Concorsi aprile 2024: tutti i bandi in scadenza

Per la partecipazione è richiesto il diploma, oltre all’iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio sopra citate. Qui l’articolo dedicato ai concorsi per categorie protette .

Con decreto dirigenziale 28 febbraio 2024, è indetto concorso, per esami, riservato ai soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di 33 posti da inquadrare nell’Area degli Assistenti (ex profilo professionale di Assistente Amministrativo, Area II, fascia economica F2).

La domanda di partecipazione al concorso Guardia di Finanza 2024 andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi della Guardia di finanza all’indirizzo concorsi.gdf.it . Sarà possibile accedere tramite SPID o CIE. Nel caso di candidati minorenni, occorrerà seguire le istruzioni presenti a questo indirizzo . È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del ministero della Giustizia, raggiungibile cliccando qui e accedendo tramite SPID.

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le istruzioni che saranno fornite durante l’invio della domanda. Il termine per la presentazione delle domande scade alle 23.59 del giorno 11 aprile 2024 . Tutti i dettagli, i bandi di concorso e le informazioni necessarie per partecipare sono disponibili nell’approfondimento dedicato .

I posti di categoria C sono aperti anche ai diplomati, per i posti di categoria D serve invece la laurea. La domanda di partecipazione al Concorso Università di Cagliari 2024 andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma PICA di Cineca . Occorrerà accedere alla piattaforma tramite SPID o previa registrazione con indirizzo email, e poi selezionare l’Ateneo di Cagliari e il codice del concorso al quale si intende partecipare.

Sono stati pubblicati due nuovi bandi per la copertura a tempo indeterminato di un totale di 35 posti in area amministrativa, così suddivisi:

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Il termine per l’invio delle domande di partecipazione scade il 15 aprile 2024 .

La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi alla pagina relativa al concorso, disponibile cliccando qui . In fondo alla pagina occorrerà selezionare il profilo per il quale si intende partecipare, cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura”, e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10,33 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando. Il termine per l’invio delle domande scade il 22 aprile 2024 .

La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma concorsi dell’Asst del Garda, raggiungibile a questo indirizzo , previa registrazione tramite indirizzo email e password.

Concorso Asst del Garda , una nuova opportunità per infermieri per accedere a un posto a tempo indeterminato in Lombardia. È stato infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 50 posti di Infermiere – Area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando. Il termine per l’invio delle domande scade il 22 aprile 2024 .

La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma concorsi dell’Ospedale Valduce, raggiungibile a questo indirizzo , accedendo previa registrazione tramite indirizzo email e password.

L’Ente Ospedaliero Valduce, retto dalla Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata, ha indetto un concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di 90 posti di infermiere – area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Concorsi aprile 2024: 60 Infermieri Asst Lecco

Nuove assunzioni per infermieri in Lombardia con un Concorso Asst Lecco per 60 posti. L’Azienda Socio sanitaria Territoriale di Lecco ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 60 incarichi a tempo indeterminato in qualità di Infermiere, di cui 20 posti da assegnare alla Rete Territoriale per attività di Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC).

La sede di lavoro sarà proprio l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, nei Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali.

La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma concorsi dell’Asst di Lecco, raggiungibile a questo indirizzo, accedendo tramite SPID, CIE o indirizzo email.



Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando. Il termine per l’invio delle domande scade il 22 aprile 2024.

Per il bando, le materie d’esame e tutti i dettagli si rimanda all’approfondimento dedicato.