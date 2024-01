Concorso Ministero Difesa 2024, 267 funzionari laureati: come partecipare

Proseguono le assunzioni al Ministero della Difesa. È stato infatti pubblicato sul Portale InPa il bando del Concorso Ministero Difesa 2024 per il reclutamento di 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei Funzionari.

Si tratta nello specifico di:

262 funzionari nell’ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale di cui: 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1) 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2) 75 unità con competenze in procurement (Codice A.3)

5 funzionari nell’ambito sanità con competenze in psicologia (Codice B.1)

Con l’eccezione dei Codici A.1 e B.2, che hanno come sede di destinazione la sola regione Lazio, gli altri codici prevedono una suddivisione dei posti tra diverse regioni d’Italia. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti per partecipare, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso Ministero difesa 2024.

Concorso Ministero Difesa 2024, 267 Funzionari: requisiti Per accedere all’Area dei Funzionari è necessaria la laurea (triennale o magistrale). Nello specifico, per l’accesso ai posti previsti dal concorso sono richiesti i seguenti titoli di studio: Codici A.1, A.2, A.3 : Laurea magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

: Codice B.1: Laurea magistrale (LM): LM-51 Psicologia o titoli equiparati secondo la normativa vigente nonché Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. I requisiti generali richiesti per tutti i profili sono invece i seguenti: cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

Concorso Ministero Difesa 2024, 267 Funzionari: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale InPa. Occorrerà collegarsi alla pagina relativa al concorso, raggiungibile cliccando qui, e accedere alla procedura di invio della domanda distinta tra i vari codici di concorso. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 29 gennaio 2024. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuare tramite PagoPA seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Richiesto inoltre un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un domicilio digitale intestato al candidato.

Concorso Ministero Difesa 2024, 267 Funzionari: prove Il Concorso Ministero Difesa 2024 è gestito da RIPAM. La selezione si articolerà in: una prova scritta;

valutazione dei titoli. La prova scritta, distinta per i profili professionali previsti dal concorso, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, e si articolerà come segue: 25 domande sulle materie specifiche di ogni codice concorso;

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. La prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30. La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Potranno essere assegnati fino a 10 punti.

Concorso Ministero Difesa 2024, 267 funzionari: come prepararsi Per la preparazione alle materie comuni del concorso si consigliano i seguenti volumi: “Quiz di logica e psicoattitudinali“, uno strumento unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea. >> Link Amazon

“Test situazionali per Concorsi pubblici“, uno strumento pratico, una sorta di guida o un supporto utile a focalizzare l’attenzione e a riflettere rispetto alle competenze possedute, in particolare per quanto riguarda le soft skills, per stimolare ogni forma di loro accrescimento e di valorizzazione. Il volume offre, inoltre, l’opportunità di entrare in contatto diretto e di sperimentarsi nell’uso di uno dei principali strumenti di valutazione delle competenze trasversali utilizzato nei concorsi pubblici, ovvero i test situazionali. >> Link Amazon

Foto copertina: iStock/Robtoz