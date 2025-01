Concorso Guardiaparco Regione Lazio, 55 posti: materie d’esame e come prepararsi

Il Concorso Guardiaparco Regione Lazio rappresenta una grande occasione per l’accesso a un lavoro stabile e stimolante. Le mansioni sono diverse e vanno dalle attività di educazione ambientale e supporto a visitatori e operatori locali alla gestione di programmi di conservazione della fauna e della flora.



La selezione per 55 posti a tempo indeterminato prevede un percorso articolato in due prove principali: una scritta e una orale. Si ricorda che possono partecipare i candidati in possesso del diploma e che la scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 4 febbraio 2025.



Nei prossimi paragrafi vediamo come funzioneranno le prove, le materie d’esame e come prepararsi al meglio con il Manuale dedicato. Per ulteriori informazioni sui requisiti d’accesso, domanda, mansioni e stipendio, si rimanda all’approfondimento sul Concorso Guardiaparco Regione Lazio.

Nei prossimi paragrafi vediamo come funzioneranno le prove, le materie d'esame e come prepararsi al meglio con il Manuale dedicato. Per ulteriori informazioni sui requisiti d'accesso, domanda, mansioni e stipendio, si rimanda all'approfondimento sul Concorso Guardiaparco Regione Lazio.

Concorso Guardiaparco Regione Lazio, 55 posti: prova scritta Come anticipato, la selezione prevede due prove: Una prova scritta;

Una prova orale. La prova scritta si potrà svolgere anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali. Questa consisterà in una serie di quesiti a risposta aperta e sintetica oppure in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie d’esame. Per conoscere con esattezza le tipologie di quesiti e le modalità di svolgimento della prova occorrerà attendere il diario della prova scritta, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet della Regione Lazio, sezione “Bandi di Concorso” e sul Portale “inPA”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 21/30.

Concorso Guardiaparco Regione Lazio 2025, 55 posti: prova orale La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta, a cui si aggiungerà la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede degli esami. Anche la prova orale si intenderà pubblicata con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso Guardiaparco Regione Lazio 2025, 55 posti: dove trovare le informazioni sulle prove Ogni comunicazione concernente il concorso, come per esempio quelle sull’ammissione dei candidati, data, orari, luoghi nonché modalità di espletamento delle prove d’esame, sarà effettuata esclusivamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio, sezione “Bandi di Concorso” e sul Portale “inPA”. Anche questo articolo sarà prontamente aggiornato. Per confrontarsi con gli altri candidati, ricevere aggiornamenti in tempo reale e materiali inediti è inoltre disponibile il Gruppo Telegram dedicato al concorso.

Concorso Guardiaparco Regione Lazio 2025, 55 posti: materie d’esame La prova scritta verterà sulle seguenti materie d’esame:

Legislazione sulle Aree Protette Leggi nazionali Legge n. 394/1991 Leggi regionali Legge Regionale n. 29/1997 e s.m.i. Normativa sui Siti Natura 2000 Direttive europee Direttiva 2009/147/CE (uccelli selvatici); Direttiva 92/43/CEE “Habitat” Regolamenti e Decreti nazionali DPR n. 357/1997 e s.m.i.; DM 17 ottobre 2007 e s.m.i. Linee guida regionali DGR 938/2022, DGR 612/2011, DGR nn. 158-162/2016 Specie aliene invasive Regolamento UE n. 1143/2014 Conservazione della natura Misure di conservazione per ZPS e ZSC Normativa Forestale e Antincendio Leggi nazionali Legge n. 353/2000 Leggi regionali L.R. n. 39/2002, R.R. n. 7/2005 Circolazione fuoristrada L.R. n. 29/1987 Gestione della Fauna e Pesca Normativa generale Legge n. 157/1992 Piani straordinari DM 13 giugno 2023 (Piano straordinario per la fauna selvatica) Leggi regionali L.R. n. 4/2015, L.R. n. 17/1995 Normativa Ambientale e Amministrativa Codice dell’ambiente D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio Diritto amministrativo Procedimento amministrativo, atti e provvedimenti, trasparenza e anticorruzione Rapporto di lavoro pubblico D.Lgs. n. 165/2001, responsabilità dei pubblici dipendenti Codice di comportamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Normativa Regionale Ordinamento Regionale Elementi di diritto regionale con particolare riferimento all’Ordinamento della Regione Lazio;

La prova orale, come anticipato, prevede anche la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche.

Concorso Guardiaparco Regione Lazio 2025, 55 posti: come prepararsi

Il Kit Concorso Regione Lazio 55 Istruttori vigilanza Guardiaparco contiene 2 volumi:

– il Manuale contenente gli argomenti richiesti per le prove, con mappe concettuali-operative, sanzionari, una selezione di quiz, 80 modelli per la redazione degli atti, una selezione di sentenze della Cassazione Penale e Civile e del Consiglio di Stato;

– Tavole a colori: fascicolo a colori dedicato alle varie specie di flora e fauna selvatica.

Nella sezione online collegata al libro sono disponibili: simulatore di quiz

teoria e quiz di inglese e informatica

appendice legislativa regionale. Il Kit è disponibile anche su Amazon.

