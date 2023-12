Concorso Ministero Agricoltura 2024, 462 posti vari profili: requisiti e prove

Concorso Ministero Agricoltura 2024, nuova opportunità per diplomati e laureati. Sul Portale InPA sono stati pubblicati due diversi bandi per la copertura di un totale di 462 posti a tempo indeterminato presso il Ministero dell’agricoltura, sella sovranità alimentare e delle foreste, così suddivisi:

88 posti da inquadrare nell’Area degli Assistenti;

374 posti da inquadrare nell’Area dei Funzionari.

Oltre alla sede centrale di Roma, sono diverse le sedi interessate al Nord, Centro e Sud Italia. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e quali saranno le prove del Concorso Ministero Agricoltura 2024.

Concorso Ministero Agricoltura 2024: suddivisione posti Per quanto riguarda gli 88 posti nell’Area degli assistenti del Concorso Ministero Agricoltura 2024, questi sono così suddivisi: 65 unità da destinare alla Sezione Agricoltura , presso l’amministrazione centrale in Roma, suddivise come segue: 45 unità con il profilo di assistente amministrativo contabile, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.1) ; 4 unità con il profilo di assistente tecnico informatico (Codice A.2) ; 16 unità con il profilo di assistente agrario forestale, di cui n. 2 unità prioritariamente riservate ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.3 );

unità da destinare alla , presso l’amministrazione centrale in Roma, suddivise come segue: 23 unità da destinare alla Sezione ICQRF , suddivise come segue: 7 unità con il profilo di assistente ispettore di laboratorio; 16 unità con il profilo di assistente ispettore amministrativo contabile.

unità da destinare alla , suddivise come segue: Per quanto riguarda le 374 unità nell’Area dei Funzionari, queste sono così suddivise: 112 unità da destinare alla Sezione Agricoltura , presso l’amministrazione centrale in Roma, suddivise come segue: 28 unità con il profilo di funzionario agrario forestale , di cui n. 1 unità prioritariamente riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.1) ; 44 unità con il profilo di funzionario amministrativo contabile , di cui n. 1 unità prioritariamente riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.2) ; 18 unità con il profilo di funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3) ; 12 unità con il profilo di funzionario informatico (Codice A.4); 3 unità con il profilo di funzionario linguistico e per la comunicazione (Codice A.5); 2 unità con il profilo di funzionario tecnico ambientale (Codice A.6); 2 unità con il profilo di funzionario tecnico idraulico (Codice A.7); 1 unità con il profilo di funzionario tecnico meccanico (Codice A.8); 2 unità con il profilo di funzionario veterinario (Codice A.9).

unità da destinare alla , presso l’amministrazione centrale in Roma, suddivise come segue: 262 unità da destinare alla Sezione ICQRF , suddivise come segue: 128 unità con il profilo di ispettore agrario ; 25 unità con il profilo di ispettore amministrativo contabile ; 84 unità con il profilo di ispettore amministrativo giuridico ; 23 unità con il profilo di ispettore chimico .

unità da destinare alla , suddivise come segue: Per la suddivisione dei posti nelle sedi di Nord Centro e Sud Italia con i rispettivi codici si rimanda ai due bandi di concorso.

Concorso Ministero Agricoltura 2024, 462 posti: requisiti I requisiti generali comuni a tutti i profili del concorso sono i seguenti: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce. Per quanto riguarda i requisiti specifici, questi riguardano principalmente il titolo di studio richiesto per ogni codice di concorso. Si anticipa che per i posti nell’Area degli Assistenti è richiesto il diploma, mentre per i posti dell’Area dei Funzionari viene richiesta la Laurea (triennale o magistrale). Per i titoli di studio specifici si rimanda al bando di concorso.

Concorso Ministero Agricoltura 2024, 462 posti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPa accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda per un solo codice di concorso per ogni bando. È invece possibile fare domanda per un codice nell’Area degli Assistenti e uno nell’Area dei Funzionari poiché si tratta di due diversi bandi. Il termine entro il quale inviare la domanda di partecipazione scade il 27 gennaio 2024. Clicca qui per le domande per l’Area degli Assistenti;

Clicca qui per le domande per l’Area dei Funzionari; Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della

quota di partecipazione di 10 euro. Le istruzioni per effettuare il pagamento saranno illustrate durante la presentazione della domanda. È inoltre richiesto un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato. Qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC.

Concorso Ministero Agricoltura 2024, 462 posti: prove La selezione è gestita dalla Commissione RIPAM. Il concorso è organizzato su base territoriale e si articolerà nelle seguenti fasi: prova scritta;

prova orale;

valutazione dei titoli. La prova scritta, distinta per i profili professionali previsti dal concorso, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, e si articolerà come segue: 25 domande sulle materie specifiche di ogni codice concorso;

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta a cui si aggiungono altri argomenti che variano per ogni profilo e che sono elencati esaustivamente nel bando di concorso. Inoltre, in sede di prova orale, per tutti i profili professionali, si procederà altresì all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali. Anche la prova orale si intenderà superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

Concorso Ministero Agricoltura 2024, 462 posti: come prepararsi Per la preparazione alle materie comuni del concorso si consigliano i seguenti volumi: “Quiz di logica e psicoattitudinali“, uno strumento unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea. >> Link Amazon

“Test situazionali per Concorsi pubblici“, uno strumento pratico, una sorta di guida o un supporto utile a focalizzare l’attenzione e a riflettere rispetto alle competenze possedute, in particolare per quanto riguarda le soft skills, per stimolare ogni forma di loro accrescimento e di valorizzazione. Il volume offre, inoltre, l’opportunità di entrare in contatto diretto e di sperimentarsi nell’uso di uno dei principali strumenti di valutazione delle competenze trasversali utilizzato nei concorsi pubblici, ovvero i test situazionali. >> Link Amazon

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi cliccando sul box qui in basso: