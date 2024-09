Concorso Provincia di Caltanissetta 2024, 4 Funzionari amministrativi: come partecipare

Arriva una nuova opportunità per laureati in Sicilia per l’accesso alla pubblica amministrazione. È stato infatti pubblicato il bando del Concorso Provincia di Caltanissetta 2024 per la copertura di 4 unità di personale, profilo professionale di “Funzionario Amministrativo-contabile” presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia), di cui:

1 posto nel IV settore “Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile”,

1 posto nel I settore “Presidenza – Segreteria Generale – Affari legali”

2 posti nel II settore “Organizzazione e Personale”.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e come funzionerà la selezione del Concorso Provincia di Caltanissetta 2024.

Concorso Provincia di Caltanissetta 2024, 4 Funzionari amministrativi: requisiti Per la partecipazione al concorso è richiesta innanzitutto la Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche. In particolare sarà possibile partecipare con uno dei seguenti titoli di studio: corso di laurea vecchio ordinamento equiparato ad una delle classi DM 509/99 e DM 270/04;

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza classe LMG-01;

corso di laurea magistrale in Economia e Commercio in Classe: LM 56, LM-77;

corso di laurea magistrale in Scienze Politiche LM-62. Non sono ammessi titoli equivalenti o equipollenti. Gli altri requisiti richiesti per la partecipazione al Concorso Provincia di Caltanissetta 2024 sono: cittadinanza italiana, oppure trovarsi in una delle condizioni ai ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici e di quelli civili;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo);

assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stata conseguita la riabilitazione alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva;

conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.

Concorso Provincia di Caltanissetta 2024, 4 Funzionari amministrativi: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la pagina dedicata alla selezione sul Portale InPa, raggiungibile a questo indirizzo, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Occorrerà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 10:50 del 17 ottobre 2024.

Concorso Provincia di Caltanissetta 2024, 4 Funzionari amministrativi: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale. La prova preselettiva consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla di cultura generale e/o attinenti alle materie oggetto delle prove d’esame. Accederanno alle successive prove d’esame i primi 20 candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 21/30, nonché tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il candidato collocatosi al ventesimo posto. A questi si aggiungono i candidati con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, che sono esentati dalla preselettiva e accedono direttamente alla prova scritta. La prova scritta consisterà nella soluzione di domande a risposta chiusa su scelta multipla e/o nello svolgimento di un elaborato e/o in una serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione minima di 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio a contenuto tecnico professionale e sarà svolta in presenza. Nel corso della prova sarà accertato oltre al possesso delle conoscenze professionali, anche il livello delle capacità logico-tecniche e comportamentali, anche attraverso un esperto in tecniche di valutazione attitudinale delle Risorse Umane. Anche il punteggio minimo per superare la prova orale è di 21/30.

Concorso Provincia di Caltanissetta 2024, 4 Funzionari amministrativi: come prepararsi

Il Manuale Concorso Regione Sicilia Istruttore Funzionario Enti Locali – Area amministrativa ed economico-finanziaria Cat. C e D si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano ai concorsi per i ruoli di Istruttore e Funzionario dell’area amministrativa ed economico finanziaria degli enti locali (Cat. C e D) della Regione siciliana. Il volume è disponibile anche su Amazon.

