Concorsi gennaio 2024: tutti i bandi in scadenza

Concorsi gennaio 2024, quali sono i bandi in scadenza? Alla fine dello scorso dicembre sono stati pubblicati diversi bandi che offrono oltre 1100 posti nella pubblica amministrazione, tra diversi Ministeri e amministrazioni regionali. Sono diverse le posizioni aperte, con profili professionali rivolti sia a diplomati che a laureati, con sedi in diverse regioni d’Italia. I concorsi sono gestiti da RIPAM, e le prove scritte prevedono, oltre che domande sulle materie specifiche per ogni profilo, anche una serie di quesiti di logica e test situazionali che servono a valutare le competenze trasversali dei candidati.

Vediamo quindi quali sono tutti i bandi in scadenza per cui è ancora possibile fare domanda, con approfondimenti e consigli per prepararsi al meglio alle prove.

Concorsi gennaio 2024: 381 assistenti al MAECI È stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’Area Assistenti. I posti sono così suddivisi: 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC)

con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) 100 unità con il profilo di assistente informatico, telecomunicazione e cifra (Codice TLC) Per la partecipazione è richiesto il diploma. I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione al Concorso MAECI 2024 in modo esclusivamente telematico, accedendo al Portale “inPA” a questo indirizzo e autenticandosi tramite SPID/CIE/CNE/eIDAS selezionando il codice di concorso al quale si intende partecipare tra TLC e ACC. Il termine per completare questa procedura è il 26 gennaio 2024. Al termine della compilazione, il Portale emetterà una ricevuta che attesta la presentazione della domanda. Tutti i dettagli sul concorso sono disponibili nell’approfondimento dedicato. Cliccando qui invece è disponibile un focus sulla prova scritta.

Concorsi gennaio 2024: 54 posti Regione Calabria È stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione. I pèosti sono così ripartiti: 19 nel profilo di “Auditor” (Codice 01);

5 nel profilo di “Funzionario tecnico agroforestale” (Codice 02);

5 nel profilo “Funzionario statistico” (Codice 03);

5 nel profilo “Specialista nella comunicazione” (Codice 04);

20 nel profilo “Funzionario informatico- Analista Programmatore” (Codice 05). I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione al Concorso Regione Calabria in modo esclusivamente telematico, accedendo al Portale “inPA” a questo indirizzo e autenticandosi tramite SPID/CIE/CNE/eIDAS selezionando il codice di concorso al quale si intende partecipare.

È fondamentale possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale. Il termine per completare questa procedura è il 26 gennaio 2024. Leggi anche “Concorso Regione Calabria, 54 funzionari: requisiti, domanda, prove”

Concorsi gennaio 2024: 462 posti Ministero dell’Agricoltura Sul Portale InPA sono stati pubblicati due diversi bandi per la copertura di un totale di 462 posti a tempo indeterminato presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, così suddivisi: 88 posti da inquadrare nell’Area degli Assistenti;

374 posti da inquadrare nell’Area dei Funzionari. Per i posti nell’Area degli Assistenti è richiesto il diploma, mentre per i posti dell’Area dei Funzionari viene richiesta la Laurea (triennale o magistrale). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPa accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda per un solo codice di concorso per ogni bando. È invece possibile fare domanda per un codice nell’Area degli Assistenti e uno nell’Area dei Funzionari poiché si tratta di due diversi bandi. Il termine entro il quale inviare la domanda di partecipazione scade il 27 gennaio 2024. Per ulteriori informazioni si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi gennaio 2024: 267 posti Ministero della Difesa Proseguono le assunzioni al Ministero della Difesa. È stato infatti pubblicato sul Portale InPa il bando del Concorso Ministero Difesa 2024 per il reclutamento di 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei Funzionari. Si tratta nello specifico di: 262 funzionari nell’ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale di cui: 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1) 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2) 75 unità con competenze in procurement (Codice A.3)

5 funzionari nell’ambito sanità con competenze in psicologia (Codice B.1) La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale InPa. Occorrerà collegarsi alla pagina relativa al concorso, raggiungibile cliccando qui, e accedere alla procedura di invio della domanda distinta tra i vari codici di concorso. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 29 gennaio 2024. Per tutti gli approfondimenti, i requisiti richiesti e le prove si rimanda all’articolo dedicato.

Concorsi gennaio 2024: come prepararsi Il volume “Concorso MAECI 281 Assistenti amministrativi contabili consolari (Cod. ACC) – Prova Scritta” presenta in maniera chiara, completa e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso indetto dal MAECI per 281 Assistenti amministrativi, contabili e consolari (cod. ACC). Il manuale è acquistabile anche su Amazon. Per la preparazione alle materie comuni dei diversi concorsi si consigliano invece i seguenti volumi: “Quiz di logica e psicoattitudinali“, uno strumento unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea. >> Link Amazon

“Test situazionali per Concorsi pubblici“, uno strumento pratico, una sorta di guida o un supporto utile a focalizzare l’attenzione e a riflettere rispetto alle competenze possedute, in particolare per quanto riguarda le soft skills, per stimolare ogni forma di loro accrescimento e di valorizzazione. Il volume offre, inoltre, l’opportunità di entrare in contatto diretto e di sperimentarsi nell’uso di uno dei principali strumenti di valutazione delle competenze trasversali utilizzato nei concorsi pubblici, ovvero i test situazionali. >> Link Amazon

