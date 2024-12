Concorsi Dicembre 2024: tutti i bandi in scadenza

Concorsi dicembre 2024: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? La fine dell’anno si avvicina, e con essa numerose opportunità di carriera per chi desidera entrare nel mondo della pubblica amministrazione.



Sono diversi i bandi in scadenza nel mese di dicembre, rivolti a diverse figure professionali e settori e che offrono opportunità di crescita in enti locali, aziende sanitarie e altre amministrazioni.



Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono i concorsi dicembre 2024 per cui è ancora possibile candidarsi, con relativa data di scadenza e tutti i dettagli su come partecipare.

Concorsi dicembre 2024: 1928 Insegnanti di religione cattolica Sono in scadenza i bandi della procedura ordinaria del Concorso per Insegnanti di religione cattolica. Si tratta di due avvisi per la copertura di complessivi 1.928 posti, di cui: 927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria

1.001 posti per la scuola secondaria di I e II grado; Le procedure per l’invio delle domande, da effettuarsi per via telematica, saranno aperte fino al 4 dicembre 2024. Tutti i dettagli sulla selezione sono disponibili nell’articolo dedicato. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del Ministero dell’Istruzione e del Merito, raggiungibile cliccando qui e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione alla selezione è richiesto il pagamento di un contributo di 10 euro da effettuare attraverso il sistema “Pago in Rete”. Il link per il pagamento sarà disponibile all’interno del portale concorsi.

Concorsi dicembre 2024: 31 amministrativi Policlinico Milano La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione di profili amministrativi. I bandi riguardano complessivamente 31 posti a tempo pieno e indeterminato: 6 posti di Collaboratore Amministrativo per laureati

per laureati 25 posti di Assistente Amministrativo per diplomati. Per partecipare, è necessario effettuare l’iscrizione online tramite il sito ufficiale policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it entro le ore 23:59 del 5 dicembre 2024. Non sono ammesse modalità di presentazione della domanda diverse da quella telematica. Trattandosi di due bandi diversi, chi è in possesso dei requisiti richiesti potrà partecipare a entrambe le selezioni. I candidati dovranno accedere alla piattaforma tramite SPID o CIE. Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario selezionare il concorso di interesse, compilare i campi richiesti e caricare i documenti necessari, inclusa la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di €15 (da effettuare tramite il portale PagoPa di Regione Lombardia).

Concorsi dicembre 2024: 15 amministrativi Università di Padova Nuovo Concorso Università di Padova 2024 per laureati. L’Università degli Studi di Padova ha indetto una selezione pubblica, identificata con il codice 2024N68, per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 funzionari amministrativi nell’area amministrativo-gestionale. Si tratta di un’opportunità significativa per chi desidera lavorare nell’ambito universitario, supportando le attività di ricerca, sviluppo e gestione dei progetti dell’Ateneo veneto. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Pica, accessibile al seguente link: https://pica.cineca.it/unipd/tipologia/pta.

È necessario accedere con SPID o, in alternativa, con registrazione e-mail. Per la partecipazione è inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda deve essere completata in ogni sua parte e inviata entro le ore 14:00 del 6 dicembre 2024. Per ulteriori informazioni si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi dicembre 2024: 13 amministrativi Azienda Zero Veneto È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sulla Gazzetta Ufficiale il bando di un nuovo Concorso Azienda Zero Veneto 2024 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 13 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale – Settore Giuridico. Il Concorso è organizzato da Azienda Zero Veneto, ma i posti saranno suddivisi tra le diverse Aziende Sanitarie della Regione. Per la partecipazione è richiesta la laurea. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata, accessibile anche dalla sezione concorsi del sito istituzionale di Azienda Zero, entro il 19 dicembre 2024, alle ore 18:00. È richiesto un contributo spese di 15 euro, non rimborsabile, da versare seguendo le istruzioni indicate nel bando.

Concorsi dicembre 2024: 190 Funzionari Agenzia Entrate È stato pubblicato sul Portale InPA il bando di un concorso pubblico per l’assunzione di 190 Funzionari a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Entrate, di cui: 66 posti per la famiglia professionale funzionario tecnico , suddivisi in

, suddivisi in 60 per servizi tecnici e processi di logistica (codice concorso 60FT/TL)



6 per processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato

immobiliare (codice concorso 6FT/MI)

immobiliare (codice concorso 6FT/MI) 124 posti per la famiglia professionale funzionario gestionale , suddivisi in

, suddivisi in 49 per i processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection (codice concorso 49FG/GC-PC)



8 per i processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti (codice concorso 8FG/MA)



67 per i processi di contabilità e bilancio, pianificazione, e controllo di gestione e auditing (codice concorso 67FG/CB-AU). La domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Entrate 2024 per 190 Funzionari deve essere inviata esclusivamente in formato digitale tramite la pagina dedicata al concorso sul portale inPA. La procedura richiede l’autenticazione mediante credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS e la compilazione di un modulo online, in cui il candidato deve fornire informazioni personali, il codice del concorso scelto e, se richiesto, la sede di destinazione desiderata. È obbligatorio indicare un indirizzo PEC intestato al candidato per tutte le comunicazioni ufficiali. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per le ore 23.59 del 19 dicembre 2024. È prevista una quota di partecipazione di 10 euro, che verrà rimborsata a coloro che prenderanno parte alla prova scritta. Tutti i dettagli sono disponibili nell’articolo dedicato alla selezione.

Concorsi dicembre 2024: Segretari Comunali, bando per 441 borsisti È stato finalmente pubblicato il bando del Concorso Segretari Comunali 2024, il concorso per esami per l’ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione – edizione 2024 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA. Occorrerà collegarsi alla pagina dedicata al concorso, disponibile cliccando qui, e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Nella domanda andranno inseriti obbligatoriamente: un indirizzo email ordinario;

un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato;

un recapito telefonico. Sarà inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite sul Portale InPA durante l’invio della domanda. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:39 del 21 dicembre 2024.

