Concorso Ministero Giustizia 2024, 150 Assistenti Tecnici con diploma: come partecipare

Dopo il bando per 1000 autisti arriva una nuova opportunità per diplomati al Ministero della Giustizia. È stato infatti pubblicato il bando di un nuovo Concorso Ministero Giustizia 2024 per 150 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato, a cui è possibile accedere con il diploma di maturità, destinati al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Si tratta di una selezione per esami a prova scritta unica, non saranno quindi presi in considerazione eventuali titoli. Dei posti messi a concorso, 15 sono riservati al personale interno appartenente all’area degli operatori del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti per partecipare e come funzionerà la prova scritta unica. Per restare aggiornati sulla selezione e confrontarsi con gli altri candidati è inoltre disponibile il Gruppo Telegram dedicato al concorso.

Concorso Ministero Giustizia 2024, 150 Assistenti Tecnici: requisiti Come anticipato, per la partecipazione al concorso Ministero Giustizia 2024 per 150 Assistenti Tecnici è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un Istituto Statale, paritario o legalmente riconosciuto. Gli altri requisiti per la partecipazione sono i seguenti: cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1, 2 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di assistente tecnico;

qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di

procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un

impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti

dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.

Concorso Ministero Giustizia 2024, 150 Assistenti Tecnici: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la pagina dedicata alla selezione sul Portale InPa, raggiungibile a questo indirizzo, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Occorrerà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Non sono previste tasse di concorso. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 18 ottobre 2024.

Concorso Ministero Giustizia 2024, 150 Assistenti Tecnici: prova unica Come anticipato, la selezione si articolerà in una unica prova scritta che comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. La prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla, finalizzate anche all’accertamento delle attitudini e competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, vertenti sulle seguenti materie: Elementi principali dell’Ordinamento Penitenziario con particolare riferimento all’edilizia penitenziaria (L. 354/75; DPR 230/2000).

Codice dei Contratti – D.lgs 36/2023 (e successive modifiche e integrazioni), con particolare riferimento a: Libro I (“Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione); Libro II (“Dell’Appalto”); Libro III (“Dell’appalto nei settori speciali”).

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – D.lgs 81/2008 (e successive modifiche e integrazioni), con particolare riferimento alla sicurezza dei cantieri edili.

Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. La prova scritta si intende superata con il punteggio di almeno 21/30. In relazione al numero di domande pervenute, la prova scritta potrà svolgersi, per motivi organizzativi, anche in più sedute d’esame, nel luogo e nelle date, che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul portale inPa e sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, con valore di notifica a tutti gli effetti. Il numero dei quesiti, le modalità di attribuzione dei punteggi e il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati sarà fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante pubblicazione sul portale inPA e sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima del suo svolgimento.

