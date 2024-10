Concorso Ministero Giustizia, 50 Contabili diplomati DAP: requisiti e prove

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 50 Contabili, da inserire a tempo indeterminato nell’area degli Assistenti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il bando arriva a breve distanza da quello per 150 Assistenti Tecnici, e come quest’ultimo è rivolto ai candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.



Questo concorso ministero giustizia rappresenta un’opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione, con mansioni che riguardano principalmente la gestione contabile in ambito penitenziario. La selezione prevede una sola prova scritta con quesiti a risposta multipla.



Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come fare domanda e come funzionerà la selezione del Concorso Ministero Giustizia per 50 Contabili. Per restare aggiornati e confrontarsi con gli altri candidati è inoltre disponibile il Gruppo Telegram dedicato al concorso.

Preparati con il volume dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso Ministero della Giustizia 50 Assistenti contabili – DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) 2024. Manuale e quiz per la preparazione Il manuale si presenta come un ottimo strumento di preparazione alla prova scritta unica del Concorso del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per 50 Assistenti contabili. La prova scritta consiste in un test sui seguenti argomenti: – Elementi di Ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria;- Elementi di Contabilità di Stato, anche con riferimento ai servizi amministrativo contabili dell’Amministrazione Penitenziaria;- Elementi di Diritto Costituzionale;- Elementi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;- Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.Il volume tratta in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova e permette di ripassare gli argomenti di studio ed esercitarsi in vista del test concorsuale grazie al simulatore di quiz online, presente nella sezione online collegata al libro. Autori Vari | Maggioli Editore 2024 28.03 € Scopri di più

Concorso Ministero Giustizia, 50 Contabili DAP: requisiti Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1, 2 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di Istituto Tecnico per il Settore Economico – indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” ovvero titoli equiparati e equipollenti secondo la normativa vigente;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di contabile;

qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Concorso Ministero Giustizia, 50 Contabili DAP: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la pagina dedicata alla selezione sul Portale InPa, raggiungibile a questo indirizzo, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Occorrerà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Non sono previste tasse di concorso. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 29 ottobre 2024.

Concorso Ministero Giustizia, 50 Contabili DAP: prova scritta unica La selezione del Concorso Ministero Giustizia per 50 Contabili prevede una sola prova scritta con domande a risposta multipla, finalizzate anche all’accertamento delle attitudini e competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, vertenti sulle seguenti materie: Elementi di Ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria.

Elementi di Contabilità di Stato anche con riferimento ai servizi amministrativo contabili dell’Amministrazione Penitenziaria.

Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.

Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Tutte le materie sono trattate nel libro consigliato per la preparazione. La prova scritta si intende superata con il punteggio di almeno 21/30. In base al numero di domande pervenute, la prova scritta potrà svolgersi, per motivi organizzativi, anche in più sedute d’esame.

Concorso Ministero Giustizia, 50 Contabili DAP: come prepararsi

Il Volume Concorso Ministero della Giustizia 50 Assistenti contabili – DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) 2024. Manuale e quiz per la preparazione è lo strumento di preparazione perfetto per la prova scritta unica del Concorso del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per 50 Assistenti contabili. Il Manuale tratta in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova e permette di ripassare gli argomenti di studio ed esercitarsi in vista del test concorsuale grazie al simulatore di quiz online, presente nella sezione online collegata al libro.

Concorso Ministero Giustizia, 50 Contabili DAP: mansioni e sedi I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nell’area degli Assistenti, profilo professionale di Contabile. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine della graduatoria finale, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della Legge 104/1992. Il personale assunto come Contabile, in base a quanto si legge nel Contratto Integrativo del DAP, assume “funzioni di titolare dei processi tipici delle gestioni contabili che caratterizzano l’area della contabilità, nonché di collaborazione alle professionalità superiori tramite attività di predisposizione di computi, rendiconti e situazioni contabili; nonché, attività di applicazione delle norme di contabilità, di rilevazione di dati contabili e di flussi finanziari, anche attraverso l’ausilio di apparecchiature informatiche.”

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: