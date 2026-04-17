Prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici: la guida completa

Il Libretto Famiglia è lo strumento introdotto dal Decreto – Legge 24 aprile 2017, numero 50 per remunerare le prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici, ovvero quelle attività lavorative saltuarie svolte a beneficio di persone fisiche private al di fuori dell’esercizio di attività professionale o di impresa.

Analizziamo l’istituto in dettaglio.

Prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici: di quali lavoratori ci si può avvalere?

L’utilizzatore può avvalersi di qualsiasi soggetto per lo svolgimento di prestazioni occasionali.

Si precisa che è vietato il ricorso a soggetti con i quali è in corso o è cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato (salvo che in somministrazione o di collaborazione coordinata e continuativa, pena la conversione in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato se ne è accertata la natura subordinata.