Concorso Regione Calabria, 54 funzionari: requisiti, domanda, prove

Con il nuovo Concorso Regione Calabria arriva una grande occasione per l’accesso alla pubblica amministrazione. È stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione.

I posti sono così ripartiti:

19 nel profilo di “Auditor” (Codice 01);

5 nel profilo di “Funzionario tecnico agroforestale” (Codice 02);

5 nel profilo “Funzionario statistico” (Codice 03);

5 nel profilo “Specialista nella comunicazione” (Codice 04);

20 nel profilo “Funzionario informatico- Analista Programmatore” (Codice 05).

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e come sarà strutturata la selezione.

Concorso Regione Calabria, 54 funzionari: requisiti Per partecipare al concorso Regione Calabria per il reclutamento di 54 funzionari è necessario possedere i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i codici di concorso: Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Maggiore età.

Godimento dei diritti civili e politici.

Idoneità fisica allo specifico impiego del codice di concorso.

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o motivi disciplinari.

Assenza di licenziamenti per le medesime ragioni o dichiarazioni decadute per documenti falsi o viziati.

Assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che impediscano l’assunzione presso una pubblica amministrazione. Per quanto riguarda i requisiti specifici, questi riguardano principalmente il titolo di studio richiesto per ogni codice di concorso, ovvero la laurea (triennale o magistrale). Nella tabella seguente l’elenco completo dei titoli di studio con cui è possibile partecipare suddivisi per codici di concorso:

Codice Conc. Posizione Professionale Laurea Triennale Laurea Magistrale 01 Auditor L-9 Ingegneria industriale, L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 Scienze dell’Amministrazione, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; LM-16 Finanza, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, LM-77 Scienze economiche aziendale, LM-82 Scienze statistiche, LM83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie, LMG-1 Giurisprudenza, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 02 Funzionario Tecnico Agroforestale L-2 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari, L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; o titoli equiparati secondo la normativa vigente; LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 03 Funzionario Statistico L-41 Statistica; L-33 Scienze economiche; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-35 Scienze matematiche, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; LM-16 Finanza, LM-40 Matematica, LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-82 Scienze statistiche, LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 04 Specialista nella Comunicazione L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-20 Scienze della comunicazione, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-40 Sociologia, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; LM-19 Informazione e sistemi editoriali, LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-92 Teorie della comunicazione, LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 05 Funzionario Informatico – Analista Programmatore L-8 Ingegneria dell’informazione, L-9 Ingegneria industriale, L-30 Scienze e tecnologie fisiche, L-31 Scienze e tecnologie informatiche, L-35 Scienze matematiche, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-29 Ingegneria elettronica, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-32 Ingegneria informatica, LM-40 Matematica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione, o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Concorso Regione Calabria, 54 funzionari: domanda I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione al Concorso Regione Calabria in modo esclusivamente telematico, accedendo al Portale “inPA” a questo indirizzo e autenticandosi tramite SPID/CIE/CNE/eIDAS selezionando il codice di concorso al quale si intende partecipare.

È fondamentale possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale. Il termine per completare questa procedura è il 26 gennaio 2024. Al termine della compilazione, il Portale emetterà una ricevuta che attesta la presentazione della domanda. È previsto anche il versamento di una quota di partecipazione di euro 10,00 per ciascun codice concorso, da effettuare entro la scadenza indicata. Nel modulo di presentazione della domanda, i candidati devono fornire una serie di informazioni dettagliate, tra cui dati personali, indirizzo, cittadinanza, requisiti richiesti, e accettare le condizioni del bando.

Concorso Regione Calabria, 54 funzionari: prove La selezione è gestita dalla Commissione RIPAM. Il concorso Regione Calabria per 54 funzionari si articolerà nelle seguenti fasi: prova scritta;

valutazione dei titoli. La prova scritta, distinta per i profili professionali previsti dal bando, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, e si articolerà come segue: 25 domande sulle materie specifiche di ogni codice concorso;

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. La prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30. La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Potranno essere assegnati fino a 10 punti.

