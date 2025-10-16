Categorie principali
Taglio IRPEF 2026: cosa cambia per il ceto medio? Le nuove aliquote

La seconda aliquota scende dal 35 al 33%. Ecco per chi.

Paolo Ballanti 16/10/25

Taglio Irpef in arrivo con la prossima Manovra di bilancio. Nel corso del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2025 il Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) e anticipato i principali contenuti del disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, che sarà all’ordine del giorno di un prossimo vertice.

Tra gli interventi della manovra, valutati in complessivi 18 miliardi di euro medi annui, rientra la riduzione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Taglio Irpef 2026

Nella Manovra 2026, si legge nel comunicato stampa del CDM, proseguirà “il percorso di riduzione della tassazione sui redditi da lavoro in atto dall’inizio della legislatura”.

In particolare, si “ridurrà la seconda aliquota IRPEF” che dall’attuale 35 passerà al 33% del reddito fiscalmente imponibile con “effetti pari a circa 9 miliardi di euro nel triennio”.

Come si calcolo attualmente l’Irpef

In base alla normativa vigente l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), ai sensi dell’articolo 11 del TUIR (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917), si calcola applicando tre diverse percentuali alle singole porzioni di reddito fiscalmente imponibile (i cosiddetti scaglioni).

La normativa vigente prevede le seguenti percentuali:

  • 23% sul reddito imponibile fino a 28 mila euro;
  • 35% sul reddito imponibile oltre 28 mila e fino a 50 mila euro;
  • 43% per il reddito imponibile oltre 50 mila euro.
Scaglioni di reddito imponibile a livello fiscaleAliquota percentualeIRPEF progressiva
Fino a 28 mila euro23%23% sull’intero importo
Oltre 28 mila e fino a 50 mila euro35%6.440,00 euro (28.000 * 23%) + 35% sulla porzione di reddito eccedente i 28 mila euro
Oltre 50 mila euro43%6.440,00 + (50.000 – 28.000 * 35%) = 14.140,00 + 43% sulla porzione di reddito eccedente i 50 mila euro

Un esempio di calcolo dell’IRPEF lorda

Considerando un contribuente con reddito annuo imponibile ai fini fiscali pari a 30 mila euro l’IRPEF lorda si ottiene:

  • applicando il 23% al reddito fino a 28 mila euro, 28.000,00 * 23% = 6.440,00 euro;
  • applicando il 35% al reddito eccedente la soglia di 28 mila euro e fino a 30 mila euro, 2.000,00 * 35% = 700,00 euro.

L’imposta lorda annua è pertanto pari a 6.440,00 + 700,00 = 7.140,00 euro.

Cosa cambia con la Legge di bilancio 2026

Stando alle anticipazioni fornite dal CDM del 14 ottobre 2025, con il prossimo taglio IRPEF la Manovra 2026 ridurrà la seconda aliquota IRPEF dall’attuale 35 al 33 per cento.
Riprendendo l’esempio precedente, il contribuente, applicando la nuova percentuale del 33 per cento, avrà un’imposta lorda annua pari a:
6.440,00 euro (28.000,00 * 23% aliquota invariata) + 660,00 euro (2.000,00 * 33% nuova aliquota) = 7.100,00 euro.

NormativaIRPEF lordaVariazione IRPEF lorda 2025 – 2026
Vigente7.140,00 euro/
Anticipazioni Manovra 2026 (comunicato stampa su “governo.it”)7.100,00 euro– 40,00 euro annui

I nuovi scaglioni IRPEF della Manovra 2026

La modifica degli scaglioni IRPEF annunciata dall’Esecutivo interviene sulla sola percentuale del 35 per cento prevista per i redditi oltre 28 mila e fino a 50 mila euro.

Restano invece invariate le altre percentuali del 23 e 43 per cento, come descritto in tabella:

Scaglioni di reddito imponibile a livello fiscaleAliquota percentualeIRPEF progressiva regole 2026IRPEF progressiva regole 2025
Fino a 28 mila euro23%23% sull’intero importo23% sull’intero importo
Oltre 28 mila e fino a 50 mila euro33% (modificata)6.440,00 euro (28.000 * 23%) + 33% sulla porzione di reddito eccedente i 28 mila euro6.440,00 euro (28.000 * 23%) + 35% sulla porzione di reddito eccedente i 28 mila euro
Oltre 50 mila euro43%6.440,00 + (50.000 – 28.000) * 33% = 13.700,00 + 43% sulla porzione di reddito eccedente i 50 mila euro6.440,00 + (50.000 – 28.000) * 35% = 14.140,00 + 43% sulla porzione di reddito eccedente i 50 mila euro

Di seguito le variazioni in termini di IRPEF lorda annua, tra la normativa vigente e la Manovra 2026:

ScaglioneIRPEF progressiva regole 2026IRPEF progressiva regole 2025Variazione IRPEF lorda annua
Fino a 28 mila euro23% sull’intero importo23% sull’intero importo0
Oltre 28 mila e fino a 50 mila euro6.440,00 + (22.000 * 33%) = 13.700,006.440,00 + (22.000 * 35%) = 14.140,00– 440,00 euro annui
Oltre 50 mila euro43% sui redditi eccedenti i 50 mila euro43% sui redditi eccedenti i 50 mila euro0

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

