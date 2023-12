Compilare un modello F24 è un’operazione che riguarda il sistema fiscale italiano. Si tratta di un modulo utilizzato per effettuare il pagamento di imposte, tasse, contributi e altri oneri fiscali. È uno strumento standardizzato che consente ai contribuenti di dichiarare e versare somme di denaro al Fisco in modo ordinato e strutturato.



Si utilizza l’F24 per una vasta gamma di pagamenti, inclusi quelli relativi all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), Imposta Municipale Propria (IMU), Contributi Previdenziali, e molti altri.



Deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.



È definito “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti



In questo articolo ripercorriamo, passo per passo, quando si utilizza, i pagamenti che è possibile effettuare e come si compila un modello F24.

Struttura del Modello F24 Il modulo è diviso in diverse sezioni, ognuna delle quali è dedicata a una specifica voce di pagamento. Alcune delle informazioni che è possibile trovare in un Modello F24 includono: Dati del contribuente: Nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale, ecc (oppure del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare);

Sezioni di versamento: Per specificare l'importo e la natura del pagamento (ad esempio, se si tratta di un pagamento di imposte, contributi, ecc.).

Dettagli del tributo: Informazioni specifiche relative alla tipologia di tributo che si sta pagando.

Informazioni specifiche relative alla tipologia di tributo che si sta pagando. Periodo di riferimento: Se applicabile, il periodo di imposta o di riferimento per cui si effettua il pagamento.

Scaricare il modello F24 Puoi scaricare il modulo F24 direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate o da altri canali autorizzati. In alternativa lo mettiamo a disposizione in questo articolo, nel box qui sotto:

Modello F24: sezione contribuente Compila la sezione relativa ai dati anagrafici del contribuente, includendo nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale, e altri dati identificativi richiesti.

Modello F24: sezione erario Specifica l’anno di riferimento e il periodo di imposta, se applicabile. Dopodiché inserisci gli importi dovuti per ciascuna voce relativa all’erario, inserendo il codice tributo.

Modello F24: le diverse sezioni per i tributi Chiusa la sezione Erario, iniziano i campi riferiti alla tipologia di entrata per cui stai effettuando il pagamento:

>> per Irpef, Ires e IVA si fa riferimento alla sezione Erario ;

>> per le imposte regionali (Irap e addizionale regionale all’Irpef) è pensata la sezione Regioni ;

>> per le imposte comunali (addizionale comunale, IMU, Tarsu/Tari e Tosap/Cosap) c’è la sezione IMU e altri tributi locali

>> per i contributi dovuti all’Inps occorre fare riferimento alla sezione Inps

>> Per i premi Inail c’è la sezione Altri enti previdenziali e assicurativi – Inail

Compila gli importi dovuti e altri dati specifici richiesti per ciascuna voce.

Modello F24: saldo finale Si riferisce al calcolo totale delle somme dovute. Verifica che gli importi inseriti siano corretti e che la somma totale corrisponda all’importo complessivo che intendi pagare.

Modello F24; come pagare Indica la modalità di pagamento che intendi utilizzare (bonifico, contanti, carta di credito, ecc.). Includi eventuali dettagli aggiuntivi richiesti per la modalità di pagamento scelta.



Ricordiamo infatti che i contribuenti senza partita Iva non sono obbligati al pagamento in via telematica. Possono farlo, ma non ne hanno l’obbligo.



Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso: qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione

una banca

un ufficio postale

presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente

presso l’agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari

presso gli sportelli bancari e dell’agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat

presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.

I titolari di partita iva invece hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, quindi online.

Come specificato a chiare lettere sul sito dell’Agenzia entrate, in questo caso i versamenti possono essere effettuati: direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”), utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento);

tramite gli intermediari (professionisti o Caf) sono abilitati al canale telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio "F24 cumulativo") sono abilitati al canale telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio "F24 addebito unico" si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia.

(professionisti o Caf)

Modello F24: Firma e data Firma e data il modulo, confermando l’accuratezza delle informazioni fornite.

Modello F24: l’invio Invia il modulo F24 insieme al pagamento nei tempi e modi stabiliti dalle normative fiscali in vigore.

Cosa si paga con l’F24 Il Modello F24 è utilizzato per effettuare il pagamento di diverse imposte, tasse e contributi in Italia. La gamma delle voci che possono essere pagate utilizzando il Modello F24 è ampia e varia in base alla tipologia di contribuente e alla natura del pagamento. Ecco alcuni esempi delle principali voci che possono essere pagate tramite il Modello F24: imposte sui redditi (Irpef, Ires)

ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale

Iva

Irap

imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva

somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione

somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione

somme dovute per i servizi ipotecari e catastali

somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari

tributi locali (addizionale regionale e comunale all’Irpef, Imu, Imi, Imis, Ilia, Tari, Tasi, Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, imposta/contributo di soggiorno)

imposte sui giochi

accise, imposte di consumo e di fabbricazione

contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali

premi Inail

diritti camerali

proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di demanio pubblico e di patrimonio dello Stato

imposta sostitutiva sui finanziamenti

imposta sulle assicurazioni

tasse scolastiche

autoliquidazione da dichiarazioni

ravvedimento

controllo automatizzato e documentale della dichiarazione

avviso di accertamento

avviso di irrogazione di sanzioni

istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).