Pensioni 2025: restano Quota 103, Ape sociale, Opzione donna e incentivo al posticipo pensione

Deciso il Pacchetto pensioni 2025, che entra nella Legge di bilancio pressoché uguale a come è ora. Nessuna grande riforma arriverà a modificare sistema il prossimo anno. Tutto rimandato ancora una volta.



In attesa che il testo della Manovra 2025 varchi la soglia del Parlamento il 21 ottobre, i punti chiave della strategia previdenziale sono già stati descritti nella conferenza stampa di presentazione del disegno di legge.

Parola d’ordine “conferma”. Infatti, le opzioni pensionistiche in vigore quest’anno verranno rinnovate (a meno di prossime modifiche) anche nel 2025.

Si parla dell’attuale pensione anticipata flessibile Quota 103, di Ape sociale e della versione selettiva di Opzione donna. Intenzione del governo è poi di rinnovare un incentivo al posticipo pensione, detto anche Bonus Maroni, che ha finora permesso a chi, pur in età pensionabile, restava a lavoro di avere uno stipendio più alto, grazie a una detassazione contributiva.



Qualche piccola novità potrebbe essere l’eliminazione della sterilizzazione della rivalutazione pensioni, come vedremo.



Ecco il succo delle pensioni 2025.



Opzione donna selettiva anche nel 2025

Anche opzione donna ha trovato conferma nell’impianto delle pensioni 2025. La Manovra contiene questo ulteriore anticipo pensionistico, destinato ad alcune categorie (molto ristrette) di donne lavoratrici. E anche in questo caso l’importo della pensione viene calcolato con metodo contributivo, e quindi ridotto rispetto alla normale pensione di vecchiaia.

Viene confermato l’impianto selettivo dell’opzione. Possono accedere alla pensione anticipata con Opzione donna solo le donne che se si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:



> assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge, la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992 numero 104) ovvero un parente – affine di secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o la persona unita civilmente del soggetto con handicap abbiano compiuto i 70 anni di età ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;

> hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;

> sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) per la gestione della crisi aziendale.



Inoltre, sono necessari 61 anni di età, eccezion fatta per le donne con figli.

Tra i diversi requisiti richiesti da Opzione donna (almeno nella versione 2024), c’è anzitutto quello dell’età:

61 anni di età per donne senza figli;

di età per donne senza figli; 60 anni di età per donne con un figlio;

di età per donne con un figlio; 59 anni di età per donne con più figli.

Sul requisito contributivo, invece, le donne lavoratrici che vogliono accedervi devono maturare 35 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 2024 E’ però previsto lo sconto di un anno per ciascun figlio entro un massimo di 2 anni.

Le regole contributive cambiano solo per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi. Queste possono accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024 a prescindere dal numero di figli.