Decreto 1° maggio: salario giusto, incentivi all’assunzione, bonus. Tutte le novità

In vigore dal 1° maggio 2026 il Decreto – Legge 30 aprile 2026, numero 62 (ribattezzato Decreto 1° maggio) introduce una serie di agevolazioni contributive per le assunzioni riguardanti giovani, donne cosiddette svantaggiate, lavoratori della ZES unica e dipendenti con contratto a termine.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 24 mesi e si concretizza nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Decreto 1° maggio: Bonus giovani

L’articolo 2 del Decreto 1° maggio riconosce un ulteriore esonero contributivo ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a patto che, alla data dell’assunzione incentivata, i soggetti in parola:

Non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età ;

; Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero da almeno 12 mesi se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2 del regolamento comunitario.

Lo sgravio, escluso per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, spetta per un periodo massimo di 24 mesi e si concretizza nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento e, comunque, nel rispetto della soglia mensile di 500,00 euro per singolo lavoratore (limite elevato a 650,00 euro per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria).

Sono esclusi dalla portata dell’esonero (e restano pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi INAIL.

Al pari del Bonus donne anche lo sgravio contributivo per l’assunzione di under 35 è condizionato alla realizzazione di un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.