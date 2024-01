Concorso MAECI 381 assistenti, prova scritta: come funziona, cosa studiare, esempi di quiz

Il Concorso MAECI 381 Assistenti 2024 rappresenta una grande opportunità di accesso alla Pubblica Amministrazione: si tratta di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’Area Assistenti. Abbiamo parlato approfonditamente della selezione in questo articolo.

La selezione prevede:

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo sulla prova scritta, su come funzionerà e su cosa studiare per prepararsi al meglio.

Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande:

Concorso MAECI 381 assistenti: come funziona la prova scritta

La prova scritta, distinta per i profili professionali previsti dal bando, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, e si articolerà come segue:

25 domande sulle materie specifiche di ogni codice concorso;

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Le domande sulle materie d’esame e quelle di logica verranno valutate secondo i seguenti criteri:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

I quesiti situazionali saranno invece così valutati:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. Non sarà pubblicata la banca dati dei quesiti prima della prova.