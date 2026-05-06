Festività del 1° maggio: come è trattata in busta paga?

La festività del 1° maggio 2026 rientra tra le ricorrenze previste dalla Legge 27 maggio 1949, numero 260 in cui i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza perdere quote di retribuzione.

Gli effetti in busta paga sono tuttavia diversi a seconda che il dipendente sia retribuito in misura fissa mensile o, al contrario, in base alle ore lavorate nel mese.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

I dipendenti con retribuzione fissa mensile non ricevono alcun compenso aggiuntivo per la festività goduta di venerdì 1° maggio.

Per i dipendenti in parola il compenso fisso mensile è da intendersi già comprensivo delle somme dovute per le festività cadenti nell’anno.

Fanno eccezione le ipotesi di festività non godute perché cadenti di domenica. In situazioni simili il dipendente ha comunque diritto ad un compenso aggiuntivo, la cui funzione è quella di compensare il disagio sofferto a causa dell’omessa fruizione di un giorno di riposo.

In busta paga di maggio 2026 la festività goduta di venerdì 1 sarà esposta a titolo puramente figurativo, non incidendo sul calcolo del netto mensile.

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