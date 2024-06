Concorso Ministero dell’Interno 2024, profilo 182 Funzionari Informatici: cosa studiare

FORMATO CARTACEO

Il Manuale si presenta come ottimo strumento per la preparazione alle prove del Concorso indetto dal Ministero dell’Interno per 1248 Funzionari, suddivisi in vari profili.Il testo illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto delle prove concorsuali per 182 Funzionari Informatici, in particolare:- Diritto costituzionale, sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea;- Diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento e provvedimento amministrativo,diritto di accesso, trasparenza e codice dei contratti);- Reati contro la pubblica amministrazione;- Pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità;- Doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni;- Legislazione speciale amministrativa riferite attività istituzionali e ordinamento del Ministero dell’interno;- Capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;- Test situazionali;- Informatica;- Metodologie e strumenti di project management.Nella sezione online collegata libro sono disponibili:- Approfondimenti e aggiornamenti normativi;- Videolezioni di logica;- Simulatore di quiz;- Quiz di inglese e informatica.Luigi Tramontanogiurista, autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Giuseppe Cotruvoè uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli. Sabrina Faziopsicologa specializzata in psicologia del lavoro, con particolare riguardo per l’area dell’orientamento e della prevenzione del disagio nel contesto lavorativo. Attualmente in staff presso l’Università di Bologna per i servizi agli studenti di area medica.rature straniere (Letteratura americana).

Luigi Tramontano, Giuseppe Cotruvo, Sabrina Fazio | Maggioli Editore 2024