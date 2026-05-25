Nella moderna gestione del contenzioso, l’efficienza legale non si misura più solo nell’aula di tribunale, ma nella capacità di integrare strumenti stragiudiziali in una visione strategica superiore.
Primavera Forense, Organismo di Mediazione a Roma operativo dal 2010, ha ridefinito questo approccio introducendo soluzioni che massimizzano la sicurezza giuridica e l’ottimizzazione fiscale.
Indice
L’apice dell’efficienza: la Clausola Multistep e l’Arbitrato
Il vero vantaggio competitivo per imprese e professionisti risiede oggi nella Clausola Multistep. Si tratta di una specifica pattuizione contrattuale ideata da Primavera Forense che integra, in un unico percorso, mediazione e arbitrato.
Inserendo questa clausola nei contratti, le parti si assicurano una tutela integrale:
- Fase di mediazione: Si tenta la conciliazione per beneficiare della rapidità e delle agevolazioni fiscali.
- Fase di arbitrato: Qualora la mediazione non porti a un accordo, la lite non scivola nei lunghi e incerti tempi della giustizia ordinaria, ma viene risolta tramite un arbitrato amministrato.
Questo sistema garantisce una decisione definitiva e vincolante in tempi certi, proteggendo gli investimenti aziendali e garantendo l’accesso ai crediti d’imposta anche in caso di mancato accordo.
Contenuto della Clausola Multistep
La Clausola Multistep, se inserita nei contratti del consumatore, è da considerarsi valida ed efficace qualora sia il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà.
Segue il testo da inserire nei contratti:
Art. ___ Clausola Multistep (mediazione civile e arbitrato)
“Le parti concordano espressamente che, in caso di controversia nascente dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le stesse daranno corso a un tentativo di mediazione secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 e, in caso di esito negativo della mediazione, convengono che tale controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c. e secondo il Regolamento Arbitrale di Primavera Forense, reperibile sul sito dell’organismo, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.
All’uopo le parti, dichiarano di conoscere gli effetti della presente clausola e, sin d’ora di comune accordo, designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura di mediazione e/o la procedura di arbitrato “Primavera Forense”, organismo iscritto al n. 322 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell’epigrafe del presente contratto. L’Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento. Sia la procedura di mediazione civile che il giudizio arbitrale si svolgeranno a Roma, in presenza o in modalità telematica.”
Il sistema degli incentivi fiscali: pilastro della Riforma Cartabia
L’attuale impianto normativo premia la composizione bonaria delle liti attraverso vantaggi economici diretti.
Lo Stato assicura che una parte rilevante degli oneri sostenuti venga recuperata sotto forma di credito d’imposta, riducendo drasticamente l’impatto dei costi legali sui bilanci.
Le tipologie di credito d’imposta e i massimali
Il quadro normativo stabilisce incentivi precisi che premiano l’impegno negoziale delle parti:
- Indennità di mediazione: è riconosciuto un credito d’imposta fino a 600 euro per le somme versate all’organismo di mediazione.
- Compensi professionali: spetta un ulteriore credito d’imposta fino a 600 euro per l’onorario corrisposto all’avvocato che assiste obbligatoriamente la parte.
Il beneficio totale può raggiungere i 1.200 euro per singolo procedimento.
È importante sottolineare che, qualora la mediazione si concluda senza accordo, i massimali sono ridotti della metà (300 euro per l’indennità e 300 euro per il legale).
Grazie alla Clausola Multistep, anche in questa ipotesi il cliente ottiene il bonus fiscale prima di procedere alla risoluzione definitiva in arbitrato.
L’esenzione dall’imposta di registro
Un’agevolazione di straordinaria rilevanza, prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 28/2010, riguarda il regime di esenzione fiscale sul verbale:
- Il verbale di accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro.
- Per gli accordi di valore superiore, l’imposta proporzionale è dovuta esclusivamente sulla parte eccedente tale soglia.
Questa misura rende la mediazione uno strumento imbattibile per le transazioni immobiliari e le divisioni ereditarie, permettendo un risparmio che non ha riscontro nelle sentenze ordinarie, dove la tassazione grava interamente sulle parti.
Guida operativa: come ottenere e utilizzare il credito
L’accesso al credito d’imposta richiede un’istruttoria rigorosa gestita tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia.
Requisiti di documentazione
Per garantire la conformità necessaria, ogni spesa (indennità e parcella legale) deve essere:
- Attestata da fattura elettronica.
- Saldata con metodi tracciabili (bonifico).
- Accompagnata da una causale che indichi il numero di protocollo della mediazione per l’incrocio dei dati tra Ministero e Agenzia delle Entrate.
Tempistiche e scadenze
- Invio istanza: La finestra per l’invio delle domande online (tramite SPID, CIE o CNS) si apre solitamente tra gennaio e marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della mediazione.
- Riconoscimento: Entro il 30 aprile, il Ministero comunica l’importo effettivamente spettante tramite PEC o nell’area riservata del portale.
- Utilizzo: Una volta ricevuto il decreto, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale tramite modello F24. Può essere usato per abbattere IVA, contributi previdenziali, ritenute d’acconto o imposte sui redditi, migliorando immediatamente il flusso di cassa.
In conclusione
Affidarsi a un organismo di mediazione con l’esperienza di Primavera Forense significa trasformare un obbligo di legge in un’opportunità strategica.
La combinazione tra la Clausola Multistep e la profonda competenza nella gestione dei benefici fiscali garantisce al cliente il massimo risultato legale con il minimo carico tributario.
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