Concorso Provincia di Verona, 4 Agenti Polizia Provinciale: come partecipare

FORMATO CARTACEO

Questo manuale è un ottimo strumento per la preparazione alle prove dei concorsi per Agente e Ufficiale di Polizia provinciale.Il testo è stato realizzato e curato da un autore con esperienza pluriennale nella Polizia provinciale.L’intento è proporre al candidato il livello migliore possibile di conoscenza di ogni singola materia trattata nell’ottica del superamento delle prove del concorso, ma anche proporre un aggiornamento professionale per chi ricopre già quel ruolo, con un approccio più pratico.Il testo è suddiviso nelle seguenti Parti:› Polizia provinciale;› Protezione della fauna selvatica omeoterma;› Vigilanza venatoria;› Appunti in materia di armi;› Vigilanza ittica;› Elementi di diritto costituzionale e amministrativo (L. 689/1981);› Funzioni delle Province;› Illeciti penali e sanzioni amministrative;› Vigilanza ambientale ed edilizia;› Circolazione e infortunistica stradale;› Legge sui parchi;› Funghi epigei;› Funghi ipogei;› Incendi boschivi;› Maltrattamento di animali;› Flora e fauna inferiore;› Guardie volontarie ittico-venatorie;› Gestione faunistica;› Fauna in difficoltà;› Deontologia ed etica professionale.Il volume contiene, inoltre, 78 mappe concettuali-operative, 14 sanzionari, una selezione di quiz e 80 modelli per la redazione degli atti, utili per esercitarsi in vista delle prove concorsuali, nonché 73 sentenze della Cassazione Penale e Civile e del Consiglio di Stato.Nella sezione online collegata al libro sono disponibili:- simulatore di quiz- teoria e quiz di inglese e informatica- appendice legislativa.Damiano CappellariLaureato in giurisprudenza all’università degli studi di Trento, è Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Verona.

Damiano Cappellari | Maggioli Editore 2024