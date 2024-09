Concorso Ministero della Giustizia, 150 Assistenti Tecnici: mansioni e stipendio. Cosa sapere

Grande opportunità per diplomati con il Concorso Ministero della Giustizia per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 150 Assistenti Tecnici per il dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – DAP.

Il bando è aperto ai candidati in possesso di qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado ma, a differenza del concorso per Autisti in cui le mansioni sono chiare fin da subito, vi sono più dubbi sul tipo di compiti che un Assistente Tecnico sarà chiamato a svolgere.

Nei prossimi paragrafi vediamo quindi cosa prevede l’ordinamento professionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per la figura di Assistente Tecnico, qual è lo stipendio per il profilo professionale in questione e come funzionerà la selezione. Clicca qui invece per l’articolo dedicato al concorso.

Concorso Ministero della Giustizia, 150 posti: cosa fa un Assistente Tecnico? Il Contratto Integrativo del DAP contiene, all’allegato C, l’ordinamento professionale dei dipendenti in forza al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Ricordando che il CCNL 2019-2021 ha rivisto le Aree professionali, si precisa innanzitutto che il profilo professionale di Assistente Tecnico assorbe la figura professionale appartenente alle ex posizioni economiche B2, B3 e B3S di Tecnico. La figura di assistente tecnico prevede le seguenti specifiche professionali: Conoscenze tecniche di settore, teoriche e pratiche, di medio livello;

discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;

capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati;

relazioni organizzative di media complessità. A quale descrizione risponde quindi un Assistente Tecnico? L’Ordinamento Professionale del DAP stabilisce che gli assistenti tecnici sono lavoratori che svolgono attività: di esecuzione di operazioni teorico-pratiche nel campo edile, industriale, marittimo ed agrario,

di riparazione di prodotti e impianti,

di esecuzione di prove di valutazione sugli interventi effettuati,

di individuazione e correzione di difetti del prodotto finito, anche con l’ausilio di apparecchiature di tipo complesso;

di supporto ai profili dell’area superiore.

Concorso Ministero della Giustizia, 150 posti: quanto guadagna un Assistente Tecnico? I vincitori del concorso Ministero della Giustizia per 150 Assistenti Tecnici saranno inquadrati nella seconda Area, posizione economica F2, che corrisponde a una retribuzione annuale lorda di 19.930,15 euro, a cui aggiungere la tredicesima mensilità e altri compensi e indennità stabilite dal CCNL.

Concorso Ministero della Giustizia, 150 Assistenti Tecnici: scelta sede Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine della graduatoria finale, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della Legge 104/1992. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata dall’Amministrazione. Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.

Concorso Ministero della Giustizia, 150 Assistenti Tecnici: prova unica La selezione si articolerà in una unica prova scritta che comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. La prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla, finalizzate anche all’accertamento delle attitudini e competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, vertenti sulle seguenti materie: Elementi principali dell’Ordinamento Penitenziario con particolare riferimento all’edilizia penitenziaria (L. 354/75; DPR 230/2000).

Codice dei Contratti – D.lgs 36/2023 (e successive modifiche e integrazioni), con particolare riferimento a: Libro I (“Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione); Libro II (“Dell’Appalto”); Libro III (“Dell’appalto nei settori speciali”).

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – D.lgs 81/2008 (e successive modifiche e integrazioni), con particolare riferimento alla sicurezza dei cantieri edili.

Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Per restare aggiornati sulla selezione e confrontarsi con gli altri candidati è inoltre disponibile il Gruppo Telegram dedicato al concorso.

Concorso Ministero della Giustizia, 150 Assistenti Tecnici: come prepararsi

