato» presso l’Università di Urbino e in «Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi» presso l’Università di Bologna. Tra gli altri incarichi, ha ricoperto quello di Capo di Gabinetto del Rettore dell’Università della Calabria, di Assistente del Rettore dell’Università di Trento e di Responsabile Gestionale della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna. Cesare Miriello (a cura di) | Maggioli Editore 2023 39.90 € Scopri di più

Concorso Tecnici Università Milano Bicocca 2024: le mansioni I vincitori del Concorso Tecnici Università Milano Bicocca 2024 saranno chiamati a svolgere le seguenti mansioni: Istruttoria tecnico amministrativa nel settore dei contratti (lavori, forniture, servizi) pubblici;

Predisposizione di elaborati tecnici e tecnico amministrativi relativi a progettazione, perizie, direzione lavori ed esecuzione contratti, collaudo e controlli nei campi di attività di competenza dell’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti e cioè relative allo sviluppo e gestione immobiliare, quest’ultima sia dal punto di vista amministrativo che riguardo tutte quelle attività necessarie a rendere gli immobili (e con essi anche i servizi necessari a supportare le attività che vi si svolgono) fruibili e sicuri;

Esecuzione di operazioni di ricerca, acquisizione e rappresentazione grafica di prospetti, schemi, bozze, progetti tecnici;

Realizzazione della cartografia tematica e tecnica;

Supporto alla gestione dei servizi di gestione immobiliare con rapporti di basilare complessità con i fornitori;

Inserimenti ed elaborazioni in sistemi informativi;

Controlli e verifiche sullo stato manutentivo delle strutture e funzionalità degli impianti e relative segnalazioni al responsabile del Settore;

Svolgimento di sopralluoghi;

Attività riconducibili alla figura del preposto ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Concorso Tecnici Università Milano Bicocca 2024: requisiti Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure trovarsi in una delle condizioni ai ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i nati fino all’anno 1985);

età non inferiore agli anni 18; Sarà inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri o Diploma di Istituto Tecnico Industriale indirizzo “Edilizia”, di cui all’ordinamento previgente al D.P.R. n. 88/2010;

Diploma di Istituto Tecnico, afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”, indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, di cui al D.P.R. n. 88/2010;

Diploma di maturità rilasciato da un Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato di cui al D.P.R. n. 87/2010, indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”;

Diploma di maturità tecnica di Perito Industriale capotecnico/Perito Industriale, rilasciati da un Istituto Tecnico Industriale, specializzazioni “Elettrotecnica e automazione” o “Elettronica e telecomunicazioni”, “Meccanica” o “Termotecnica” oppure specializzazioni sperimentali e/o previgenti relative al settore dell’elettrotecnica, dell’elettronica, della meccanica e della termotecnica.

Concorso Tecnici Università Milano Bicocca 2024: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso la Piattaforma PICA di Cineca, collegandosi alla pagina riservata al concorso e accedendo tramite SPID. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente copia di un documento d’identità in corso di validità e il versamento di un contributo pari a 10 Euro da effettuare attraverso il sistema di pagamenti elettronici PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell’applicazione informatica. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 13:00 del 25 ottobre 2024.

Concorso Tecnici Università Milano Bicocca 2024: prove La selezione consisterà in due prove, entrambe a carattere teorico-pratico: una prova scritta;

una prova orale. La prova scritta verterà sulle seguenti materie: Conoscenza della legislazione in materia di lavori/servizi/forniture pubblici e di sicurezza e antinfortunistica nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), in riferimento alle attività del profilo ricercato;

Conoscenze sui principali servizi di gestione immobiliare in ambito universitario;

Programmi informatici applicati alla progettazione anche nell’ambito della metodologia Building Information Modeling (BIM) e alla computistica/contabilità;

Nozioni sulla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica. La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, su: Elementi sull’ordinamento universitario;

Nozioni sul Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento ai diritti e doveri e alle responsabilità dei pubblici dipendenti;

Elementi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento agli atti amministrativi ed il procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.). Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso Tecnici Università Milano Bicocca 2024: come prepararsi

Il Manuale di legislazione universitaria – Profili Amministrativi e Contabili racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.



Vengono trattati in maniera completa e mirata tutti gli aspetti giuridici, gestionali e contabili della vita di un Ateneo, compresa l’attività di diritto privato e l’impiego alle dipendenze delle amministrazioni universitarie: materie queste ultime di vitale importanza, improntate più di altre a un taglio critico e scientifico, anche in considerazione della loro delicatezza e delle non comuni difficoltà applicative. Il volume è disponibile anche su Amazon.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: