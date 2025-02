Inps, al via le domande per Opzione Donna, Quota 103 e Ape sociale 2025

L’Inps ha ufficialmente aperto l’iter online per la presentazione delle domande di pensione anticipata con Opzione Donna e APE Sociale 2025 e pensione anticipata flessibile.



Lo ha fatto con il messaggio 502, con cui vengono rilasciate le procedure ad hoc nel sistema di gestione telematico delle pensioni Inps.



Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, le lavoratrici e i lavoratori in possesso dei requisiti possono accedere infatti ad alcune forma di pensione anticipata: Quota 103, Opzione Donna e Ape sociale. Si attendava l’implementazione dello strumento online per procedere all’invio delle istanze da parte dei lavoratori e lavoratrici interessati a queste opzioni di pensionamento. Ora è tutto pronto.



Domanda Inps al via per Opzione donna Prima implementazione fatta da Inps è quella per la domanda online di Opzione Donna, misura confermata anche quest’anno dalla Legge di bilancio 2025, che consente alle lavoratrici di andare in pensione in anticipo, accettando il calcolo interamente contributivo dell’assegno previdenziale. E’ stata confermata nella sua versione a maglie strette, permettendo a poche lavoratrici l’accesso, per via dei requisiti stringenti: almeno 61 anni di età entro il 31 dicembre 2024 (ridotti a 60 anni per chi ha avuto almeno due figli, e a 59 anni per chi ne ha avuti tre o più);

entro il 31 dicembre 2024 (ridotti a 60 anni per chi ha avuto almeno due figli, e a 59 anni per chi ne ha avuti tre o più); almeno 35 anni di contributi maturati;

maturati; appartenenza a determinate categorie protette, come caregiver (persone che assistono un familiare con disabilità grave), lavoratrici licenziate o impiegate in aziende in crisi. Leggi qui i requisiti completi per accedere a Opzione donna La domanda per Opzione donna 2025



A tal proposito, l’ultimo messaggio Inps comunica l’implementazione, nel sistema di gestione pensioni, del prodotto:

“Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024/2025” per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata opzione donna.

La richiesta di accesso può essere presentata su diversi canali: online sul sito Inps accedendo con SPID, CIE o CNS ;

sul sito Inps accedendo con ; tramite un patronato che possa assistere nella compilazione e nell’invio della domanda;

che possa assistere nella compilazione e nell’invio della domanda; chiamando il Contact Center INPS ai numeri 803164 (da rete fissa, gratuito) o 06164164 (da mobile, a pagamento). L’accettazione della domanda prevede la verifica del possesso dei requisiti e l’elaborazione dell’importo pensionistico, calcolato con il metodo contributivo, che generalmente comporta un assegno ridotto rispetto al sistema retributivo.

Certificazione Ape sociale al via E’ online anche il servizio che consente di richiedere la certificazione per l’Ape sociale, misura riservata a lavoratori in condizioni di particolare difficoltà, che consente di anticipare l’uscita dal lavoro a 63 anni, con un’indennità ponte fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. La Legge di Bilancio 2025 stabilisce le regole di quest’anno al comma 175 dell’articolo 1, consentendo l’accesso ad Ape Sociale a coloro che: hanno compiuto almeno 63 anni entro il 31 dicembre 2024;

entro il 31 dicembre 2024; hanno maturato almeno 30 o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, tra queste: lavoratori impegnati in attività gravose; disoccupati senza più diritto alla NASPI; caregiver che assistono un familiare con disabilità grave; Invalidi civili con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%. L’Ape Sociale non è una vera e propria pensione, ma un sussidio ponte erogato dall’INPS fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria. L’istanza per ottenere il certificato Ape sociale può essere inoltrata accedendo direttamente online sul portale Inps tramite Spid, Cie, Cns. Il percorso è questo: >> Pensione e Previdenza >> Domanda di pensione >> Aree tematiche >> Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci >> Accedi all’area tematica >> Nuova prestazione pensionistica o Certificati.



Chi non vuole farlo in autonomia può sempre rinvolgersi a Caf, patronati o chiamando il Contact Center Inps Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Pensione anticipata Flessibile Quota 103 Ultimo servizio implementato dall’Inps è la domanda di pensionamento anticipato flessibile con Quota 103, anche questa confermata rispetto allo scorso anno. Per accedervi sono infatti necessari almeno 63 anni e 5 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 e almeno 20 anni di contributi maturati. Anche in questo caso il calcolo dell’importo viene fatto con il metodo contributivo. È quindi importante valutare bene l’importo che si riceverà rispetto al proseguimento dell’attività lavorativa fino alla pensione di vecchiaia. In questo caso il servizio online aggiornato da Inps risponde al prodotto “Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024/2025”

Foto copertina: istock/MicroStockHub