Stipendi 2026, in vigore la detassazione degli aumenti. Esempi e simulazioni

In nome dell’obiettivo di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario la Manovra 2026 (di cui alla Legge 30 dicembre 2025, numero 199) riconosce un meccanismo di detassazione sugli incrementi degli stipendi conseguenti ai rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026.



Analizziamo la novità in dettaglio.

Si precisa che il testo della Legge di Bilancio 2026 modifica le aliquote Irpef, con una riduzione del secondo scaglione IRPEF dal 35 al 33 per cento.

Qual è il vantaggio economico per il dipendente?

L’applicazione di un’imposta sostitutiva al 5 per cento comporta una minore trattenuta in busta paga a carico del dipendente, a differenza di quanto si verifica assoggettando le somme stesse agli scaglioni IRPEF ordinari al 23, 33 e 43 per cento.



A tutto questo si aggiunge la riduzione delle addizionali regionali e comunali, posto che nel loro conteggio non entrano in gioco gli importi soggetti a tassazione sostitutiva.



Dal combinato disposto riduzione IRPEF e addizionali regionali e comunali si ha in busta paga una diminuzione delle trattenute per il lavoratore e un conseguente incremento del netto mensile.