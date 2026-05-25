Nella moderna gestione del contenzioso, l’efficienza legale non si misura più solo nell’aula di tribunale, ma nella capacità di integrare strumenti stragiudiziali in una visione strategica superiore.

Primavera Forense, Organismo di Mediazione a Roma operativo dal 2010, ha ridefinito questo approccio introducendo soluzioni che massimizzano la sicurezza giuridica e l’ottimizzazione fiscale.

L’apice dell’efficienza: la Clausola Multistep e l’Arbitrato

Il vero vantaggio competitivo per imprese e professionisti risiede oggi nella Clausola Multistep. Si tratta di una specifica pattuizione contrattuale ideata da Primavera Forense che integra, in un unico percorso, mediazione e arbitrato.

Inserendo questa clausola nei contratti, le parti si assicurano una tutela integrale:

Fase di mediazione: Si tenta la conciliazione per beneficiare della rapidità e delle agevolazioni fiscali.

Si tenta la conciliazione per beneficiare della rapidità e delle agevolazioni fiscali. Fase di arbitrato: Qualora la mediazione non porti a un accordo, la lite non scivola nei lunghi e incerti tempi della giustizia ordinaria, ma viene risolta tramite un arbitrato amministrato.

Questo sistema garantisce una decisione definitiva e vincolante in tempi certi, proteggendo gli investimenti aziendali e garantendo l’accesso ai crediti d’imposta anche in caso di mancato accordo.

Contenuto della Clausola Multistep

La Clausola Multistep, se inserita nei contratti del consumatore, è da considerarsi valida ed efficace qualora sia il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà.

Segue il testo da inserire nei contratti:

Art. ___ Clausola Multistep (mediazione civile e arbitrato)

“Le parti concordano espressamente che, in caso di controversia nascente dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le stesse daranno corso a un tentativo di mediazione secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 e, in caso di esito negativo della mediazione, convengono che tale controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c. e secondo il Regolamento Arbitrale di Primavera Forense, reperibile sul sito dell’organismo, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

All’uopo le parti, dichiarano di conoscere gli effetti della presente clausola e, sin d’ora di comune accordo, designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura di mediazione e/o la procedura di arbitrato “Primavera Forense”, organismo iscritto al n. 322 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell’epigrafe del presente contratto. L’Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento. Sia la procedura di mediazione civile che il giudizio arbitrale si svolgeranno a Roma, in presenza o in modalità telematica.”