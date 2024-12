Rivalutazione pensioni 2025: 0,8% di aumento e nuovi importi simulati

In arrivo una rivalutazione pensioni 2025 abbastanza limitata, rispetto a quella degli anni precedenti. Frutto di una percentuale fissata allo 0,8%, che non avrà un forte impatto sugli importi del prossimo anno. Si tratta di pochi euro (media di 3 euro), a fronte di un costo della vita ben più alto.

Il decreto datato 15 novembre e siglato da Ministero dell’economia e Ministero del lavoro, ha infatti stabilito la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 2025, limitando l’indicizzazione a 0,8 punti percentuali, anche se al momento solo provvisori.



E’ l’appuntamento annuale di adeguamento degli importi delle pensioni al costo della vita, che fissa ogni anno la percentuale di rivalutazione da applicare agli assegni previdenziali.



Ecco in dettaglio gli aumenti e alcune simulazioni.



La perequazione automatica , chiamata anche rivalutazione pensioni, è un meccanismo che adegua periodicamente gli importi pensionistici al costo della vita. Questo per aiutare i pensionati di mantenere un certo potere d’acquisto, a fronte dell’aumento dei prezzi al consumo (inflazione). L’adeguamento è calcolato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), escluso il tabacco. Questo indice misura l’inflazione, ossia l’aumento medio dei prezzi di beni e servizi. L’indicizzazione è disciplinata da una serie di norme. Tra le più rilevanti:

La rivalutazione pensioni per il 2025

L’adeguamento annuale delle pensioni è basato sull’andamento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, escluso il tabacco.



Per il 2025, la percentuale di aumento provvisoria è fissata al +0,8%, in base alla variazione stimata dell’indice ISTAT per il 2024. Questo incremento verrà applicato automaticamente a tutte le pensioni dal mese di gennaio, salvo eventuali conguagli l’anno successivo.

L’’indice si è evoluto come segue:

variazione gennaio-dicembre 2023 rispetto a gennaio-dicembre 2022: il valore definitivo è stato pari a +5,4% , riflesso nell’aumento applicato dal 1° gennaio 2024.

rispetto a gennaio-dicembre 2022: il valore definitivo è stato pari a , riflesso nell’aumento applicato dal 1° gennaio 2024. variazione gennaio-dicembre 2024 rispetto a gennaio-dicembre 2023: la stima provvisoria, basata su variazioni mensili di ottobre, novembre e dicembre 2024 rispettivamente dello 0,0%, +0,1% e +0,1%, porta a una percentuale di +0,8%.

La percentuale definitiva verrà confermata una volta che l’ISTAT avrà pubblicato i dati definitivi per l’intero anno 2024.