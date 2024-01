Ape sociale 2024: il nuovo elenco dei lavori gravosi

La Legge di bilancio del 2024, nell’estendere l’Ape sociale fino al prossimo 31 dicembre, interviene modificando tanto i requisiti anagrafici richiesti per accedere al prepensionamento quanto le condizioni in cui devono trovarsi i potenziali beneficiari.



Il testo della Manovra prevede infatti, rispetto alle Manovre 2022 e 2023, un diverso elenco delle mansioni considerate gravose, il cui svolgimento permette (in presenza degli altri requisiti di legge) l’accesso ad Ape sociale 2024.



In breve come funziona quest’anno il meccanismo Ape e la nuova lista delle attività gravose da considerare.

Ape sociale per lavori usuranti L’articolo 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016 numero 232 aveva introdotto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 la misura dell’Ape sociale a beneficio di quanti sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ovvero alla Gestione separata.



Ai soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 179, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni spetta un’indennità economica “per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.



Il volume “Il contenzioso contributivo con l’Inps“, attraverso la proposta di modelli di ricorsi, si presenta come un valido strumento sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS.

Addetti a lavori gravosi Una delle quattro condizioni (tra loro alternative) che, unitamente agli altri requisiti citati (età anagrafica ed iscrizione alle gestioni Inps) permette di accedere ad Ape sociale è lo svolgimento di lavoro gravosi, disciplinato dalla lettera d) del comma 179.

Sono coinvolti, nello specifico, quanti, al momento della decorrenza dell’indennità economica, sono lavoratori dipendenti “all’interno delle professioni indicate nell’allegato C annesso alla presente legge” che svolgono: da almeno 7 anni negli ultimi 10;

in alternativa, da almeno 6 anni negli ultimi 7;

attività lavorative “per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni”.



Come previsto dal successivo comma 179-bis i requisiti contributivi citati sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

I lavori gravosi nell’Allegato C Come anticipato, per poter ottenere Ape sociale è necessario, al momento della decorrenza dell’indennità economica, essere lavoratori dipendenti all’interno delle professioni riportate nell’allegato C alla Legge 11 dicembre 2016 numero 232, nello specifico: Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

Conciatori di pelli e di pellicce;

Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

Conduttori di mezzi pesanti e camion;

Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;

Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

Operai dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca;

Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del D.Lgs. numero 67/2011;

Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Libro utile FORMATO CARTACEO Il contenzioso contributivo con l’INPS Questo volume, con un taglio giuridicamente rigoroso ma al tempo stesso pratico (attraverso la proposta di modelli di ricorsi), si presenta come un valido strumento per i professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti) che assistono le società o i lavoratori autonomi sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS. La prima parte dell’opera guida il professionista all’interno dell’inquadramento della materia a livello normativo, nella suddivisione tra le varie gestioni (lavoro a tempo determinato, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro marittimo e ex IPSEMA, giornalistico, di appalto, le prestazioni occasionali e il lavoro autonomo) e nell’analisi di vari istituti come le ispezioni, l’accesso agli atti e gli strumenti alternativi al contenzioso. Vengono affrontate le sanzioni che l’INPS può irrogare, il sistema di riscossione e le possibili tutele. Infine nella parte generale vengono illustrati i meccanismi di formazione del DURC, le differenze e gli strumenti di tutela sia contro il DURC esterno, che contro quello interno, fino ad arrivare al DURC negativo e la perdita delle agevolazioni contributive. La parte speciale esamina le fattispecie significative delle gestioni più rilevanti dell’INPS: AGO, Gestione Agricola, Gestione Artigiani e Commercianti (esaminando fattispecie come i familiari coadiutori, la doppia iscrizione dell’amministratore di SRL, i soci lavoratori, la cancellazione del liquidatore di società, l’artigiano di fatto, i gestori di case vacanza e b&b). Vengono approfondite le questioni di maggior rilevanza della Gestione Separata: gli iscritti alle professioni ordinistiche, la decorrenza della prescrizione, il limite reddituale di euro 5.000, i pensionati, gli sportivi non iscritti alle Gestioni ex ENPALS. L’ultimo capitolo, infine, esamina le Gestioni ex ENPALS, fornendo un inquadramento di queste particolari gestioni e, poi, specificando le questioni relative agli artisti dello spettacolo, alla cessione del diritto all’immagine e all’obbligo previdenziale degli autori delle opere letterarie o di altro genere. Il volume è arricchito da un utile corredo di materiale tecnico-operativo disponibile online. Questa seconda edizione è stata aggiornata con la giurisprudenza e la prassi pubblicata negli ultimi due anni e anche recentemente dall’INPS. Paolo Maria GangiLL.M., Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma; esplica la propria attività professionale prevalentemente per le PMI italiane in materia di contenzioso previdenziale, contrattualistica nazionale e internazionale, privacy e compliance in genere. Ha pubblicato diversi articoli in ambito giuridico.Giuseppe Miceliha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato nel 2008, presso la Corte d’Appello di Roma. Svolge attività di docenza presso Università e business School. È Curatore editoriale e Autore di numerosi volumi e saggi in materia di Antiriciclaggio e Privacy. Roberto Sarraha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con abilitazione al patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori. Esplica la propria attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto del lavoro. Svolge attività di docenza presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e LUMSA Università Libera Università Maria Santissima Assunta. Paolo Maria Gangi, Giuseppe Miceli, Roberto Sarra | Maggioli Editore 2022 56.05 € Scopri di più

Il rinvio operato dalla Legge di bilancio 2022 La Legge 30 dicembre 2021 numero 234 (Manovra 2022) ha previsto l’applicazione della citata lettera d), comma 179, ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell’allegato 3 annesso alla stessa Legge numero 234/2021.



In sostanza, per poter accedere ad Ape sociale è richiesto lo svolgimento di professioni diverse da quelle riportate nell’allegato C, sopra elencate.

La Manovra 2023: un altro rinvio all’allegato 3 La Legge 29 dicembre 2022 numero 197 ha esteso il rinvio alle professioni di cui all’allegato 3 anche all’anno 2023.

Novità Manovra di bilancio 2024 Infine, la Legge di bilancio 2024 ha previsto innanzitutto l’applicazione delle disposizioni riguardanti Ape sociale “fino al 31 dicembre 2024”, per “i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)” del menzionato comma 179, al compimento dei 63 anni e 5 mesi.

Ritornano le professioni dell’allegato C

Il semplice rinvio operato dalla Manovra 2024 a quanti si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d), ha conseguenze importanti per chi ottiene l’indennità economica a seguito dello svolgimento di lavori gravosi (lettera d).



A differenza delle precedenti Manovre 2022 e 2023, la Legge di bilancio per l’anno corrente, anziché richiamare le professioni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge numero 234/2021, ritorna al vecchio elenco dei 15 lavori gravosi.



Nello specifico il rinvio è alle professioni incluse nell’Allegato C alla Legge 11 dicembre 2016 numero 232, sopra elencate. Restano escluse le attività introdotte man mano negli anni successivi al 2021.

Ape sociale 2024: indennità economica Ai soggetti destinatari di Ape sociale spetta un’indennità economica, erogata mensilmente su dodici mensilità, pari all’importo “della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione”.



L’importo dell’indennità non può in ogni caso superare la somma massima mensile di 1.500,00 euro. Da ultimo è opportuno ricordare che l’importo spettante non è soggetto ad alcun meccanismo di rivalutazione.

Cessazione dell’attività lavorativa e pensione La concessione della prestazione economica Ape sociale è subordinata all’interruzione dell’attività lavorativa e non spetta a quanti sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Incompatibilità di Ape sociale Ape sociale è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del D.Lgs. numero 22/2015, nonché con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. numero 207/1996.



Si precisa inoltre che l’articolo 1, comma 137 della Manovra 2024 stabilisce che il beneficio economico in parola non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per quelli derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.