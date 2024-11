Concorso Università di Padova 2024, 15 amministrativi laureati: come partecipare

Nuovo Concorso Università di Padova 2024 per laureati. L’Università degli Studi di Padova ha indetto una selezione pubblica, identificata con il codice 2024N68, per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 funzionari amministrativi nell’area amministrativo-gestionale. Si tratta di un’opportunità significativa per chi desidera lavorare nell’ambito universitario, supportando le attività di ricerca, sviluppo e gestione dei progetti dell’Ateneo veneto.

Inoltre, il concorso prevede delle riserve: 4 posti sono destinati ai volontari delle Forze Armate e 3 ai volontari del Servizio Civile Universale che abbiano completato il servizio senza demerito. In caso i posti riservati non vengano coperti, saranno assegnati tramite graduatoria ordinaria.

Nei prossimi paragrafi vediamo chi può partecipare, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso.

Concorso Università di Padova 2024, 15 amministrativi laureati: requisiti Per poter partecipare al concorso è necessario soddisfare i seguenti requisiti: Titolo di studio: qualsiasi Laurea di primo livello o laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento DM 270/2004, DM 509/1999 o titolo equiparato. È ammesso anche il diploma universitario di scuole dirette a fini speciali o altro titolo equiparato.

Cittadinanza Italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari di cittadini dell’UE non comunitari con diritto di soggiorno, e cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno UE.

Età minima di 18 anni.

Godimento dei diritti politici.

Idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati destituiti da incarichi presso pubbliche amministrazioni o che hanno subito condanne penali che impediscano l’impiego nella PA.

Concorso Università di Padova 2024, 15 amministrativi laureati: domanda Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Pica, accessibile al seguente link: https://pica.cineca.it/unipd/tipologia/pta. È necessario accedere con SPID o, in alternativa, con registrazione e-mail. Per la partecipazione è inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda deve essere completata in ogni sua parte e inviata entro le ore 14:00 del 6 dicembre 2024. Il pagamento di una quota di partecipazione di €10,00, non rimborsabile, è obbligatorio per poter inviare la domanda e deve essere effettuato tramite PagoPA. I candidati residenti all’estero senza conto in Italia possono procedere tramite bonifico bancario, con ricevuta allegata alla domanda. Per ulteriori dettagli si rimanda al bando di concorso.

Concorso Università di Padova 2024, 15 amministrativi laureati: prove Per questo concorso sono previste le seguenti fasi: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale. La preselezione si svolgerà soltanto se il numero di domande risulterà particolarmente elevato; essa prevede una serie di quesiti a risposta multipla su materie tecniche rilevanti per il concorso e alcuni quesiti logico-attitudinali. La preselezione non concorre alla formazione del punteggio finale ma ha la sola funzione di ridurre il numero di partecipanti per le prove successive. La prima delle prove d’esame è una prova scritta, che consiste in quesiti a risposta multipla e/o aperta, in lingua italiana e inglese, su argomenti specifici. La prova verterà sulla legislazione universitaria (con particolare riferimento alla legge 240/2010), sui principali programmi di finanziamento della ricerca sia nazionali che europei, e sulla gestione dei progetti di ricerca, comprese le modalità di rendicontazione delle spese. Verranno inoltre approfonditi i principali modelli contrattuali, come i Consortium Agreement e i Partnership Agreement, e le normative per i fondi di ricerca. Superata la prova scritta, i candidati potranno accedere alla prova orale. Anche questa si svolgerà parzialmente in inglese e avrà due parti principali: la prima dedicata alla valutazione delle competenze professionali e tecniche, con discussione di casi pratici sulle modalità di gestione e rendicontazione dei progetti; la seconda parte valuterà le competenze trasversali, come la capacità comunicativa, la gestione dello stress e il problem solving. È prevista anche una verifica delle conoscenze informatiche di base, tra cui l’uso del pacchetto Office e la capacità di analisi di dati organizzati. I candidati dovranno ottenere un punteggio minimo di 21/30 in entrambe le prove per essere dichiarati idonei.

Concorso Università di Padova 2024, 15 amministrativi laureati: come prepararsi

Concorso Università di Padova 2024, 15 amministrativi laureati: mansioni Le persone selezionate per i ruoli amministrativi saranno coinvolte in diverse attività chiave per la gestione dei progetti di ricerca e delle operazioni legate alla “Terza Missione” dell’Ateneo, che include tutte le attività con cui l’università interagisce con la società e il territorio. Le principali mansioni previste includono il monitoraggio delle opportunità di finanziamento per la ricerca e la gestione di progetti nazionali ed europei sia nelle fasi iniziali (pre-award) che nelle fasi di rendicontazione e chiusura (post-award). Il personale amministrativo si occuperà inoltre di redigere e finalizzare contratti di collaborazione con altri enti, come Consortium Agreement e Partnership Agreement, e di organizzare eventi di comunicazione e diffusione dei risultati dei progetti. Tra le mansioni rientra anche la gestione dei rapporti con finanziatori e partner istituzionali, garantendo il rispetto dei requisiti di rendicontazione finanziaria e di audit, e il supporto nei processi di pianificazione e valutazione delle attività di ricerca.

