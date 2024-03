Concorso Asst del Garda, 50 Infermieri: chi partecipa, prove, cosa studiare

Concorso Asst del Garda, una nuova opportunità per infermieri per accedere a un posto a tempo indeterminato in Lombardia. È stato infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 50 posti di Infermiere – Area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Nei prossimi paragrafi vedremo i requisiti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi alle prove del concorso. Qui invece un approfondimento su tutti i concorsi per Infermiere e Area Sanitaria.

Concorso Asst del Garda, 50 Infermieri: requisiti I requisiti richiesti per la partecipazione, da possedere entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono i seguenti: età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;

cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;

idoneità fisica all’impiego;

titolo di studio costituito da, alternativamente: Diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni, Diploma di laurea in Infermieristica (Classe SNT/01 delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) conseguito ai sensi del D.M. 02.04.2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” Laurea in Infermieristica (Classe L-SNT/01 delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o) conseguito ai sensi del D.M. 19.02.2009 “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270” Diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. Sanità 27.07.2000), al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

iscrizione all’ordine professionale. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.

Concorso Asst del Garda, 50 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma concorsi dell’Asst del Garda, raggiungibile a questo indirizzo, previa registrazione tramite indirizzo email e password. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10,33 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando. Il termine per l’invio delle domande scade il 22 aprile 2024.

Concorso Asst del Garda, 50 Infermieri: prove Il concorso si articolerà in: Eventuale Prova Preselettiva :

: Prova Scritta : svolgimento di un tema o questionario a risposte sintetiche/multiple;

: svolgimento di un tema o questionario a risposte sintetiche/multiple; Prova Pratica : consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi al profilo a concorso, da svolgersi eventualmente mediante soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica/multipla, secondo giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice;

: consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi al profilo a concorso, da svolgersi eventualmente mediante soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica/multipla, secondo giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice; Prova Orale : colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché nozioni elementari di informatica e di utilizzo di procedure in ambiente Windows e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue inglese, francese e tedesca.

: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché nozioni elementari di informatica e di utilizzo di procedure in ambiente Windows e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue inglese, francese e tedesca. Valutazione dei titoli , secondo il seguente punteggio: Titoli di carriera: max punti 15 Titoli accademici e di studio: max punti 5 Pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 3 Curriculum formativo e professionale: max punti 7

, secondo il seguente punteggio:

Concorso Asst del Garda, 50 Infermieri: come prepararsi Le prove verteranno sulle seguenti materie: 1) Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche: assistenza infermieristica in medicina e specialità mediche assistenza infermieristica in chirurgia e specialità chirurgiche assistenza infermieristica in area materno-infantile assistenza infermieristica in area critica assistenza infermieristica in area psichiatrica storia e filosofia dell’assistenza infermieristica

2) Elementi di anatomia e fisiologia

3) Elementi di farmacologia

4) Elementi di microbiologia

5) Elementi di igiene

6) Elementi di diritto, legislazione sanitaria e infermieristica

7) Modelli organizzativi e assistenziali.

Il volume L’infermiere è un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le materie richieste dai bandi di concorso. >> Link Amazon

La raccolta Quiz dei concorsi per Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario è un altro strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6500 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato. >> Link Amazon

Infine, la raccolta Quiz di Logica e cultura generale è il volume consigliato per la preparazione alla prova preselettiva del concorso. >> Link Amazon

